Maria Schottenius: Sorgen efter terrorattackerna har stannat kvar i Paris

Vi var inne på desserten när telefonen ringde. Det var Björn Wiman, DN:s kulturchef, som sa att vi måste titta på nyheterna, det pågick en terrorattack i Paris, bland annat på det klassiska nöjespalatset Bataclan. Det var en höstkväll den 13 november för sex år sedan, 2015. Några goda vänner, bland dem idéhistorikern Karin Johannisson, satt runt vårt matbord i Stockholm.

Den natten står ristad i mitt minne. Lätt kaos. Gästerna i sofforna runt vår tv, förfärade, upprivna. Jag ringde författaren Marie Darrieussecq, som blixtsnabbt skrev en text för DN, den översattes i stort sett simultant hemma hos oss, medan jag röjde i köket och försökte hålla mig uppkopplad och informerad.

I dag, sex år senare, pågår rättegången efter Paris-attackerna den 13 november 2015. Alla medier liverapporterar, processen dominerar nyhetsflödet. François Hollande, som då var Frankrikes president, förhördes i onsdags och kom med allvarlig kritik mot terroristernas advokater: ”Försvarsadvokaterna är inblandade i internationell politik, inte i det som har med straffrätt att göra.” Han får beröm i de franska tidningarna.

Jag råkar befinna mig i Paris, en kvarts promenad från de hårdbevakade rättegångssalarna, där man inte får fotografera, enbart teckna och lyssna.

Runt poliserna, deras pansarfordon och tunga automatvapen, värmer novembersolen utomhuscaféerna, restaurangerna, de monumentala sandfärgade byggnaderna i denna ljusa stad, broarna över floden Seine, parkerna och träden. Det lyxiga Paris, den plats för frihet och njutning, som terrorattacken uttalat riktade sig mot. ”Symbolen för det västerländska livet” som Salah Abdeslam, den ende överlevande från kommandotrupperna, förklarade i rätten.

Jag beställer lunch på caféet i Bataclan. På stället som har bytt ägare och personal och byggt om lite grann försöker man nu komma tillbaka, inte fastna i tragedin.

Att Bataclan hade en judisk ägare är något som attentatsmännen framhållit som argument för sin attack på just detta ”dekadensen” nöjespalats. ”Bataclan har varit en samlingsplats för idoldyrkan, en pervers fest.”

Jag läser redogörelser och vittnesmål i boken ”Le procès” av Georges Fenech, som lett en kommission som utrett 13 november-attackerna. Han beskriver i detalj hur de tre kommandotrupperna, med tre män i varje, gick tillväga.

Tre män med kalasjnikovs tar sig 20.40 in i konsertlokalen Bataclan. Eagles of Death Metal har inför 1500 i publiken just hade spelat ”Kiss the devil” när attentatsmännen går upp på scenen. En av dem griper tag i mikrofonen, frågar vem som är sångaren och skriker: ”Nu ska ni få betala för Syrien!” medan kulsprutorna riktas mot publikhavet och under två dånande attacker, dödar 90 och skadar 350 personer. Vittnen berättar att ljuset är extremt starkt, det bländar.

Av de tjugo som åtalas är 14 närvarande, de andra är döda eller på flykt. En av dem är från Malmö, Osama Krayem, 29 år.

Jag träffar författaren Marie Darrieussecq, som var så starkt närvarande med sin text och sina känslor under attentatsnatten för sex år sedan. Och frågar henne på vilket sätt den natten förändrade Frankrike? ”Frankrike har blivit sorgsnare, räddare”, säger hon.

Två fäder som miste sina barn följer nu rättegången. Ett barn var offer, en var förövare. Fadern som förlorade sin dotter på Bataclan har tillsammans med fadern vars döde son var en av terroristerna skrivit boken ”Nu återstår bara orden”.

De båda papporna försöker tillsammans bearbeta ett trauma som omfattar en hel värld.

