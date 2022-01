Maria Schottenius: Jag hörde Tage Erlander berätta om hur han i decennier plågats av ”Haijbyskiten”

I tv-serien ”En kunglig affär” om Knut Haijbys kärleksrelation med kung Gustav V är överståthållare Torsten Nothin – i Reine Brynolfssons maliciösa tolkning – den verklige skurken. Han var även i verkligheten en motsägelsefull gestalt med stora maktambitioner, som historieskrivningen närmast glidit förbi.

I samband med Midsommarkrisen 1941 då det diskuterades om tyska trupper skulle tillåtas resa igenom Sverige, fördes Nothins namn fram av kungen och högernationalister som alternativ till Per Albin Hansson som statsminister. Enligt Alf W Johansson i boken ”Per Albin och kriget” (1984) reste Nothin till och med hem till Per Albin och frågade honom om han kunde tänka sig att ingå som minister i en samlingsregering ledd av honom själv, Torsten Nothin. Per Albin svarade omedelbart nej.

Inför Tage Erlanders 75-årsdag den 13 juni 1976 följde jag som reporter för Aftonbladet med honom till hans födelsehem i Ransäter och på födelsedagskaffe hos systrarna. Oförglömlig resa.

I vår kupé på tåget till Karlstad pratade Tage Erlander bland annat om Haijbyaffären och Kejneaffären, som båda i början av 1950-talet gick under beteckningen rättsröteaffärerna och som gällde anklagelsen att det i Stockholm fanns en homosexuell sammansvärjning som idkade utpressning (läs Birgitta Stenbergs bok ”Apelsinmannen”). En av de utpekade, statsrådet Nils Quensel, valde att avgå ur regeringen och det här upptog Tage Erlander fortfarande, 25 år senare. Han ansåg det vara ett fruktansvärt övergrepp, som smärtade honom.

Jag minns att han under tågresan konstaterade att man vid den här tiden, med tanke på ryktena kring Gustav V, lätt kunnat få kungahuset att blåsa omkull. Det hade varit ett perfekt tillfälle, men ingenting som Tage Erlander önskade, han ville ha stabilitet. Dessutom sympatiserade han och Gustav Vl Adolf med varandra. Erlander uppfattade alltid den nye kungen som en ”partivän”.

I Tage Erlanders dagböcker står det rätt mycket om Haijbyaffären. Först tror han på de uppgifter han serveras, men i slutet av 40-talet börjar han undra om det inte stämmer att Haijby ”genom överståthållare Torsten Nothins försorg 1938 mot sin vilja inspärras på sinnessjukhus och blivit fri därifrån först sedan han skrivit ett intyg att alla hans påståenden om förbindelsen med kungen är lögn”. Och ”uppbära ett månatligt underhåll från hovet” efter att ha deporterats till Hitlertyskland.

Erlander redovisar i sin dagbok ett antal skarpa frågor som han ställer direkt till överståthållaren. ”Har inte ditt ställningstagande i någon mån påverkats av att du velat skydda den gamle kung Gustav V?” Enligt ”Erlanders dagbok 1949-1954” reagerar inte Nothin ”i förstone på något mer anmärkningsvärt sätt” men ”vid närmare eftertanke måste han ha uppfattat mina frågor som mycket kränkande” och ”hos Nothin växte efter detta fram en bitterhet mot mig”.

Tage Erlander misstror Torsten Nothins uppsåt och detta avtar inte genom åren. Den 24/4 1952 skriver han: ”Gårdagen fick jag i stor utsträckning ägna åt Haijbyskiten”. Han ser hur korrupt myndigheterna agerat för att skydda kungen och uppskattar inte Torsten Nothin, spindeln i detta nät. ”Tänk hur absolut utan hänsyn Nothin handlat i Quenselaffären /…/ Men nu när någon liten sak av allt beskäftig Nothin lagt sej i kan tänkas ha smutsat honom, då ska han få allt sitt tvättat så långt det går.”

Erlander är dessutom sur över att ”inte kunna säja nej till Nothins idiotiska inbjudan” och offra två dagar ”av min fattiga sommarferie” och behöva fara till Torsten Nothins sommarställe Sjöåkra i Småland.

Sen blev det visst inte så tråkigt. Men värmlänningar brukar sällan förstöra kalas.

