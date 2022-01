Mårten Blomkvist: Filmstjärnan Sidney Poitier fick göra upp med rasismen

Sidney Poitier var den första svarta filmstjärnan. Han var inte den första svarta skådespelaren att vinna en Oscar, vilket ofta felaktigt påstås. Hattie McDaniel slår honom med en 20 år, hon belönades för sin biroll som moderligt hembiträde i ”Borta med vinden” (1939).

Men Poitier var första svarta skådespelare att vinna för bästa huvudroll. Och han var verkligen en typisk stjärna: stilig, personlig, och i bärande roller.

En för tidig födsel gjorde att han kom till världen i Miami i USA, men han växte upp i familjens hemland Bahamas. Som femtonåring kom han till USA. Efter att ha tjänat som sjukvårdare under andra världskriget sökte han sig till American Negro Theater i New York. Broadwaydebut 1946, första betydande filmrollen 1950.

Sidney Poitier tillsammans med Tony Curtis i ”Kedjan” (1960). Foto: United Artists/Kobal/Shutterstock

Speciellt i de tidiga rollerna känner man av teaterbakgrunden. I god bemärkelse: hans rollfigurer får tydliga konturer, han är inte rädd för att spela ut, han är tekniskt skicklig. Det fanns något aristokratiskt över Sidney Poitier. Han fick en första Oscarnominering för sin roll i ”Kedjan” (1960), där han och Tony Curtis var två fångar på rymmen. De är hopkedjade och tvungna att samarbeta fast de avskyr varandra - Curtis rollfigur är från den amerikanska Södern.

Några år senare blev Sidney Poitier historisk genom att vinna den där statyetten. I ”Liljorna på marken” (1963) spelade han en kringresande snickarkunnig diversearbetare som hamnar hos några nunnor i Arizona. De håller honom kvar för att hjälpa till med bygget av en kyrka. ”Liljorna...” är godhjärtad buskis, i dag främst ihågkommen för Poitiers Oscar.

Poitier med sin Oscarsstatyet för ”Liljorna på marken”. Foto: Snap/Shutterstock

Vid hans debut hade nog delar av filmbranschen väntat på någon som Poitier, en svart skådespelare med stjärnpotential. Regissörer kända för att vilja göra mer utmanande filmer – Stanley Kramer, Martin Ritt, Richard Brooks – började snabbt arbeta med Poitier. Ett mönster syntes: rasisters lumpenhet kontrasterades mot Poitiers polityr.

Poitiers i dag mest kända filmer är ”Gissa vem som kommer på middag” och ”I nattens hetta”, som båda hade premiär 1967. I Stanley Kramers ”Gissa...” dukade Hollywood fram finaste familjeservisen för att ta sig an rasismen: gamla stjärnorna Spencer Tracy och Katharine Hepburn spelade ett par som griper efter luktsaltet när dottern presenterar sin läkare till fästman – Poitier. Avsikterna var goda, Oscarnomineringarna blev många, och projektet hade nog sin historiska betydelse, men framstår i dag som musealt.

”Gissa vem som kommer på middag”. Foto: Columbia/Kobal/Shutterstock

”I nattens hetta”, regisserad av kanadensaren Norman Jewison, har stått sig som en lysande thriller, klassikern i Poitiers filmografi. Han spelar FBI-agenten Virgil Tibbs, som blir arresterad som mordmisstänkt när han väntar på tåget en sen natt i en håla i Södern. När missförståndet klarats upp får han bli kvar och hjälpa polischefen i mördarjakten.

Rod Steiger gjorde den knipsluga polischefen som matchades mot Poitiers sofistikerade storstadssnut. Filmen blev höjdpunkter i bådas karriärer, Steiger vann Oscar. ”I nattens hetta” spelades in i Illinois i Mellanvästern. Efter att han och Harry Belafonte under uppdrag för medborgarrättsrörelsen blivit jagade i Mississippi, vägrade Poitier att filma i Södern. När Jewison övertalade honom att ta en scen i Tennesse sov Poitier med pistol under huvudkudden.

Poitier som Virgil Tibbs i ”I nattens hetta”. Poliskollegan spelades av Rod Steiger. Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

Då 1970-talet tog vid, och den amerikanska filmen förnyades, såg Sidney Poitier ut som en gammaldags stjärna och blev svår att använda. Han började regissera, främst komedier. Ofta agerade han också i dem, ofta var Bill Cosby med. ”Dårfinkarna” (1980), med Gene Wilder och Richard Pryor, blev största succén. 1988 återkom han efter lång bortavaro som aktör i ”Skjut för att döda”, en hygglig thriller.

Sidney Poitier var en vägröjare, för hans personliga del på gott och ont. Det blev många läkare- och lärareroller. Poitiers återkommande uppgift var att vara moraliskt högtstående och väcka beundran hos de som underskattat svarta. Bilden av honom fick en anstrykning av tråkig präktighet.

När man i efterhand ser de numera ofta daterade filmerna, kan man förundras över hur mycket karisma som ändå tränger ut genom helyllet.

Fyra andra filmer med Sidney Poitier ”Vänd dem inte ryggen!” (1955) Poitier gjorde en odåga i ungdom-på-glidfilmen där Bill Haley sjöng ”Rock around the clock” ”En fläck i solen” (1961) Filmatisering av Lorraine Hansberrys pjäs om svart familj där det blir strid om försäkringspengar. Spelad av Riksteatern som ”En druva i solen”. ”De upproriska” (1967) Poitier lärare som får pli på svår klass - i London. ”Sneakers” (1992) Sentida thriller om godhjärtade datahackare. Visa mer

Läs mer:

”I nattens hetta” med Sidney Poitier bränner fortfarande