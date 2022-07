Marika Lindström: ”Det är gränslöst svårt att se en närstående förlora minnet”

Det händer något med Marika Lindströms röst när hon talar om Selma Lagerlöf. Hon låter som en konsthandlare som precis fått korn på en bortglömd Picasso. Varsam, och samtidigt akut närvarande.

– Jag är väl förtrogen med Selma, som har funnits med mig sedan barndomen. Det var under gymnasietiden som jag förstod vidden av hennes författarskap. Böckerna öppnade en fantasivärld i mig, som vidgades oändligt.

Både författaren Lagerlöf och skådespelaren Lindström har rötter i Värmland. Under tonåren satt Marika Lindström ofta vid sjön Fryken, läste Selma Lagerlöfs böcker och drömde sig bort.

– Jag frågade mig: Hur i jösse namn ska jag ta mig härifrån? I dag är det min favoritplats på jorden.

Här i stugan vid Fryken, eller ”lövens långa sjö” som Selma Lagerlöf kallade den, läste Marika Lindström Selma Lagerlöf som tonåring. Nu spelar hon författarikonen, bara ett stenkast bort. Foto: Elin Åberg

Platsen hon talar om är en sommarstuga vid sjökanten som hennes föräldrar köpte 1954, och det är också här hon befinner sig när jag når henne på telefon en förmiddag i början av juli. Under vintrarna bor hon i Stockholm med sin man, skådespelaren Ingvar Hirdwall, men varje sommar återvänder de till Värmland.

– Stugan ligger vid nedre Fryken, eller ”lövens långa sjö” som Selma Lagerlöf kallar den. Det är på östra sidan, samma sida som Mårbacka. Så det är mitt i berättarlandskapet, och Selma finns förstås överallt här.

Fyra mil från Marika Lindströms stuga ligger Västanå teaters hemmascen Berättarladan. När hon var barn, på 1940-talet, så var den enorma ladan inte en plats för scenkonst – utan för kor. I sommar spelar hon just Selma Lagerlöf här. Journalister vill gärna sluta cirklar, och det kan ibland kännas forcerat. Men att Marika Lindström gör just den här rollen i just det här landskapet, det trollar ögonblickligen fram imaginära trådar som väver sig själva.

– Det känns mycket märkvärdigt, det gör det. Normalt sett så vill jag inte arbeta på sommaren, men det här kunde jag inte säga nej till.

Berättarladan har en lång Selma Lagerlöf-tradition. Sommarens jubileumsföreställning ”En saga om en saga” är en mosaik av författarens verk som 50-årsfirande Västanå teater satt upp här tidigare. Bitar ur bland annat ”Gösta Berlings saga”, ”Körkarlen” och ”Kejsarn av Portugallien”.

– Allting binds samman av musik och dans, det är en lysande koreografi. Och med på scenen finns hela tiden Selma. Hon vet ju vad som ska hända, så hon griper in ibland och kommenterar skeendet. Och det är hela tiden Selmas egna ord, som hämtats ur hennes rika brevsamling.

Marika Lindström växte upp i Kil. Hon var länge inriktad på att studera litteraturhistoria efter gymnasiet, men slumpen ledde henne till Stockholm och teatern. Efter första lektionen på Calle Flygares teaterskola var hon fast.

– Mitt öde var avgjort – det var det roligaste jag kunde tänka mig.

”Med på scenen finns hela tiden Selma. Hon vet ju vad som ska hända, så hon griper in ibland och kommenterar skeendet.” Foto: Elin Åberg

Efter tre år på Dramatens scenskola (då Statens scenskola) slog hon igenom med rollen som den ensamma mamman Karin Forss i ”Varuhuset”. Tv-serien, som följde dramatiken på Öhmans varuhus, sågs varje vecka av fyra miljoner tittare. När Karin Forss dog i en bilolycka blev det tittarstorm och krigsrubriker i kvällstidningarna. Men det var Marika Lindström själv som hade bett om att få sluta.

– Det var mycket som var kul med att göra tv. Men att ständigt bli avbruten och aldrig få spela en scen till slutet höll på att göra mig galen. Det är ju så mycket snabba klipp med tv. Jag längtade tillbaka till teatern.

Marika Lindström har varit anställd vid både Dramaten och Stockholms stadsteater samt spelat en lång rad roller i populära tv-serier, som ”Tusenbröder”, ”Torpederna” och ”Vår tid är nu”. Mest stolt är hon över att ha arbetat med Lars Norén.

– Inte minst i ”Andante” på Dramaten för några år sedan. Det var mina största utmaningar och upplevelser som skådespelare, att arbeta med hans texter.

I vintras gjorde Marika Lindström rollen som Ann, vars minne långsamt trasas sönder, i Kulturhuset Stadsteaterns uppsättning av Michael Hanekes film ”Amour”. Det var en smärtsam roll att spela, eftersom den kom så nära, berättar hon. Marika Lindströms pappa dog i alzheimer för drygt 20 år sedan och hennes mamma är svårt dement.

