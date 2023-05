Mårten Blomkvist: Scorsese-filmen hade kommit till stan – alla visste vad de skulle se

Född: 1942 i New York

Karriär: Slog igenom med ”Taxi driver” (1976), som han vann en Guldpalm för i Cannes. Bland andra kända filmer finns ”Tjuren från Bronx”, ”Maffiabröder”, ”Casino”, ”Oskuldens tid” och ”Gangs of New York”. Senaste långfilmen ”The Irishmen” gjordes för Netflix 2019.

Aktuell: ”Killers of the flower moon” visas i Cannes utanför tävlan och är producerad av strömningsplattformen Apple + men kommer även på bio i oktober i Sverige. Filmen bygger på David Graans reprtagebok ”Killers of the flower moon - Olja, pengar, mord och FBI:s födelse” från 2017.

Den 76:e filmfestivalen i Cannes pågår till och med söndagen 27 maj