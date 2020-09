Maria Schottenius: Jag ryggar för att försätta mig i ett så passionerat tillstånd igen

Rolf Lassgård och Kerstin Ekman visade sig vara en superkombo. Radioföljetongen ”Händelser vid vatten” har slagit rekord i sommar, all time high.

Även vi som inte har lyssnat särskilt trofast har känt att det här har varit något extra. Jag kan boken, har läst den flera gånger, men upplever att Lassgård lyfter fram och betonar den på ett nytt sätt. Det är tacksamt med böcker som har djup, stil, spänning. Kvaliteten avslöjas i uppläsningar.

Det finns en annan bok av Kerstin Ekman som jag har lagt flera år av mitt liv på att läsa och arbeta med, ”En stad av ljus”. Den gavs ut 1983 och avslutar serien ”Kvinnorna och staden” som inleds med ”Häxringarna”, ”Springkällan” och ”Änglahuset”. Den var annorlunda, mer komplex jämförd med de tidigare, en annan stämning, mörkare, farligare.

Därför blev jag extra glad, och överraskad, när jag häromsistens talade med tonsättaren Andrea Tarrodi. Nu på lördag, den 12 september, spelar BBC Symphony Orchestra hennes verk ”Solus” på Last night of the Proms på the Royal Albert Hall i London. Hon är den första svenska tonsättare som fått en sådan beställning.

När vi hade talat färdigt om denna lilla sensation frågade jag henne vad hon skulle göra härnäst. En harpkonsert, sa hon. För harpisten Delphine Constantin-Reznik och Nordiska kammarorkestern, premiär i vår.

”Verket heter Choryn”, sa hon.

Jag blev alldeles tyst.

”Ja, det är hämtat från en bok av Kerstin Ekman”, sa hon och började förklara vad Choryn var, ett tillstånd där huvudpersonen Anne-Marie i ”En stad av ljus” upplever en annan dimension, något gränspsykotiskt.

Andrea Tarrodi berättade att hon flera år tidigare hade läst ”Springkällan” och tyckt mycket om den, men när hon förra året läste om den kom hon på att den var del i en serie. Då läste hon alla böckerna och blev så starkt påverkad av ”En stad av ljus” att hon då och då var tvungen att lägga den ifrån sig. Kroppen sa ifrån, det gick inte att läsa vidare.

”Språket bara sög tag i mig. Jag kom nästan in i det där tillståndet själv.”

Andrea Tarrodi har synestesi, hon upplever färger i det hon läser. Och den här gången var färgerna så intensiva, lila, rosa och de kom starkt böljande över texten. Något hon nu håller på att omvandla till musik.

Där Andrea Tarrodi såg färger, såg jag kunskapsluckor

Samma bok skickade iväg mig på en flerårig bildningsresa. Där Andrea Tarrodi såg färger, såg jag kunskapsluckor. Ishnol, vart ledde den stränga gudinnan mig? Och Choryn, vad var det för ett ord? Vad gjorde Demiurgen här? Och så vidare. Jag nosade som en spårhund efter alla underliga beteckningar, lånade hundratals kilo böcker på bibliotek, läste om sumererna och assyrbabylonierna, om fruktbarhetsgudinnorna Ishtar och Inanna, om dödsrikets drottning, de gnostiska evangelierna, kvantfysiken, Swedenborg, Jungs individuationsprocess.

Jag drog med min familj kors och tvärs i Europa, till Lourdes, till Salamanca och Ávila där Teresas finger kunde beskådas i formalin, barnen gapade äcklat. Det blev en bok, en avhandling, men jag har sedan dess ryggat för att försätta mig i ett så passionerat tillstånd fler gånger. Hur fascinerande det än var.

För Andrea Tarrodi inspirerade läsupplevelsen av samma bok alltså till en harpkonsert som handlar om ljus, 20 minuter i fem delar. Först ett stort glissando som sprider ut ett ljus i hela orkestern, lila, violett. Sedan ett vacklande mellan ljus och mörker. En vandring mellan tillståndet i bokens mörka, låga, kväljande Karun mot det högsta och hårda ljuset i Choryn, med brass och blås och ackordfält i extas. Och en klimax där harpan sprider ut det sista ljuset, högt upp.

Konst föder konst och sätter fart på både skådespelare och forskare. Men det krävs förstås att någon med magiska krafter håller i trollspöet.

