Mårten Blomkvist: I John le Carrés böcker kom ingen någonsin in från kylan

Han skrev ”Spionen som kom in från kylan”. Alla lärde sig uttrycket ”att komma in från kylan”. Men ingen kom någonsin in från kylan i John le Carrés böcker.

Spionromanernas oöverträffade mästare föddes som David Cornwell. Hans pappa Ronald var en av Storbritanniens värsta bedragare. I Adam Sismans bok ”John le Carré - The biography” (2015) sägs att fadern ett tag ägde 4 000 fastigheter. Allt byggde på lån, det slutade i krasch.

I 1986 års ”En perfekt spion” lät John le Carré dubbelagenten Magnus Pym berätta om sin uppväxt som son till en skojare. Det är en hänsynslös man. Magnus mor flyr och lämnar sonen ensam med fadern.

Detsamma hände le Carré och hans bror. De fick växa upp i faderns värld. Han kunde komma i Rolls-Royce med chaufför till Davids fina privatskola, utan att ha ett öre till de eftersläpande terminsavgifterna. John le Carré fick grundlig utbildning i att leva med täckmantel.

Skoltiden i England var avskyvärd. Prygel, undervisning byggd på verklighetsfrämmande idéer om att få fram tjänstemän till kolonierna. Vid 16 övertalade han pappa om att få plugga vidare i Bern i Schweiz.

Det var början till ett livslångt intresse för den tyska kulturen. Han gjorde militärtjänst i det efter kriget ockuperade Österrike, återvände till England för studier i Oxford, han undervisade i Eton och kväljdes av överklassens självbelåtenhet, och så blev han tjänsteman vid utrikesdepartementet.

Fast det sista blev han aldrig på riktigt. Den brittiska underrättelsetjänsten betalade lönen till den Mr Cornwell som officiellt var andrasekreterare på ambassaden i Bonn. Det tog många år innan le Carré medgav att han varit kontaktman för spioner.

Han debuterade 1961 med ”Telefonsamtal till den döde”. Hans antihjälte George Smiley var med redan här. Smiley måste hitta förklaringen till att en tjänsteman vid utrikesdepartementet begått självmord. 1962 återkom Smiley i ”Mord i den högre skolan”, en mer pusseldeckarartad historia.

1963 kom ”Spionen som kom in från kylan”. Under sken av att vara nedgången och sparkad låter sig agenten Alec Leamas rekryteras av öst och tas till Östtyskland. Först på plats förstår han att hans egen organisation utnyttjar honom till att rädda skinnet på en riktig fähund, britternas man i den östtyska underrättelsetjänsten, och se till att dennes fiende, en betydligt mer human man, oskyldig hamnar inför exekutionsplutonen. För Leamas personligen slutar allt i katastrof.

I ”Spionen som kom in från kylan” blev alla bedragna, läsarna inte minst. Segern för det bättre systemet blev ett nederlag på ett mänskligt moraliskt plan.

Boken var inte så omfångsrik som le Carrés senare verk men ändå hade han skrivit den stora romanen om det kalla kriget. Han skulle fortsätta att skriva böcker där segrar smakade aska.

Han ingick i en brittisk tradition, Graham Greene, Somerset Maugham och James Bonds skapare Ian Fleming hade alla arbetat för underrättelsetjänsten och sedan skrivit om spioner. John le Carré jämfördes med Maugham, vars dystra hjälte Ashenden tidigare setts som genrens mest realistiska.

I ”Spionen...” såg man också ett språk som kunde bära något tyngre. Efter några numera ganska bortglömda böcker – ”genant” är nog adjektivet för kärleksromanen ”Den naive och sentimentale älskaren” – var ”Mullvaden” (1974) allt som ”Spionen...”-läsarna drömt om och lite till. Pensionären George Smiley kallas tillbaka till sitt gamla jobb. Han måste hitta en förrädare i underrättelsetjänstens topp.

”Mullvaden” blev en sorts andra genombrott. Här fick läsarna komma närmare Smiley, en liten, försynt fetlagd man som förvånade alla när han gifte sig med Lady Ann Sercombe, en helt annan typ, tjusig, ständigt otrogen. Mest är Smiley ensam. Ann talar i minnen. ”Mullvaden” är omkring 150 sidor längre än ”Spionen...”, den har en kompakt, labyrintisk intrig som berättas med hjälp av flera olika stämmor, från en orolig skolpojke till en alkoholiserad lesbisk äldre före detta underrättelsetjänstanställd med elefantminne. Alla har inblick i någon begränsad del av historien. Smiley är brännglaset genom vilket alla glimtar fokuseras mot en punkt.

”Mullvad” – termen knycktes från KGB – blev ett begrepp, en person som redan i unga år rekryteras av främmande makt och styrs mot en nyckelposition inom sitt lands underrättelsetjänst. I le Carrés beroendeframkallande mix ingick en hög dos jargong. Livvakter är ”barnvakter”, experter på skuggning är ”trottoarhyvlar”, den amerikanska underrättelsetjänsten är ”kusinerna”. Säkerhetstjänsten är ”Cirkusen”, efter läget vid Cambridge Circus.

