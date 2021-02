Mårten Blomkvist: Christopher Plummer stod stadigt lite i bakgrunden

På en affisch för ”Sound of music” ses Christopher Plummer som kapten von Trapp stå i bakgrunden, stadigt bredbent, med händerna i sidorna.

Julie Andrews Maria dansar i förgrunden fram mot åskådarna, med klänningen fladdrande och gitarrfodral i ena handen.

Plummers styrka var nog att vara den där stadiga skådespelaren som hade personlighet, var igenkännlig, men samtidigt som aktör ofta var något av en butler, proffsig, lite vid sidan av filmens centrum.

Megasuccén ”Sound of music” (1965), där han gjorde den strama österrikiska änklingen som faller för den sjungande och spelande barnflickan, gjorde honom till en stjärna. Inte för att Plummer själv skulle ha köpt biljett. Gräslig och sentimental, man ”fick slita hårt för att få in minsta lilla bit humor i den” sa han decennier senare till Hollywood Reporter. Han talade om den som ”S&M”.

Den i Toronto i Kanada födde Plummer hade gått direkt till von Trapp-rollen efter att gjort en prisad insats som Hamlet i en ambitiös brittisk tv-teateruppsättning. Han hade spelat teater i Kanada sedan 1950, och på Broadway från 1954. Teater var hans första kärlek, och förblev möjligen den största livet ut.

Han hade ett bra ansikte, ögon som kunde smalna så att man inte var helt säker på vad han tänkte, vilket kunde vara lite skrämmande. Fungerade fint om det behövdes en översittaraktig överklassare.

Tittar man på filmlistan ser man en anhopning av passabla men inte så upphetsande filmer. Han gjorde Sherlock Holmes mot James Masons Watson i ”En studie i skräck” 1979, han var skurk i tidsreseromansfilmen ”Någonstans i tiden” 1980. Plummer gjorde mycket. Katz Film Encyclopedia säger syrligt att på åttiotalet åtog han sig ”överdrivet mycket”.

På 1990-talet börjar hans filmografi se bättre ut: ”Wolf” (1994) mot Jack Nicholson, varulvsdrama i förläggarvärlden, Terry Gilliams science fictionfilm ”De 12 apornas armé” (1995) är filmer man kan se om. Spike Lee regisserade Plummer i ”Malcom X” 1992 och bankkuppfilmen ”Inside man” 2006. Plummer jobbade länge. 2017 gjorde han en brandkårsutryckning när Ridley Scott var tvungen att ta om alla scener den då för sexövergrepp anklagade Kevin Spacey gjort som finanskungen John Paul Getty i ”All the money in the world”. Senast sågs han som framgångsrik deckarförfattare i prilliga pusseldeckarkomedin ”Knives out” (2019).

Men varför är ”Hämndens ögon” (”The silent partner”) från 1975 så svår att hitta? Det är en kanadensisk filmatisering av dansken Anders Bodelsens ”Tänk på ett tal”.

Elliot Gould spelar bankkassör som vid jultid listar ut att en tomte i gallerian tänker råna banken. Gould stoppar undan pengar åt sig – och låter rånaren ta skulden.

Ett stort misstag. Rånaren är Christopher Plummer, han fattar vad som hänt, och snart har Gould en fradgatuggande psykopat efter sig. Sedan dess har man sett hundra och en psykopatfilmer, men har man sett Plummers Reikle glömmer man inte honom, och vad han gjorde med Goulds akvarium. Det är en otypisk Christopher Plummer-film men min favorit. Här ser man den Christopher Plummer som döpte om en av världens mest älskade familjefilmer till ”S&M”.

