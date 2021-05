Marie-Louise Ekmans verk blir tallrikar: ”Barn och jag har samma smak”

En solig majmorgon utanför Gustavsbergs porslinsfabrik hörs det hårda skramlet av tallrikar som går i bitar när de kastas i en container. Där dumpas produkter som inte håller måttet, kanske har de spruckit under torkningen eller exploderat i bränningen för att en luftbubbla letat sig in under dekoren.

I tegelbyggnaden med svarta takspetsar huserar fabrikens tjugotalet anställda. Hit kommer engelsk benlera för att bli färdiga produkter för butikshyllorna. Här görs allt från Gunnar G:son Wennerbergs klassiska Liljekonvaljsservis, till Stig Lindbergs ikoniska dekorer och Margareta Hennix moderna ugnsformar. Nu pågår arbetet med att ta fram 800 nya tallrikar till en porslinsserie tillsammans med konstnären Marie-Louise Ekman, en del i en satsning på nya konstnärssamarbeten. De fyra motiven är från några av hennes mest klassiska 70-talsmålningar.

– Det var roligt att de ville göra en serie med mina motiv. Man gör något vid ett tillfälle och så lever det vidare i andra människors huvuden och i andra världar. Det är ett sätt att finnas till på som är väldigt, väldigt kul, säger Marie-Louise Ekman över telefon.

Hon har inte kunnat ta sig till fabriken än, eftersom hon tillhör en riskgrupp, men berättar att de haft regelbundna möten om projektet utomhus i hennes ateljéträdgård.

– Det har varit en mycket speciell period när jag inte kunnat åka ut till Gustavsberg. Jag längtar efter att komma dit och se tillverkningsprocessen och träffa dem som arbetar där, det är ju det som är viktigt, säger hon och fortsätter:

– Jag är med i processen hur man överför och anpassar trycket till tallriken, hur bränningen påverkar motivens färger och linjer.

Marie-Louise Ekman i sin ateljéträdgård där hon diskuterat porslinsprojektet med Gustavsbergs medarbetare. Denna bild är från 2018. Foto: Beatrice Lundborg

En färg som är extra svår att återskapa på porslinet är rött. Den förekommer i en mängd av Marie-Louise Ekmans konstverk och flera av tallriksmotiven. En annan svårighet är att få linjerna skarpa i trycket. Just linjerna är speciellt viktiga för henne.

– Linjen måste vara väldigt exakt för det är den som, för att säga något väldigt pretentiöst, är livsnerven i mina målningar. Om den är tjock eller tunn eller raspig så är den inte trovärdig som livslinjen. Konturerna är det allra viktigaste och det kan hända mycket med dem när man överför till ett annat material.

Praktiskt arbete i verkstäder är både viktigt och roligt, framför allt kan det aldrig ersättas av maskiner, säger Marie-Louise Ekman.

– Det hantverksmässiga påverkar det konstnärliga, det hänger väldigt intimt ihop. Det händer saker i arbetet, man kanske har en idé men när man sen börjar arbeta med händerna så kan det gå åt ett annat håll.

Marie-Louise Ekmans tallrikar blir den andra serien i Gustavsbergs satsning på limiterade kollektioner tillsammans med olika konstnärer, fotografer och designer. Först ut var Jesper Waldersten som släppte två set om fyra tallrikar i slutet av förra året.

– Vi vill verkligen visa vad vi kan göra. Att sätta dekor över hela tallrikar är jättesvårt, det måste täcka hela tallriken. Blir det bara en liten miss blir det sekundat, säger Oskar Juhlin.

Efter denna kollektion är planen att göra ytterligare två detta år, men vilka konstnärer det rör sig om då är fortfarande hemligt, och idén är att fortsätta skapa ett par nya serier om året.

– Tallrikarna går att käka på och det är det som är Gustavsberg, att det går att använda grejerna. Det här är inga konsttallrikar som ska hänga på väggen. De är perfekta till en dukning som sätter i gång samtalet om det är lite tyst.

Hur har ni valt ut konstnärer att arbeta med?

– Det är konstnärer som har en egen stil och har något att säga. Marie-Louise är ju jättehäftig, hon är utmanande med mycket uttryck och färg.

Ricardo Marques dos Santos formar benleran till tallrikar. Foto: Beatrice Lundborg

Oskar Juhlin säger att de nya serierna passar Gustavsbergs arv av att vara utmanande. Stig Lindbergs dekorer är i dag moderna klassiker, men när de gjordes var de nyskapande och kunde ge upphov till väldiga reaktioner.

– Vi vill göra samma sak nu och skapa en kanvas för olika konstnärer. Vi vill att tallrikarna ska överraska, så att man tänker: Vad kommer nu?

Samtidigt är skillnaden att det bara görs 800 tallrikar i de nya konstnärsserierna, medan Stig Lindbergs verk har massproducerats genom åren.

