Mårten Blomkvist: Sean Connery var en respektingivande filmstjärna

Sean Connery var inte bara filmstjärna. Han var filmstjärna modell vintage.

Connery var en av de sista stjärnorna som kändes som smidd på klassiskt sätt. Han började leverera mjölk med dragkärra som 14-åring i skotska Edinburgh, insåg att han var snygg och kunde göra något av det, tränade upp sig, fick jobb som badbyx- och konstskolemodell, hamnade i Mr Universum-tävling, och var smoking-färdig när det i början av 1960-talet behövdes en tuff drömprins till att gestalta James Bond.

Drömmen om filmens kraft att förvandla liv glimmade ännu i historien om Sean Connery.



Egentligen hade han flera år som skådespelare bakom sig innan han och Bond fann varandra. Connery är charmig i ”Darby O'Gill och småfolket” (1959), en fin familjefilm där han uppvaktar dottern till en gammal irländsk lögnhals som blir indragen i en fejd med kungen för det mytiska småfolket. Connery hade också gjort en hel del för brittisk tv. Men han var i princip okänd när han fick chansen då filmproducenterna Albert ”Cubby” Broccoli och Harry Saltzman ville börja filma Ian Flemings böcker om agent 007. Stjärnor som Cary Grant och James Mason hade tackat nej.

Danjaq Productions – döpt efter Broccolis och Saltzmans hustrur, Dana och Jacqueline – hade tur när de hittade Connery. Han var tuff, samtidigt polerad nog att med rätta snitsen leverera fåniga vinsnobbrepliker: ”Flicka lilla, det finns sådant man bara inte gör, som att dricka Dom Perignon -53 varmare än 38 grader Fahrenheit.” Första filmen, ”Agent 007... med rätt att döda”, blev en av 1962 års filmsensationer. Man kan diskutera vilken av alla Bond-aktörer som är bäst. Men Sean Connery lade grunden alla sedan använt.

Sean Connery i rollen som James Bond i filmen ”Agent 007 ser rött” (”From Russia with love”) från 1963. Foto: Granger/TT

För britter blev Connerys framgång extra kär. Det var lindrande att se en engelsk agent susa runt jordklotet och ställa saker till rätta, sedan sådant som Suezkrisen 1956 eftertryckligt visat att Storbritanniens dagar som stormakt var över. I brittiska öron var Connerys skotska accent tydlig och när någon i en sketch eller film la på den och några brusiga ”s” visste alla vem som imiterades. Som i ”Trainspotting” (1996), där två av filmens skotska knarkande odågor med luftgevär siktar in sig på en stackars hund:

- Do you shee the beasht? Have you got it in your shights?

- Clear enough, mish Moneypenny. This should preshent no shignificant problemsh.

Sean Connerys inställning till Bond-glansen är också vintage. Det sved att ha varit badbyxmodell som rekryterats till en glamour-roll. Han ville bli tagen på allvar. 1964 spelade han företagare som försökte förstå Tippi Hedrens tvångsmässiga stjälande i Alfred Hitchcocks ”Marnie”. Filmen fick ett svalt mottagande och rollen var heller inte jättelångt från Bond-figuren.

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet kunde filmintresserade följa James Bonds försök att slingra sig ur superskurkarnas fällor, och Sean Connerys försök att slingra sig ur James Bond-fällan. Connery hade ett långt samarbete med amerikanska regissören Sidney Lumet, känd för att vilja ta upp svårare ämnen. I ”Kullen” (1965) plågades Connery som fånge i ett stekhett militärfängelse i Afrika. I otäcka ”Övergreppet” (1973) spelade han en polis som sett för mycket och under förhör med en man misstänkt för barnvåldtäkter, tappar besinningen i ett våldsutbrott. ”Bandet” (1971) var en tragikomisk film där gamla och unga brottslingar förenas i en kupp mot en exklusiv fastighet vars lägenheter bebos av stenrika. ”Bandet” är en 1970-talskuriositet; Christopher Walken gör sin första större roll som ”The Kid”.

Men hur han än försökte så var Connery Connery, med vackra bruna ögon, breda skuldror och fast haka. Han kunde inte pressas in i diskbänksrealism. Han sökte sig mot eskapism med lite mer substans än Bond. I ”Robin Hood - Äventyrens man” (1976), vars originaltitel var ”Robin and Marian”, lät regissören Richard Lester Connery och Audrey Hepburn spela det sägenomspunna paret på ålderns höst.

John Bormanns ”Zardoz” (1974), med Connery i science fictionfilmhistoriens värsta kostym, röd mankini och lårhöga läderstövlar, var ett val som ingen förstått, vare sig då eller senare. Men Rudyard Kiplingfilmatiseringen ”Mannen som ville bli kung” (1975), med Connery och Michael Caine som brittiska ex-soldater som i slutet av 1800-talet ska plundra ett fiktivt land i trakterna av Afghanistan, var perfekt för Sean Connery, kvalitet rakt igenom: John Huston regisserade.

Connery lyckades lämna hemlig agent-branschen och hitta en ny nisch. Det var rakryggade, bistra och allvarliga män, auktoriteter, ledartyper. Han spelade sovjetisk u-båtskapten på väg att hoppa av – ”Jakten på Röd Oktober” 1990 –, han spelade kung Arthur – ”Den förste riddaren” 1995 –, och han spelade Indiana Jones pappa - ”Indiana Jones och det sista korståget” 1989. Han fick bära upp bestsellerfilmatiseringar som ”Rosens namn” (1986) och ”Ryska huset” (1990).

Sean Connery och Kevin Coster i filmen ”De omutbara” (”The untouchable”) från 1987. Foto: ©Paramount/Courtesy Everett Collection/TT

Det var passande att när han fick en Oscar var det för rollen i ”De omutbara” 1987, Brian De Palmas film om poliserna som i 1930-talets Chicago bekämpade verkliga gangsterkungen Al Capone. Omutlig var Sean Connerys image. På gott och ont, man kunde sakna lite humor i hans repertoar. Särskilt i slutet av karriären var det som han i varenda film hade någon scen där han stod med hagelbössa i hand och talade om för någon ung blekfis vilken mes han var. När han 1983 fick ett återfall och spelade Bond i ”Never say never again”, muttrade Connery om att han tyckte att agenten blivit väl mycket entertainer i Roger Moores tappning.

Nåja, Sean Connery passade i alla fall på att slå sig lös när han fick göra ett inhopp i Terry Gilliams roliga ”Time Bandits” 1981, med tidsresenärer på rövarstråt.

Personligen var Sean Connery inte heller den som backade. För många år sedan hamnade jag under den amerikanska filmfestivalen i franska Deauville på ett mellanting mellan intervju och mini-presskonferens med Connery. Han berättade att han alltid gick igenom sina manus och ändrade repliker så att de blev som han ville.

En mild engelsk journalistkollega hade en fråga:

- Men om det är så att en regissör inte går med på att du...

- VEM? sa Connery och stirrade på journalisten.

- Jag tänkte att kanske någon...

- VEM?

Journalisten började se lätt panikslagen ut:

- Fast du kanske inte accepterar...

- NEJ.

Såväl i yrket som privat kunde Sean Connery vara, låt oss säga, respektingivande.