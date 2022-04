Maria Zennström: Skrivarkursernas idé var aldrig att lära ut skrivande

I ett antal år har jag arbetat med ett konstnärligt forskningsprojekt om min egen pappa, kritikern, kommunisten och den kulturpolitiske tänkaren Per-Olov Zennström. Pappa avbröt en egen konstnärsutbildning på Akademien för att i stället börja skriva om konst, blev i sina tidiga tjugoår kulturredaktör på Ny Dag och förblev till sin död 197 7 passionerat intresserad av konstens villkor i samhället. Trots att en yngre kollega till pappa betecknar honom som en Homo politicus som levde och andades politik, utvecklade han med tiden huvudtesen: ”Konsten är all ideologis huvudfiende”.

Med detta i bakhuvudet läser jag Johan Heltnes självbiografiska ”Sympati för djävulen” och de artiklar om skrivutbildningar som följt på boken. I en intervju beskriver Heltne att ett av bokens ämnen är Biskops-Arnös ”poetik” och kulturen i klassrummet. Många folkhögskolor, studieförbund och högskolor erbjuder numera kurser i litterärt skrivande och efter att under vintern ha träffat eleverna på Litterär gestaltnings masterprogram i Göteborg, funderar jag över hur mycket större plats teoretiker och filosofer tycks ta på vissa författarutbildningar i dag (med början någonstans under åren Heltne beskriver) än när jag själv bodde på Biskops-Arnö och gick skrivarkursen, som den kallades 1996-1998.

De kursansvariga på utbildningarna är numera ofta själva publicerade författare och sätter prägel på kurserna, precis som flera kritiker skriver. Andra skribenter menar att det fästs för stor vikt vid skolorna, man blir författare även utan dem. Men att låta det stanna vid det, och vid att ”Heltne får lov att tåla lite kritik”, är för enkelt. Idén med Biskops-Arnös skrivarkurs var faktiskt inte att lära ut skrivande. ”Man ska inte tro att man ska stå där och lära ut nånting!” säger den i flera decennier mycket uppskattade läraren på kursen, Mona Kårsnäs, i en intervju i tidskriften Kritiker.

Biskops-Arnös särställning beror på att det som ägde rum på skolan under minst fyra årtionden var unikt och behöver nämnas om inte dagens debatt ska bli historielös. Konsten att samtala om nyskrivna texter växte fram ur årligen återkommande seminarier och kortare kurser med nordiska författare med början redan 1960. Sättet att tala om text, med först nordiska litterärt yrkesverksamma – inte bara författare utan även kritiker och forskare – visade sig vara så användbart att den första kursen ”för människor som ännu inte börjat publicera sig, men tar sitt skrivande på allvar” ägde rum 1964.

En metod utvecklades genom kontinuerlig praktik (i vilken vänlighet är ett viktigt och namngivet element!) och en läskonst som handlar om total uppmärksamhet på texter som står för sig själva, innan de nått redaktörer och förlag och förpackats innanför pärmar. Det är ingen slump att de speciella kvaliteter som kursen hade, kunde utvecklas och konsolideras just inom folkbildningen.

Åke Leander som 1960 startade författarseminarierna på Biskops-Arnö och Staffan och Gunilla Bergsten som höll i kursen Skapande svenska på universitetet i Uppsala hade alla tre nyligen återvänt från universitet i USA, sannolikt influerade av ”New criticism” som innebar att läsa en text med största uppmärksamhet och benämna snarare än att värdera den. Enligt John Swedenmark som deltog i Skapande svenska (varifrån även Mona Kårsnäs rekryterades till Biskops-Arnö ) talade paret Bergsten om att lämna det akademiska bakom sig som en sorts tvångströja.

I en dokumentation kallad ”Eftertankens följetong” som Ingmar Lemhagen har sammanställt över de nordiska författarseminarierna på Biskops-Arnö mellan 1960 och 2014, framkommer i flera texter att många deltagare i samtalen om litterärt skrivande som ägde rum på ön upplevde ett annat språk än det akademiska som en viktig förutsättning för kursernas inte bara inkluderande och demokratiska kvalitet, utan också relevans för ämnet. En aspekt, som gjort skolan till något helt annat än Lundsberg (som Biskops-Arnö jämförts med), var folkhögskolans principer, som gjorde att människor med livserfarenhet och bakgrund från andra yrken, som mitt i livet ville ägna sig åt skrivande, skulle komma att gynnas framför yngre.

