Marknadsplats för NFT:er utsatt för attack

NFT, non-fungible tokens, är en kryptoteknik som bland annat används för att skapa ägandebevis för digitala verk i form av ett slags kvitto som registreras på en blockkedja. Under det gångna året har försäljningen av digital konst och framför allt samlarobjekt exploderat, inte minst via just Opensea.

Lördagens attack ska ha omfattat 254 NFT:er från 32 användare, bland annat samlarobjekt från en av de kändare och högt värderade samlingarna Bored ape yacht club. Enligt den ofta NFT- och krypto-kritiska bloggen ”Web3 is going just great” värderas verken till motsvarande cirka 30 miljoner kronor. Summan är dock osäker och baseras på att gärningspersonen senare ska ha fört över 1 115 etherium, en av de vanligaste kryptovalutorna, från sajten till en kryptoplånbok.

Det är ännu inte klart exakt hur attacken har gått till, men enligt Openseas vd David Fenzer rör det sig antagligen om nätfiske, det vill säga om skadlig kod som ofta skickas till offren förklädda till länkar i mejl eller sms.

Lördagens attack är inte första gången Opensea hamnar i blåsväder. Den stora sajten anklagas regelbundet för bristande kontroller som bland annat möjliggjort försäljning av stulna verk och plagiat.