Marmen Quartets inkännande tolkning av Haydn ger mersmak

Musik O/Modernt festival Verk av J Haydn, F Schubert, D Tabakova, P Eötvös, A Dvorak, J Hellman, A Schönberg, A Webern, A Berg m fl Med Hugo Ticciato, Marmen Quartet, Johannes Hellman, Jordi Hjelm, Christoffer Sundqvist, Irina Zahharenkova, Leo Florin, Kristjan Randalu m fl Confidencen, Ulriksdal Visa mer

Det är Josef Haydn och det o/tillvänjda örat som står i centrum för årets O/Modernt – festivalen som lånar John Cages motto ”Uppfinn det förflutna. Revidera framtiden. Lev nuet”.

På torsdag sätter man punkt med den store österrikarens på sin tid omåttligt populära oratorium ”The Seasons”. På engelska. Som ursprungstexten, översatt till tyska för Haydns vidkommande, snart nog åter-anglifierad för att passa kompositörens tonspråk…

Ungefär så funkar också brittisk-svenske Hugo Ticciatos festival, som obekymrat uppstår mellan språk, genrer och epoker. Här kan fyra klarinettstycken av Alban Berg sömlöst interfolieras med improvisationer på kontrabas och vevlira smygas in i modernisten Péter Eötvös ”Music for New York”.

Måndagens bägge konserter bjöd emellertid bara en Haydn, men i gengäld det bästa framförande jag hört av en Haydnkvartett! Svenske violinisten Johannes Marmén leder sin Londonbaserade stråkkvartett, som endast sparsamt uppträtt i Sverige. Mer Marmen Quartet önskas efter deras inkännande tolkning av Haydns ”The Joke” eller, som den kallas på svenska, ”Gubbkvartetten”. Här varken gubbig eller skojsam, utan med exakt öra för det som både Mme de Staël och Goethe ville avlyssna ur fyra stråkar: det intelligenta samtalet.

Vilket inte låter sig höras ur Anton Weberns lågmält intensiva stråkkvartett från 1909. Där saknas retorik – i stället en mikroskopisk studie i klangfärger, rasande raffinerat återgivna av Marmen Quartet. Ovanpå denna subtilitet kändes Arnold Schönbergs kammarsymfoni närmast fläskigt senromantisk med sin yvigt heroiska gestik.

Franz Schuberts ultraromantiska ”Winterreise” avslutas med den monotona sången om liraspelaren, understundom tolkad som liemannnen. Men vevlirevirtuosen Johannes Geworkian Hellman öppnar oanade, färgrika musikaliska världar med sin hurdy-gurdy.

