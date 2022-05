Maria Schottenius: Vill vi verkligen ha Nato som ny radioaktiv överrock?

Gamla klyschor om kartor som ritas om och världsbilder som förändras, upprepas nu överallt som mantran. Och används som argument för att Sverige huvudstupa och utan någon demokratisk process ska gå in i Nato.

Arkivera en lång och framgångsrik tradition av alliansfrihet. Glömma den stolta roll som Dag Hammarskjöld, Harald Edelstam, Alva Myrdal, Hans Blix, Rolf Ekéus och andra fredsförhandlare haft på världsscenen där Sverige kunnat agera i kraft av vår fria ställning. I stället anslutas till en sammanslutning där USA (kanske med Trump i spetsen om några år) och kärnvapen ska leda vårt land i säkerhetsfrågor.

Jag är inte ensam om att bäva. Både inför anledningen till att vi hamnat där, och inför tanken på att Sverige i skräck och brådska slänger bort sin självständighet.

Det hade varit en annan sak om vi anslutit oss till ett gemensamt europeiskt försvar. Men nu är Nato styrt av USA, allt annat är önsketänkande.

Jag kom nyligen hem från en resa som slutade i Turin, där jag träffade Gian Giacomo Migone, professor i nordamerikansk historia och före detta senator i Rom.

Två av de författare som fått stora skaror svenska läsare de senaste åren bodde i Turin. Natalia Ginzburg, vars böcker ”Familjelexikon” och ”Små dygder” återutgavs ut i Sverige förra året och Primo Levi, författare, kemist och överlevare från Auschwitz, som skrivit bland annat ”Är detta en människa?”

Jag frågar om han kände dem och får höra långa historier om ”Natalia, kära Natalia” och ”Primo” vars hustru tyckte den saktmodige maken var lite väl obenägen att säga till på skarpen när det var fråga om barnuppfostran.

Gian Giacomo Migone var ordförande i senatens utrikesutskott under Giulio Andreottis tid som premiärminister, Italiens centrale politiker under senare delen av 1900-talet. Hans bok om USA:s stöd till Mussolini, ”The United States and fascist Italy”, har hyllats i bland annat New York Review of Books av historikern Adam Tooze.

Migone växte delvis upp i Sverige och är kritisk till svensk anslutning till Nato, med Italien som varnande exempel. ”Italien blev en lydstat till USA”.

Han hänvisar till Andreottis nyligen utgivna dagböcker som visar hur USA styrde Italiens politik. De bestämde vika baser de skulle ha i Italien, vilken kärnvapenstrategi som skulle gälla och kunde påverka vilka som skulle ingå i regeringen. De byggde till och med upp en särskild organisation, Gladios, som skulle kunna iscensätta en statskupp om vänstern fick för stort inflytande. En sammanslutning som styrdes av Nato, den italienska militären, kristdemokrater och näringsliv. Gladios hyrde dessutom in högerextremister och fascister som utförde olika terrorattacker.

Andreotti lyckades balansera, höll sig kvar vid makten i regering efter regering, förhandlade med den italienska maffian, och med Nato, men inte utan mycket hög kostnad.

Jag undrar om vi verkligen förstår vad vi nu känner oss tvingade till att försaka. ICAN, The international campaign to abolish nuclear weapons, som fick Nobelpriset 2017 har räknat ut de astronomiska kostnaderna bara för underhållet av kärnvapen, hundratals miljarder per år. Norges regering har gått med i deras antikärnvapenkampanj.

Men inte den svenska. Varför kan Norges statsminister Jonas Gahr Støre – Natomedlem – men inte vi? När Daniel Ellsberg, visselblåsare under Vietnamkriget, var i Stockholm för att ta emot Olof Palme-priset 2018 höll han en lång plädering för att vi borde skriva på NPT-avtalet mot kärnvapen – för döva öron.

Sverige och Nato? Nato som ny radioaktiv överrock? Svårt att fatta kloka beslut när man är livrädd.

Läs fler krönikor och andra texter av Maria Schottenius.