Språket stod hos le Carré under ständig övervakning. Detta var kanske hans mest patriotiska sida: han älskade engelskan.

Språkbruk kommenteras löpande i hans böcker. Under de mest laddade överläggningar observerar Smiley och le Carré ordval och meningsbyggnad. Underrättelsetjänstens klättrare får bock i kanten för trendkänslighet: ”Också han, tänkte Smiley, var hemfallen åt det amerikanska missbruket av hjälpverb...”. I en bok försöker en chef kalla in den pensionerade Smiley med orden ”vi behöver dig!”. Smickret tar inte: ”Sådana apokalyptiska uttryck påminde honom om Ann när hon var utan pengar eller kärlek. Meningens hjärta är subjektet, tänkte han. Inte verbet, allra minst objektet.”

Segrarna var utan glädje i le Carrés böcker. Det betydde inte att väst och öst var lika goda kålsupare. ”Jag anser, motvilligt, att vi måste bekämpa kommunismen” sa han till Observer 1980. Efter murens fall blev han arg när ett tv-bolag ville att han skulle komma och språka med Markus Wolf, som varit spionchef i Östtyskland. Wolf skulle för fan sitta i fängelse, inte i en tv-soffa!

John le Carré röstade på Labour. Under åren kom trevare, ville han bli Sir David eller liknande?

Nej, tack.

Två lika tjocka böcker med Smiley följde, ”Käpp i hjulet” (1977) och ”Vinnare och förlorare” (1980; senare utgivna som ”En hedervärd skolpojke” respektive ”Smileys krets”). Det blev ”Karlatrilogin”, en tre böcker lång duell mellan Smiley och hans bête noire inom Sovjets underrättelsetjänst, Karla. ”Mullvaden” och ”Vinnare och förlorare” blev tv-serier med Alec Guinness som George Smiley. le Carré sa att Guinness var så bra att han stulit Smiley, det gick inte att skriva om honom längre.

”En perfekt spion” blev nästa vändpunkt i le Carrés karriär. Det fanns ett spiondrama i den men det var tydligt att le Carré berättade om sin uppväxt. Han mötte läsarna utan genrens rustning. Detta andra försök, efter ”Den naive...”, gick bra. ”En perfekt spion” blev en av hans mest hyllade böcker.

Det personliga engagemanget blev därefter ett viktigare inslag. Illegal vapenhandel som i ”Nattjänst” (1993), eller hjärtlösa läkemedelsbolag som i ”Den trägne odlaren” (2001) kunde bli måltavlor. I den sista boken ”En fri agent” (2019) fick Donald Trump sina fiskar varma.

le Carré tecknade fortsatt fantastiska personporträtt, böckerna underbyggdes av massiv research, det var välskrivet, med varje kommatecken som ditlagt med pincett – men det kunde dras åt det predikande. Ingen av romanerna blev sitt ämnes ”Spionen som kom in från kylan”.

Och inte gick det att släppa Smiley. George Smiley var trots allt hans stolthet. le Carré visste att vad han än skrev, väntade utanför dörren hans eget Frankensteins monster, miljoner läsare som skulle sälja sina egna mödrar till Moskvacentralen för ännu en glimt av Smiley där han skyndade fram på en regnig gata, ”en av dessa saktmodiga Londonbor vilka icke besitta jorden”. John le Carré föll till föga, och lät Smiley höra ifrån sig i ”I sanningens tjänst” 1990 och ”Spionernas arv” 2017. Ett stön av vällust gick genom beundrarskaran när George Smiley åter sågs polera glasögonen med den breda änden av slipsen.

Hur skulle Smiley ha kommenterat sin skapares öde? Kanske som i slutrepliken i magnifika ”Smileys krets”:

”'Du vann, George', sa Guillam när de långsamt gick tillbaka till bilen.

'Gjorde jag?' sa Smiley. 'Jo. Ja, jag antar att jag gjorde det.'”





John le Carré – år för år 1931 Den 19 oktober föds David Cornwell 1936 Hans mor Olive flyr hemmet, får kontakt med sina två söner först år senare. 1948 Avbryter studier i England, börjar vid universitetet i Bern, Schweiz. Rekryteras av ambassaden för att spionera på brittiska studenter med vänstersympatier. 1954 Gift med Ann Sharp, med vilken han skulle få tre söner. 1961 Debuterar med ”Telefonsamtal till den döde”. Som föregivet anställd vid utrikesdepartementet förväntades han använda pseudonym. Han har gett olika förklaringar till sitt val, men sagt att de är påhittade när journalister inte accepterat sanningen, att han inte vet var han fick ”le Carré” ifrån. 1961 Berlinmuren byggs, le Carré ser det på plats. 1963 ”Spionen som kom in från kylan” 1968 Äktenskapet kollapsar. 1972 Gift med Jean Eustace, de får en son. 1974 ”Mullvaden” 1974 Fadern Ronald dör. 1986 ”En perfekt spion” utkommer 1996 ”Skräddaren i Panama”, en parafras på Graham Greenes ”Vår man i Havanna” från 1958. 2016 ”Duvornas tunnel”, självbiografi.

2019 ”En fri agent” utkommer

2020 Den 13 december kommer beskedet att David Cornwell, alias John le Carré är död