– Vi har ju samma tillverkningsmetod i dag vilket innebär en väldigt hög grad av hantverk i produktionen, de produkter som orkar bära det riktigt bra nu för tiden är bara premiumprodukter. På 60-talet köpte man en produkt för att ha den länge, inte alls som i dagens samhälle. Vårt tänk är samma som då, men världen har förändrats så att vi är i premiumsegmentet.

Oskar Juhlin är sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka vd för Gustavsbergs porslinsfabrik. Foto: Beatrice Lundborg

För drygt ett och ett halvt år sedan tog Oskar Juhlin över som vd för porslinsfabriken. Då hade den, med stora skulder till kommunen och nära till konkurs, köpts upp av fastighetsbolaget Sisyfos. Trots att vd:n är relativt ny i företaget har han starka band till fabriken, under flera decennier arbetade hans mamma Siv Juhlin som kemiingenjör och kvalitetsansvarig där. På 90-talet, när den dåvarande ägaren ville lägga ner fabriken, var hon med och såg till att de anställda kunde driva verksamheten vidare.

– Det som är intressant med det här stället är dels att vi har en fabrik i Sverige där hantverksskickligheten finns kvar, dels att vi är på denna plats. Konstnärsateljéerna och keramikerna här runt omkring bidrar med kunskap till området. Du kan fråga vad som helst för här sitter alla och experimenterar med glasyrer.

Att vända ekonomin för fabriken har inte varit lätt, bara några månader efter att Oskar Juhlin tillträtt slog coronapandemin till. Något som helt satt stopp för de busslaster av japanska turister som annars regelbundet besöker fabriksbutiken och stått för en stor del av omsättningen. Förutom att vaccinationerna nu ger hopp om att fler kan handla i butiken gör Gustavsberg flera satsningar. Utöver de limiterade kollektionerna bygger de till exempel ut webbshoppen för att driva mer trafik dit.

Det var tufft redan innan pandemin, kommer ni att klara av att driva fabriken?

– Det kan ju inte bli värre, vi har klarat oss så här länge under förhållanden som är de absolut sämsta tänkbara. Jag vet att vi kommer få kraft i bolaget att ta det vidare, oavsett nästan vad som händer framöver. Det värsta har vi bakom oss, säger Oskar Juhlin.

Christine Ferreira visar hur dekoren appliceras på tallriken. Under bränningen ändras färgerna. Foto: Beatrice Lundborg

Vid dekoravdelningen visar Christine Ferreira hur dekoren till en av Marie-Louise Ekmans tallrikar appliceras. Efter att själva trycket blötts upp i ljummet vatten, vänder hon över det på tallriken och lossar pappret. Nu ska varje liten bubbla av luft mellan trycket och tallriken minutiöst pressas ut.

Att Marie-Louise Ekmans motiv nu hamnar på tallrikar är egentligen helt naturligt. Med åren har hon nämligen upptäckt att middagsbjudningar och möten mellan människor över bord går som en röd tråd genom hennes konst.

– Så att nu få göra tallrikar i porslin tycker jag är jätteroligt.

Nu kommer folk kunna äta från din konst, har du tänkt på det?

– Det har jag faktiskt inte tänkt på, svarar hon med ett skratt. Det är en bonus som sker i framtiden, där är jag inte ännu. Nu handlar det om att skapa detta och bli nöjd. Det är samma sak när jag gör en målning eller pjäs, man måste känna att det är rätt och att det stämmer, sedan kan man aldrig veta hur det ska tas emot.

Vilka reaktioner tallrikarna kommer få vet hon inte, men en sak är hon säker på i alla fall; de kommer att gå hem hos barn.

– Barn och jag har ofta samma smak, haha.

Vad beror det på?

– Jag tror vi har en extra växel i fantasin. Man kan ha bajskorvar eller människor som skriker på målningar, det behöver inte bli obehagligt utan det ligger på en nivå där det är hanterbart. Om man tar fram de här tallrikarna och har barn hemma, tror jag att i alla fall barnen kommer att bli väldigt glada.

Marie-Louise Ekman Konstnären, regissören, skådespelaren och manusförfattaren Marie-Louise Ekman föds 1944 i Stockholm. Professor i måleri på Kungliga konsthögskolan 1984-1991 samt rektor på skolan mellan 1999 och 2008. Därefter tar hon över som chef för Dramaten, en position hon har mellan 2009-2014. Visa mer

Gustavsbergs porslinfabrik 1825 anläggs Gustavsbergs porslinsfabrik. På 1860-talet infördes nyheten vitt benporslin, som än i dag tillverkas i fabriken. 1895 blev Gunnar G:son Wennerberg fabrikens konstnärlige ledare och två år senare gör han en kollektion till Stockholmsutställningen. 1937 kom Stig Lindberg till fabriken som 21-åring, ett drygt decennium senare tar han över som konstnärlig ledare och skapar flera av de klassiska serier som fortfarande tillverkas, som Berså, Adam och Eva. Visa mer

