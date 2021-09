Marilynne Robinson: ”Tidigare följde jag politik som andra följer baseball”

Marilynne Robinson

Amerikansk författare född 1943. Debuterade 1980 med romanen ”Housekeeping”, har därefter gett ut fyra romaner om prästfamiljerna Ames och Boughton och flera essäböcker. För ”Gilead ”(2004), första boken i romansviten, tilldelades hon Pulitzerpriset.

Under två och ett halvt decennium var hon verksam som lärare i kreativt skrivande vid Writers' workshop i Iowa. Hon har varit gästlärare vid många lärosäten och tilldelats flera hedersdoktorat, bland annat i teologi vid Lunds universitet.

2016 hamnade hon på tidningen Times lista över världens 100 mest inflytelserika personer, det ett år efter att Barack Obama citerat henne i ett tal och tidningen The New York Review of Books publicerat ett samtal mellan dem två.

Hon har två söner från ett avslutat äktenskap, bor för tillfället i Saratoga Springs i norra delen av staten New York. Är aktuell på svenska med romanen ”Jack” (i översättning av Niclas Nilsson, Weyler förlag).

Från och med 23/9 finns ett samtal mellan Marilynne Robinson och DN:s Malin Ullgren tillgängligt på Bokmässan Play.