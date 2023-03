Marie Kreutzer: ”Elisabeth av Österrike var ganska punk”

Fakta. Marie Kreutzer

Född 1977 i Graz i Österrike

Har en elvaårig dotter och flera bonusbarn

Fick pris på Berlins filmfestival redan för debuten ”De faderlösa” (2011)

Har efter det regisserat ”We used to be cool” (2016) och ”Marken under mina fötter” (2019)

Vicky Krieps i ”Korsett” korades till bästa kvinnliga skådespelare i sektionen Un certain regard i Cannes.

Filmen har svensk biopremiär 24 mars