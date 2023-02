Marit Bergman: Nu har allt man gått och oroat sig för blivit verklighet

Marit Bergman

Artisten, sångaren, gitarristen, pianisten och låtskrivaren Liv-Marit Bergman är född i maj i Rättvik, 1975.

Hon spelar närmast på en vårturné i Malmö den 14 april, Stockholm 15 april och i Göteborg 22 april. I sommar väntar en större turné. Till hösten planerar hon vidare att ”drömma ihop ett större band”.

Marit Bergman solodebuterade med albumet ”3.00 a.m. serenades” (2002) följt av dubbelt Grammisbelönade skivan ”Baby dry your eye” (2004) och ”I think it's a rainbow (2006). Hon släppte 2016 ”Molnfabriken”, hennes första album på svenska.

På nya skivan medverkar totalt sjutton musiker, däribland Janne Schaffer: ”Han är ju sitt eget instrument. Jag drömde om till exempel valthorn, Juno-syntar – och Janne Schaffer-gitarr”, förklarar hon.

Att som tonåring komma in på musiklinjen i Västerås var – förutom att få sina två barn – den lyckligaste stunden i Marit Bergmans liv säger hon: ”Jag var med i sex olika band på den skolan, sedan bildade vi Candysuck 1992 (som lade av 1998). Det var min riktiga skola.”