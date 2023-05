Mårten Blomkvist: Skolmiljöer, fanatism och metoo genomsyrar årets Guldpalmstävling

Logga in

Souvenirer i minnesalbumet från Cannes 2023:

Skolor är populära spelplatser.

Fanatism är ett återkommande motiv och känns kusligt relevant.

Och Aki Kaurismäki, Gud signe honom, kan fortfarande fylla en salong med värme och humor.

Festivalens först visade tävlingsfilm var japanen Hirokazu Kore-edas ”Monster”. Här börjar en ung änkas son att bete sig konstigt och tala om att hans hjärna ersatts med en från en gris. En lärare på skolan har slagit och förolämpat pojken, förstår mamman. När hon försöker få rättelse låtsas skolan mer eller mindre som det regnar. Upprörande. Fast vad har hänt? Filmen börjar om och om igen och skildrar händelserna från olika vinklar.

För fem år sedan vann Kore-eda Guldpalmen med ”Shoplifters”, om en liten familj av snattare. Även där visade regissören upp en inledande bild av ett litet kollektiv, som han sedan smög närmare och visade att vi missförstått. Till skillnad från 2018 har mottagandet av ”Monster” varit avvaktande. Sättet att berätta genom att börja om kan bli lite omständligt.

Det blev inte skolledigt efter ”Monster”. Den turkiska snömannen, Nuri Bilge Ceylan, med känd fäbless för snöiga miljöer, drämde i med drygt tre timmar och en kvart om lärarkollegor i ett skolsystem i en gudsförgäten del av Turkiet. I ”About dry grasses” hänger två manliga lärare och en kvinnlig ihop. Anonyma anklagelser om att de två manliga huvudpersonerna är för närgångna mot flickorna i deras klasser, och de bägge männens trånande efter kvinnan, vänder upp och ned på tillvaron.

Bild 1 av 2 ”About dry grasses” Foto: Cannes Bild 2 av 2 Ur Hirokazu Kore-edas ”Monster” Foto: Cannes FF

Det är Anton Tjechovdysterhet, Ceylans typiska långa dialogscener, och maktkamp. Är den mest framfusige av de två männen, en osympatisk typ, intresserad av kvinnan eller mest av att bräcka sin vän? ”Det tycks mig som om allt vackert i världen fångas i den väv vi spinner innan det når fram till oss”, säger kvinnan när vänskapen gått i kras.

Ceylan är inte rädd för att vara pretentiös. Han vann Guldpalmen för ”Vinterdvala” (2014). Jag, som hör till hans beundrare, tyckte att ”About dry grasses” var en av hans bästa på länge, ett mäktigt verk med prispotential. Den har ett av de högre betygen på branschtidningen Screen Dailys återkommande poänglista. Jag har dock hört många som inför de sannerligen krävande dialogscenerna suckat ungefär: ”Jag gillar också Ceylan. Men detta pratande...” De som har i uppdrag att sälja en 195 minuter lång film betitlad ”Om torrt gräs” kanske för sig själva tänker att Nuri Bilge Ceylans vackra filmer fångas i den väv han spinner innan de når fram.

Österrikiska regissören Jessica Hausner (”Miraklet i Lourdes”, ”Amour fou”) gjorde också skolbesök. Hon tävlar med sin andra engelskspråkiga film, ”Club zero”. Mia Wasikowska spelar dietgurun ms Novak som rekryteras som lärare till en exklusiv skola där rika trendmedvetna föräldrar sätter sina barn (”Borgens” Sidse Babett Knudsen är rektor). Ungdomarna ska lära sig ”conscious eating”, att tänka på vad deras matintag har för konsekvenser för dem, för klimatet, för världen. Varje tugga ska övervägas. För föräldrar och rektor döljer ms Novak sin extremistiska sida: målet är att helt sluta äta. Det är en illusion att man behöver föda.

”Club zero” Foto: Cannes

En liten grupp trollbundna elever invigs i denna hemlighet, och ansluter sig till ms Novak och all världens icke-ätare – Club zero. Hausners kyliga studie av fanatism är inspirerad av sagan om råttfångaren från Hameln. Kore-edas, Ceylans och Hausners filmer är också slående exempel på vilken central plats metoohändelserna fått i kulturen. Alla tre filmerna handlar delvis om hur auktoriteters anseenden sätts på spel, hur skört ett gott namn är.

Franska regissören Jean-Stéphane Sauvaires amerikanska film ”Black flies”, som visserligen inte var förlagd till skolmiljö men kretsade kring en rookie-mentorrelation, var å andra sidan ett ohämmat machobröl. Sean Penn är den ärrade ambulansföraren som får ta sig an lärlingen Tye Sheridan på utryckningarna bland gangsters och knarkare i New Yorks värsta kvarter.

Sean Penn och Tye Sheridan i ”Black flies” Foto: Cannes filmfestival

Penn är cool vad som än händer, Sheridan valpigt storögd. Ex-boxaren Mike Tyson, som suttit av tre år för våldtäkt och i januari på nytt stämdes för en våldtäkt som ska ha ägt rum på 1990-talet, medverkar i vad som närmast kan beskrivas som en maskot-roll. Charmerande. ”Black flies” är för närvarande ankare i Screen Dailys betygslängd.

2023 är rekordår för afrikansk film i Cannes, har branschtidningen Variety räknat ut. Aldrig har så många afrikanska filmer varit utvalda.

Fransk-senegalesiska Ramata-Toulaye Sy är med ”Banel & Adama” den andra svarta kvinnliga regissören att tävla, efter Mati Diop (”Atlantics”, 2019). Det är långfilmsdebut för Sy. Det känns i personregin, annars är det en effektivt berättad historia om hur vidskepelse, religion och tradition håller unga paret Banel (Khady Mane) och Adama (Mamadou Alliou) nere i en liten by i Senegal. Stöttad av Banel vägrar Adama att axla rollen som byns ledare, vilket han står på tur att bli.

Khady Mane och Mamadou Alliou i ”Banel & Adama”. Foto: Cannes FF

De ska bryta sig loss. Men det är torka, och pressen ökar när regnet inte kommer, det är Adamas fel för att han inte gör det rätta, får de höra. