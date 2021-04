Mårten Blomkvist: Bensinmackens död ett akut hot mot filmkonsten

Den bensindrivna bilens dagar är räknade. I november förra året sa Boris Johnson att det från 2030 inte skulle vara tillåtet att sälja nya bilar med förbränningsmotor i Storbritannien.

Han puffade bensinbilen tio år närmare ättestupan, tidigare var årtalet 2040.

Länder tävlar om att vara först att göra slut med bensinen. Norge och Sydkorea vill ha väck bensinbilen från 2025. Fem år senare kan det bli i Sverige, liksom på flera andra håll.

Allt detta är säkert till det bästa. Men har det gjorts konsekvensutredning, hur kommer filmerna att klara sig utan bensinstationer?

Utan bensinbilar, inga klassiska mackar. I film har bensinstationen alltid varit ett löfte. Stoppet för att tanka ger lite pulshöjning. Om ni går från ”Nomadland” med en känsla av att denna fina film ändå saknade något, så är det utan tvivel för att trägna bilföraren Frances McDormand inte fick en rejäl mackscen. Otroligt. Tur att hon fick en Oscar som tröst.

När en bil svänger in på en station vet man aldrig vem föraren ska möta. I filmer är bensinstationer öar där manusförfattaren kan låta lite vad som helst utspelas, smått eller stort.

En av de bästa Ingmar Bergmanreplikerna fälls på en bensinstation. I ”Smultronstället” (1957) gör Victor Sjöström gamla professorn Isak Borg. Han ska promoveras till jubeldoktor i Lund. Professorn tar bilen från Stockholm och måste tanka i Gränna, där han hade sin första läkarpraktik.

Max von Sydow tar emot. Hans raska Henrik har overall och liten snitsig båtmössa. Han känner igen ”doktor Borg”, blir förtjust, och presenterar honom för hustrun Eva som också arbetar på Caltex-macken.

Victor Sjöström, Ann-Marie Wiman och Max von Sydow i ”Smultronstället”. Foto: Alamy

När det är dags för betalning viftar von Sydow bort doktorns plånbok, ”Eva och jag, vi bjuder på den här soppan. Vi kan vara lite spanska av oss vi också fast vi bor i Gränna.”

”Smultronstället” gräver djupt i minnen, i stora misstag i livet, i äktenskap som blir helveten, men man minns den spansksinnade mackföreståndaren i Gränna. Han är en andningspaus nästan mitt i filmen.

Samtidigt gör han filmen mörkare. Vi har fått veta att Borg bakom sin milda framtoning kan vara en gubbtjyv. Han är rik men kräver att hans vuxna son ska fortsätta att betala av ett tyngande lån, för ”sagt är sagt”. Ställd bredvid den generösa bensinstationföreståndaren framstår Borg som än mer misslyckad som människa.

Det är överlag en prima mackscen. von Sydow har till och med ett trassel som han torkar nävarna med.

Trassel är ”avfallsgarn som används för rengöring och putsning” enligt Svenska Akademiens ordlista. Brukas det fortfarande? Det är ovärderligt i mackscener. Det ska vara ett trassel i händerna på mackbiträdet när han med rynkad panna talar med kunden om dennes fortsatta färd:

”Black Rock? Rakt fram. Men ni måste över berget och det ser ut att bli hällregn. Då blir vägen såphal. Om jag var ni skulle jag vänta, mister.”

Men mister kan aldrig vänta. Bensinstationsbiträdenas roll är ofta att vara de stationära och trygga som står och eftertänksamt trasseltorkar händerna medan bilarna drar vidare, fulla med rastlösa själar som inte funnit sin plats i livet.

Bild 1 av 2 Robert Mitchum i filmen ”Skuggor ut det förflutna”. Foto: Everett Collection Bild 2 av 2 ”Macken: Roy’s & Roger’s ­bilservice” (1990) Foto: TT Bildspel

I noirthrillern ”Skuggor ur det förflutna” (1947, ”Out of the past”) av Jacques Torneur spelar Robert Mitchum en hårdkokt före detta privatdetektiv. Efter att ett jobb han skulle ha gjort åt en skurkaktig storspelare – Kirk Douglas, hård som flinta – gått snett har Mitchum försökt skapa sig ett nytt liv som hederlig ägare av en liten mack. Douglas hittar honom, förundrad över Mitchums verksamhet:

”Så du har en liten bensinstation?”

”Du låter som om det var något konstigt?”

”Det är det.”

”Det är väldigt enkelt. Jag säljer bensin, då får jag lite vinst. För den handlar jag mat. Då får butiksägaren en vinst. Vi kallar det för att förtjäna sitt uppehälle. Du kanske har hört talas om det någon gång.”

Av filmerna att döma var bensinstationernas glansår ungefär 1940–1970. Alla var glada över att ha bilar. Mackarna var fina, med alerta biträden som kom utspringande och fyllde tanken och kollade vattnet och oljan. I Raoul Walshs ”Glödhett” (1949), så rå att den totalförbjöds i Sverige 1962, svänger en tankbil med bland andra ligaledaren Cody (James Cagney) in på en bensinstation vars stolthet är deras toaletter: ”CLEANEST IN THE WEST.”

Det blir en poäng i handlingen. En i gänget är insmugglad agent. Han går på toaletten, klottrar ett hastigt budskap om att kontakta polisen på spegeln, och klagar innan han hoppar i bilen:

”Den där spegeln är så lortig att man ser dubbelt i den!”

Bensinstationsföreståndaren blir förnärmad.

Bild 1 av 2 Jack Nicholson och John Colicos i ”Postmannen ringer alltid två gånger” (1981). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Lana Turner och John Garfield i ”The postman always rings twice” (1946). Foto: Alamy Bildspel

Åtminstone en film noir-klassiker är i princip helt och hållet förlagd till en bensinstation. Deckarförfattaren James M Cains ”The postman always rings twice” – svenska titlar har skiftat – har filmats flera gånger men den arketypiska ”Postmannen” är Tay Garnetts från 1946, med Lana Turner och John Garfield. Garfield är på luffen när han stannar till vid Twin Oaks, kombinerad mack och litet kafé. Både pumpar och grill sköts av ägaren Nick (Cecil Kellaway). Han är gladlynt och hemkär – och dessvärre omkring trettio år äldre än sin uttråkade unga pangbrud till hustru (Turner).

Efter en blick på Turner tar Garfield det lediga jobbet på macken. De finner varandra. Snart är Nick lika populär som förbränningsmotorn 2021, och föremål för planer om mycket raskare avveckling.

Filmhistorien har flera exempel på att det kan vara utsatt att driva bensinstation. Det händer mycket hemskt i bröderna Coens Oscarsbelönade Cormac McCarthyfilmatisering ”No country for old men” (2007) men en av de mest blodisande scenerna är den med ett stilla samtal på en bensinstation.

Javier Bardem i ”No country for old men”. Foto: Alamy

Vid det laget vet publiken att Javier Bardems rollfigur är en iskall hitman, troligen rubbad. Han släcker liv som andra blåser ut födelsedagsljus, fast med mindre engagemang. Det vet inte den äldre man (Gene Jones) som äger macken där Bardem stannat till i sin jakt på försvunna pengar från en knarkaffär. När Bardem kommer in för att betala bensinen och köpa en liten påse nötter, gör ägaren misstaget att försöka med lite småprat.

”Fått något regn i era trakter?”

Bardem tittar upp från nötpåsen:

”Vilka trakter då?”

Han stoppar en nöt i munnen. Mackägaren nickar mot bilen:

”Jag såg att du kom från Dallas.”

Bardem tuggar långsamt:

”Vad rör det dig var jag kommer ifrån... friendo?”

Därifrån går det bara utför med konversationen. Mackägaren försöker ta sig ur samtalet, men hans konstigt hotfulla kund ger sig inte förrän han singlat slant och tvingat den stackars mannen att välja, krona eller klave? Det gåtfulla svaret på frågan om vad han kan vinna: ”Allt.”

”Al right”, säger mackägaren uppgivet. ”Klave, då.”

Anita Ekberg i Fellinis ”Boccacio”. Foto: Alamy

Som åskådare har man i den sekunden ingen aning om vad som ska hända. Man kan dock med ett hundra procents säkerhet säga att man aldrig tänker ställa sig bakom disken på en ödsligt liggande bensinstation i Texas.

”No country...” är förlagd till 1980. Man ser hur bensinstationens image har förändrats. Macken är inte längre, som i ”Smultronstället” eller ”Glödhett”, en verksamhet som är tidens melodi, en liten pärla vårdad av stolta ägare. Macken i bröderna Coens film är skavd och sliten. Stolpen med Texacoskylten är rostig. Stationens butik är trång och gör ett stökigt intryck, den är belamrad med snacks och förpackningar med biltillbehör, till och med i ett fönster står askar travade.

Det kan gå snett på bensinstationer. I rysaren ”Spårlöst försvunnen” försvinner en ung kvinna då hon och hennes kille på en resa stannar till vid en bensinstation. Det är en stor anläggning med uteplatser och butik och många glada semesterfirare. Det inbjudande stället blir som en grop med kvicksand när pojkvännen börjar leta bland alla människor och bilar som kommer och går.

George Sluizer regisserade 1988 en nederländsk version av denna filmatisering av en thriller av skådespelaren Jeroen Krabbés bror Tim. 1993 gjorde han en amerikansk version, med Kiefer Sutherland, Jeff Bridges och Sandra Bullock.

Den första versionen fick aldrig svensk biodistribution men är bäst. Har man smak för psykopater – mannen bakom försvinnandet kontaktar pojkvännen när han letat i flera år – är det värt att anstränga sig för att hitta ”Spoorloos”, som originalet heter. Stockholmare kan låna den på biblioteket.

Ett möte på en bensinstation är i film vanligen början på något dåligt. Men åtminstone två av filmhistoriens mest rörande scener utspelar sig på bensinstationer. Vem kan se bensinstationsscenen i ”Vredens druvor” (1940) utan att börja svälja?

Bild 1 av 2 ”Vredens druvor” 1940. Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”Vredens druvor” 1940. Foto: Alamy Bildspel

I John Fords filmatisering av John Steinbecks roman är utblottade lantarbetarfamiljen Joad i en överlastad, skruttig lastbil på väg mot Kalifornien och eventuellt jobb. När de stannar för att tanka går gamla farfar in på serveringen för att köpa en limpa.

Två långtradarchaufförer äter lunch vid disken. När fattiglappen stiger in tystnar deras muntra snack med servitrisen. Det har varit torka i Oklahoma, behövande passerar ständigt, små ställen som detta vill inte föda dem. Då farfar ber att få köpa bröd, svarar servitrisen snäsigt att de inte säljer bröd, bara smörgåsar.

Det är till en gammal dam utan tänder, säger gubben. Hon måste blöta brödet. Smörgås har han inte råd med, tio cent måste räcka.

”Limporna vi har kostar femton cent!”

Då ingriper hennes kollega, en man som står med kaffemaskinen:

”Ge'n brödet!”

Servitrisen hugger tillbaka:

”Brödet kan ta slut innan brödbilen kommer!”

”Då får det väl ta slut!”

Femtoncentlimpan kommer på disken. Gubben ber servitrisen skära av för tio cent, han vill göra rätt för sig.

”Äh, det är gårdagsbröd”, hörs från kaffemaskinen.

”Varsågod”, säger servitrisen, ”Bert säger att det går bra.”

Hon låter inte så hård längre. Farfars två barnbarn har smugit sig in och spanar på godiset vid kassan. Han undrar om karamellstängerna är encentare:

”Dom där?” säger servitrisen. ”Dom... nej, det är två för en cent!

När farfar och barn gått ut tittar en av chaufförerna retsamt på servitrisen:

”Dom där är inte två för en cent.”

”Bry dig inte om det”, fräser hon.

Chaufförerna ska vidare, de lägger betalningen vid kassan och går ut.

”Ni ska ha växel”, säger servitrisen.

”Bry dig inte om det”, säger en av dem över axeln.

Vi förhärdar oss i hårda tider, säger scenen, men det är egentligen inte sådana som människor vill vara. Det är en plädering för medmänsklighet, tidlös i sin för Ford typiskt enkla och raka utformning.

”Paraplyerna i Cherbourg” (1964). Foto: Alamy

Filmhistoriens mest berömda bensinstationsscen – om nu inte bröderna Coens tagit över – är gjord av en regissör som växte upp i en lägenhet ovanför pappas bilverkstad: Jacques Demy.

Hans ”Paraplyerna i Cherbourg” (1964), där all dialog sjungs, är en sorglig kärlekshistoria. Geneviève (Catherine Deneuve) och Guy (Nino Castelnuovo) är unga älskande. De får en natt tillsammans innan han måste åka för att strida i Algeriet, där motståndsrörelsen är i färd med kasta ut kolonialmakten Frankrike. Guys brev kommer glest. Väntan pressar Geneviève, som är gravid. En rik och snäll man uppvaktar och till sist tackar hon ja och försvinner från Cherbourg och mammas paraplybutik.

Fem år senare är det jul. Snön faller över bensinstationen Guy startat, när en svart Mercedes svänger in för att tanka.

Det är Geneviève, elegant i svart päls, med dottern Guy inte ens sett. Nu bor han med egen liten familj på den välskötta stationen. Frun har tagit lillen för att se julskyltningen. En stund väntar Geneviève och Guy ensamma på kontoret medan Guys medhjälpare tankar hennes bil.

Inte mycket sägs, eller sjungs. Det behövs inte. Både vi och de vet om känslorna de fortfarande har för varandra. Men de har valt tryggheten före passionen. Michel Legrands musik, en av filmens stjärnor, säger allt utan ord. Det är mörkt ute. Snön lägger sig på ESSO-pumparna och på den blänkande Mercedesen.

När frun och pojken kommer tillbaka står Guy och tittar efter Genevièves bil som just kört iväg. Guy leker lite med sin son, så går familjen in och stänger dörren. Kameran drar sig bakåt, lyfter, och sista bilden, med svallande romantisk filmmusik, är en helbild av macken ”L'escale Cherbourgoise” i decembermörkret.

Demy utnyttjar med full kraft symboliken i bilden av bensinstationen, som troget betjänar alla resenärer men själv alltid blir lämnad och övergiven.

När den sista bensinstationen är tömd, låt musiken till ”Paraplyerna i Cherbourg” ljuda som begravningsmusik!

Tanka mer bensinstationsögonblick här ”Farlig omväg” (1946, originaltitel ”Detour”) Al (Tom Neal) tycker att han har problem, men de är ingenting mot dem han får efter att vid stopp på bensinstation ha plockat upp vildsinta liftaren Vera (Ann Savage). ”Fåglarna” (1963) När fåglarna blir mordgalna i Bodega Bay slår måsar omkull ett bensinstationsbiträde. Slangen hamnar på marken, bensin pumpas ut, och naturligtvis måste någon aningslös tända en cigarett, fast Tippi Hedren och alla andra som förskansat sig på en liten restaurang vrålar åt honom. ”Bonnie och Clyde” (1967) Michael J Pollard gör mackbiträdet som av Warren Beattys och Faye Dunaways rånarpar rekryteras som förare av flyktbil. Bra bensinstationsdialog när Dunaway testar ynglingen: – Vet du vad det här är för bil? – Det är en fyrcylindrig Ford Coupe. – Nej. – Jo, det är det. – Nej. Det här är en STULEN fyrcylindrig Ford Coupe. ”Med tidens gång” (1976) Ännu ett exempel på trakasserad bensinstationsföreståndare, denna pressas att låna ut pappas fina gamla motorcykel med sidovagn när den kringresande filmprojektorreparatören och hans kompis vill ta en sväng i Wim Wenders roadmovie/västtyska vågen-pärla. ”Nu blåser vi snuten” (1977) Burt Reynolds som The Bandit, legendarisk fortåkare som antar utmaningen att i en Pontiac Trans Am lotsa en långtradare med illegal öllast från Texas till Georgia. Många längs vägen hyllar rebellen. En mackägare tycker att The Bandit är ett stort arsle. Han protesterar: – Goddammit, jag är en av dom bland gräsrötterna mest älskade amerikanska folkhjältarna! Det fanns bara en Burt. ”The road warrior” (1981) Efter katastrofen-film där alla slåss om bensin. Ingen bensinstation här, men regissören George Miller tog idén till denna den andra Mad Max-filmen från oljekrisen 1979, när bensinbristen fick folk att börja puckla på varandra i köerna till pumparna. ”Bagdad Café” (1987) Konventionell och bastant tyska överger maken under bilresa genom Mojave-öknen och tar in på gudsförgätet kombinerat långtradarcafé och motel. Där går hennes dammvippa snart varm. Kulturkrockkomedi som blev mycket älskad då den kom. ”Macken: Roy's & Roger's bilservice” (1990) På 1980-talet blev tv-serien om två tröga bröder som driver mack så populär att en film var oundviklig. Den klarade inte kritikernas kontrollbesiktning men publiken åkte glatt med. ”Harry, en vän som vill dig väl” (2000) Sliten ung familjefar möter på bensinstation gammal skolkamrat som har pengar och nu vill hjälpa skolkompisen att förverkliga sina författardrömmar. Den mysko Harry börjar undanröja alla störande moment. Släkt är ofta störande. ”The Irishman” (2019) Långtradarchauffören Frank Sheeran (Robert De Niro) och mafioson Russell Buffalino (Joe Pesci) möts på en bensinstation när Russell fixar Franks motor åt honom. Snart börjar Frank fixa Russells problem. Visa mer