– Det är gränslöst svårt att se en närstående förlora minnet. Så självklart var det tungt att göra ”Amour”. Men min känsla var att många i publiken blev starkt berörda.

”När man har ett så långt yrkesliv i ryggen som jag, då får man vara glad att man får hänga med och vara frisk. Det är det som betyder något.” Foto: Elin Åberg

Jag frågar – med tanke på den fint mottagna huvudrollen i ”Amour” och nu Selma Lagerlöf på Västanå teater – om hon håller med om att hennes karriärmässiga konjunkturkurva pekar uppåt. Marika Lindström, 75, fyrar av ett långt och ljust skratt.

– Jag hör vad du säger men, du vet, när man har ett så långt yrkesliv i ryggen som jag har… Då får man vara glad att man – peppar, peppar, ta i trä – får hänga med och vara frisk. Det är det som betyder något.

Dessutom: I höstens stora svenska filmpremiär ”Bränn alla mina brev” gör Marika Lindström den åldrade Karin Stolpe. Filmen bygger på Alex Schulmans roman och har regisserats av Björn Runge.

– Det är ungdomarnas film framför allt, men jag och Sten Ljunggren spelar det gamla paret Stolpe. Jag hade läst boken innan jag blev tillfrågad, och jag tyckte mycket om den. Det var en otroligt intressant uppgift. Och jättekul att arbeta med Björn Runge igen, vars humor och värme jag uppskattar mycket.

Västanå teaterns jubileumsföreställning ”En saga om en saga” spelas fram till 10 september. Foto: Elin Åberg

Vad hade Marika Lindström gjort om hon inte blivit skådespelare? frågar jag avslutningsvis. Hon funderar ett slag medan hon städar bort några spyflugor som slocknat i en fönsterkarm.

– Kriminalteknik, att utreda brott.

Det känns sedan som om hon uppfattar hur jag höjer på ögonbrynen på andra sidan linjen.

– Det låter kanske konstigt. Men som jag ser det har det en hel del med mitt yrke att göra. Att kartlägga en människas liv.

Marika Lindström Växte upp i värmländska Kil och har tillhört Stadsteaterns fasta ensemble sedan 1975. Västanå teaterns jubileumsföreställning ”En saga om en saga”, i regi av Leif Stinnerbom, hade premiär på midsommardagen i Berättarladan och spelas hela sommaren fram till den 10 september. Visa mer

Marika Lindström väljer sommaren Platsen Var befinner du dig helst? ”Där jag är just nu, vid min sommarplats i Värmland.” Läsningen Vad läser du? ”Förutom dagstidningarna så försöker jag läsa en eller två deckare varje sommar, det är min mission! ”Bara ett barn” av Malin Persson Giolito, som jag tycker mycket om som författare, håller jag på med just nu.” Lyssningen Vad lyssnar du på? ”Jag lyssnar egentligen inte på någonting, särskilt inte nu när jag arbetar så intensivt. Jag uppskattar tystnaden, och de naturljud som jag har omkring mig. Sjöfåglar, inte minst, eftersom jag bor mitt i sjön praktiskt taget.” Drycken Vad sippar du på? ”De flesta dagar i veckan så sippar jag på kallt källvatten. Och ett par kvällar i veckan på kallt vitt vin.” Doften Det förknippar jag med sommar? ”Det är två motsatta saker kan jag säga, det är dels jasminen som blommar här. Och så är det en väldigt speciell doft som kommer av förbränningstoaletten, en ganska frän doft, som jag inte känner någon annanstans än här.” Drömmen Vad drömmer du om? ”Jag har ju det så himla bra, så jag drömmer banalt nog om att få fortsätta vara frisk. Jag har haft en hel del tråkigheter på den kanten runt mig, mycket nära, den senaste tiden och därför önskar jag att vi får fortsätta vara friska här hemma.” Dagsplanen Vad blir aldrig som du tänkt dig? ”Dagarna blir aldrig som jag tänkt mig! Ibland försöker jag mig på en slags schemaläggning, men det stämmer ändå inte när dagen är slut. Det blir sällan i den ordning som jag tänkt.” Kallaste badet Lägsta tänkbara badtemperatur? ”Jag badar faktiskt inte längre, det är flera år sedan. Jag har tröttnat. Kanske för att jag simmade så fruktansvärt mycket i min ungdom. Plötsligt, en dag, tyckte jag inte att det var kul längre. Man blir ju bara blöt när man går i vattnet. Jag tittar på när andra badar i stället.” Minnet Värsta sommaren du minns? ”Det var när min pappa dog här, det var så chockartat. Sommaren 2001 präglades av den händelsen.” Visa mer

