Mårten Blomkvist: Hollywoodlegendaren Peter Bogdanovic hade känsla för filmhistorien

Vilken av Peter Bogdanovichs insatser är i dag mest känd? Förmodligen hans doktor Elliot Kupferberg. Det är terapeuten som får stödja Lorraine Braccos doktor Melfi, hon som analyserar maffiabossen Tony Soprano (James Gandolfini) i tv-serien ”The Sopranos”.

Han var perfekt som Kupferberg. Men var man filmälskare hajade man ändå till - ”Va? Är det verkligen...?” - när man första gången såg honom sitta där i fåtöljen med sitt Droopy Dog-nylle och väl tilltagna glasögon.

Han brukade vara på andra sidan kameran. Som regissör gick Peter Bogdanovich på 1970-talet upp som en sol och ner som en pannkaka. Han kunde också befinna sig på inspelningsplatser med kassettbandspelare och anteckningsblock.

Redan innan filmdebuten hade han börjat bygga upp ett renommé som en kännare av filmhistoria. Han var filmälskare och fenomenal på att få kontakt med storheter som John Ford, Orson Welles och Fritz Lang. Den sidan fick han utveckla när filmkarriären gick mindre bra.

En förtjusning i gammal populärkultur, gammal underhållning, kan skönjas som en röd tråd i Peter Bogdanovichs produktion av både ord och bild. Genombrottsfilmen ”Den sista föreställningen” (1971) var i svartvitt, ett stämningsfullt porträtt av en liten amerikansk stad på nedgång i det amerikanska 1950-talet. Ungdomarna flyttar, bion går mot sin sista föreställning.

”Go'dag yxskaft” (1972), med stjärnorna Barbra Streisand och Ryan O'Neal, var inspirerad av 1930-talets rappa screwball-komedier. Och så kom Ryan O'Neal igen i ”Paper moon” (1973), som var förlagd till 1930-talet och där O'Neals egen dotter Tatum spelade en föräldralös flicka han fick på halsen.

De filmerna gav anseende och publik. Sedan snubblade han. Mera komedier, fast ville han bli komedikung, de kändes inte så personliga? Han förlorade både den breda publiken och de som sett honom som en ny intressant amerikansk regissör på gång. Hans privatliv kom i förgrunden. Han fick ett förhållande med elva år yngre Cybill Shepherd och ville göra henne till stjärna, vilket kanske inte hjälpte de där komedierna. Sedan kom katastrofen. Den drygt tjugo år yngre Dorothy Stratten, som varit utvikt i Playboy, blev tillsammans med Bogdanovich under inspelningen av ”...och så levde dom lyckliga...” (1981). Hennes man hade sett henne som sin privata guldkalv. Han sköt henne och sedan sig själv.

Ryan O'Neal och Tatum O'Neal i ”Paper moon”. Foto: Courtesy Everett Collection

Förutom de tre tidiga komedierna gjorde nog Bogdanovich bara en film till som blev väl mottagen, ”Mask” (1985), byggd på en sann historia om en pojke med deformerat ansikte.

Bogdanovich anseende som filmkännare, däremot, bara växte. På 1960-talet hade han för Museum for Modern Art skrivit monografier om stora regissörer. Han tycks ha haft sinne för hur han skulle ta legenderna. Han blev vän med dem och det blev roligt och personligt när han berättade om dem.

Västernspecialisten John Ford var en folkilsk typ, Bogdanovich levandegjorde hur Ford körde med sin största stjärna, John Wayne. Korkad, enligt Ford. En gång sade Bogdanovich att han köpt en bok i födelsedagspresent till Wayne. ”Vad fan då för”, sa Ford, ”han har redan en bok.” Orson Welles bodde ett bra tag hemma hos Bogdanovich, och enligt Bogdanovich var det en ständig kamp för att freda glassen i frysen.

Bogdanovich gillade att prata med stjärnorna och de gillade att prata med honom. I böcker som ”Who the devil made it - Conversations with legendary film makers”, och uppföljare, lämnar han efter sig ovärderligt, ”hämtat från platsen”-material, roligt och elegant framställt. Hans förmåga att berätta levande och personligt gjorde också att han intervjuades till bakommaterial för många dvd:er. Där han återgav anekdoter med samma pokerface som sedan blev så känt i ”Sopranos”.

Peter Bogdanovich Född: 1939 i New York, död den 6 januari 2022. Föräldrarna var europeiska flyktingar som flydde nazisterna strax före andra världskriget. Karriär: Började sin karriär som skådespelare och har sedan dess även gjort sig ett namn som producent, ­regissör, filmkritiker, manusförfattare, filmkonservator och bloggare. Fick sitt regigenombrott med ”Den sista föreställningen” (”The last picture show”) 1971 med Jeff Bridges och Cybill Shepard. Även känd för ”What’s up, doc?” (1972), ”Paper Moon” (1973) och ”Leve kärleken”. Ingick i ”New Hollywood”-gänget med namn som Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, Michael Cimino m f.l. Priser: Nominerad till 2 oscarstatyetter för ”Den sista föreställningen” (bästa regi och bästa manus), filmen var totalt åttafaldigt nominerad och vann två priser för bästa biroller. Aktuell: Sista långfilmen blev den romantiska komedin ”It's funny that way” 2014 med Jennifer Aniston och Owen Wilson. Visa mer

Läs mer: Nicholas Wennös intervju med Bogdanovich från 2015.