Eftersom utgångspunkten för samtalen både på författarseminarierna och skrivutbildningen alltid var den ännu inte utgivna texten, så rådde en antiauktoritär anda på kurserna. Etablerade författare fick texter närlästa och diskuterade på samma premisser som skrivkurselevernas, och vice versa. Författarseminarierna knöt ofta an till aktuella litterära strömningar och frågeställningar på nordisk nivå, och tack vare det vidgade språkområdet – där det inte saknats författare födda i andra världsdelar – blev dessa ämnen ofta behandlade från oväntade håll och med stor variation beträffande författartemperament.

När jag själv var elev på ön utgick vi från nyskrivna texter. Att verkligen kunna läsa dem stod i centrum och närmade vi oss en teoretiker så var det för att en text gav ett sådant incitament. Folkhögskolans inriktning fungerade så att vi fick kontakt med aktuella nordiska författarskap, både poesi och prosa, men det fanns ingen förhärskande föreställning om att någon litterär form skulle vara mer politiskt verksam eller ha högre status än någon annan, åtminstone inte över tid. Däremot utvidgades vårt litterära referensområde med fyra språk förutom svenskan.

Om det fanns någon som helst atmosfär av politik över kursen på nittiotalet, så var det en knappt förnimbar kontakt med en del av arbetarlitteraturen; kanske mest via byggnaderna. Mina första textsamtal ägde rum i huset som hyste Tora Dahls respektive Jan Fridegårds bibliotek, skänkta till folkhögskolan av författarna. Det finns tradition och sinnlighet i vissa rum på Biskops-Arnö, som signalerar högtid på ett bra sätt, att litteratur och texterna vi pratar om, våra egna, är betydelsefulla, rentav det viktigaste av allt. Det väcker djupa känslor när man pratar om blivande författares texter och det finns ingenting löjligt över den känslighet som beskrivs i avsnitten om textsamtal i Heltnes bok. Samma ömtålighet stiger upp ur texter av olika författare i ett nummer av tidskriften Kritiker från 2010, tillägnat ”metoden” på Biskops-Arnös skrivutbildning, en sorts tacksamhetsskrift till Mona Kårsnäs och Ingmar Lemhagen, viktiga lärare vars ambitioner och tankar gällde hur man bäst kan läsa och tala om nyskriven text. Kanske var det betydelsefullt att de inte haft en egen författarkarriär.

När Litterär gestaltning startade var ett medvetet val att lägga utbildningen vid konsthögskolan Valand – inte vid litteraturvetenskapen i Göteborg. Staffan Söderblom som var med och startade utbildningen, har också haft en aktiv roll vid seminarierna på Biskops-Arnö. Litterär gestaltnings samarbete i början med Nordiska folkhögskolan i Kungälv säger också något om ambitionerna då.

Men konstens samhällsförändrande egenskaper ligger inte i att den tar ställning eller lever upp till teorier eller formella krav.

När jag i vintras pratade med eleverna på Litterär gestaltnings masterprogram om konstnärlig forskning utifrån mitt projekt ”Konsten, politiken och pappa”, var det första gången på tio år jag var på en skrivutbildning, och under de tre eftermiddagarna märkte jag att mycket har förändrats. Masterprogrammet ska vara forskningsförberedande och i konstnärlig forskning används tyvärr ett alltmer akademiserat språk, samtidigt som både ansökningar och presentationer förväntas vara på engelska.

Men konstens samhällsförändrande egenskaper ligger inte i att den tar ställning eller lever upp till teorier eller formella krav. ”Litterära kvaliteter kan påvisas men inte förutsägas”, skriver Anna Hallberg i en essä i ”Eftertankens följetong”, som bygger på ett föredrag hon skulle ha hållit 2004 på ett författarseminarium på Biskops-Arnö. ”Sannolika möjligheter vad gäller fruktbara grepp, outforskade ämnen, utvecklingsbara stilar kan nog diskuteras”, skriver hon, ”men det är omöjligt att beräkna hur den litteratur ska se ut som slutligen kommer att lyckas.”

Anna Hallbergs essä handlar, som jag ser det, om att litterärt skrivande är en utpräglat erfarenhetsbaserad kunskap. På liknande sätt är det sökande samtalet om litterär text under arbete ett hantverk, som inte har så mycket att göra med teoretiker och inte heller går att lära sig via poäng i pedagogik. Hantverket förs vidare på ett sätt som kan påminna om de processer som högskoleämnet ”praktisk kunskap” söker definiera: läsande, improvisationer, samtal och möten mellan människor och text. Praktisk kunskap är nytt inom akademin, men ämnet har tillämpats, fördjupats och förts vidare under ett halvt sekel på folkhögskolorna.

