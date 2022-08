Mark Klamberg: Ukraina har inget frikort gentemot krigets lagar

Amnesty International publicerade den 4 augusti ett pressmeddelande – i medierna beskrivet som en rapport – som anför att Ukraina använder taktiker som att ha militära förband i tättbefolkade områden vilket försätter civila i för fara och strider mot internationell humanitär rätt. Amnesty har mött hård kritik. Debatten bör dock föras utan att kritiker demoniserar eller anklagar organisationer som Amnesty att vara partisk till förmån för Ryssland. Styrkan i den demokratiska världen bör vara att denna, till skillnad från Putins Ryssland, kan tillåta saklig granskning och debatt även vad gäller obekväma ståndpunkter.

Därför vill jag diskutera eventuella förtjänster och brister i Amnestys granskning, särskilt relevanta rättsliga regelverk och hur dessa förhåller sig till moraliska föreställningar.

Folkrätt består av flera regelområden, denna artikel fokuserar på två som är särskilt relevanta för Rysslands krig i Ukraina: rätten till krig (jus ad bellum) och rätten i krig (jus in bello eller internationell humanitär rätt). Debatten kring Amnestys pressmeddelande rör dessa två regelområden, med viss grad av olycklig sammanblandning.

Rätten till krig anger när en stat får använda militärt våld, det vill säga bedriva krig. Huvudregeln är att våld mellan stater är förbjudet med två undantag där våld är tillåtet: 1) självförsvar i händelse av väpnat angrepp och 2) våld auktoriserat av FN:s säkerhetsråd. Internationell humanitär rätt anger reglerna när kriget väl brutit ut, det vill säga vad militära förband får göra, exempelvis att militära attacker endast får riktas mot militära mål, ej mot civilbefolkning eller civila objekt.

Folkrätten gör en separation mellan rätten till krig och internationell humanitär rätt genom att även om en stat utpekas som så kallad aggressor (Ryssland) för att den invaderat en annan stat (Ukraina) så har båda parterna lika skyldigheter under internationell humanitär rätt. Denna separation kritiseras av en del filosofer och verkar också driva kritiken mot Amnestys granskning av Ukrainas krigföring: hur kan Ukraina kritiseras när det är Ryssland som är aggressorn?

Protester mot Amnesty i Sydney. Foto: Richard Milnes/Shutterstock

I stället för att blankt avfärda denna kritik genom att peka på att detta är gällande rätt, kan och bör vi ha en diskussion om separation mellan rätten till krig och internationell humanitär rätt är moraliskt riktig. Om denna separation fullständigt skulle överges på så sätt att endast aggressorns soldater kan göra sig skyldig till krigsförbrytelser, skulle soldater på den angripna statens sida få frikort att utföra värsta tänkbara handlingar, mord, tortyr och våldtäkter. Men det är kanske inte vad kritikerna förespråkar, en annan variant är att samtliga våldshandlingar som aggressorns soldater utför är förbjudna och borde klassificeras som förbrytelser, även attacker mot fiendesoldater. Tanken är att varje sådan handling bidrar till det övergripande brottet, det illegala angreppet.

Med sådant resonemang skulle den enskilda tyska Wehrmacht-soldaten som under andra världskriget slogs mot brittiska soldater i Nordafrika vara kriminell även om denne i övrigt inte var inblandad i attacker mot civilpersoner eller andra övergrepp. För det fall man anser att USA:s angrepp mot Irak 2003 var olagligt, skulle varje enskild amerikansk soldat som deltog i konflikten vara kriminell alldeles oberoende av hur väl denne följde krigets lagar. Det går ej att på allmängiltig moralisk grund upphäva separationen mellan rätten till krig och internationell humanitär rätt för Rysslands krig i Ukraina för att annars hävda att sådan separation finns i andra konflikter.

Men är inte folkrätten verklighetsfrånvänd? Filosofen Per Bauhn skriver i Svenska Dagbladet (7/8) att det borde finnas ”utrymme för proportionalitet och avvägningar; det borde vara så inom juridiken också” när han vädjar för hänsyn till de faktiska förhållandena; de ukrainska försvararna inte har möjlighet att gruppera sig utanför tättbefolkade områden på det sätt som Amnesty efterfrågar. Bauhn anför också att en ”rättighet som vandrar in i lagboken blir absolut och undantagslös”.

Här verkar det råda missförstånd kring regelverket – som inte är så fyrkantigt som Bauhn tycks påskina. Krigets lagar innehåller inget absolut krav på att militära förband ska gruppera sig utanför tättbefolkade områden som de söker försvara. Istället anger artikel 58 i tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna, att parterna ”i största möjliga mån”, ska ”sträva” efter att undvika att förlägga sig i tättbefolkade områden. Krigets lagar tillåter alltså hänsyn till proportionalitet, avvägningar mellan olika intressen och hänsyn till de faktiska förhållandena som Bauhn efterfrågar.

Med detta sagt följer inte per automatik att man måste skriva under på Amnestys slutsatser om Ukrainas krigföring. Eftersom det handlar om avvägningar och hänsynstagande till de faktiska omständigheterna finns utrymme för skilda slutsatser. Ett problem med Amnestys granskning är att det just är ett pressmeddelande, det finns ingen allmänt tillgänglig längre rapport eller underlag vilket försvårar värdering av dess slutsatser. Vidare fick den ukrainska försvarsmakten endast tre dagar på sig att reagera på granskningen före publicering vilket närmast gör det omöjligt att förklara de överväganden som gjorts.

Vidare framstår en del av Amnestys utgångspunkter som alltför kategoriska, till exempel att soldater ej får förläggas på skolor. I tillstånd av krig där stora mängder soldater behöver härbärgeras kan det vara både lämpligt och tillåtet om skolan dessförinnan tömts på civilpersoner. Överstelöjtnant Joakim Paasikivi resonerar på sätt som antyder att även svenska Försvarsmakten skulle göra liknande överväganden (Studio ett, 5/8). Men allt detta är eventuell kritik av hur Amnesty tillämpat regelverket, inte av de underliggande rättsreglerna och ett system som jag anser högst rimligt ur en moralisk synvinkel. Det vore mycket olyckligt om denna debatt bidrar till uppfattningen att Ukraina och andra stater som bedriver legitimt försvarskrig har någon form av frikort gentemot krigets lagar.

Sammanfattningsvis framstår Amnestys anklagelser mot Ukraina som undermåligt underbyggda. Detta kan endast korrigeras genom att Amnesty släpper mer fullständigt underlag – om de vill stå fast vid sin kritik gentemot landet.

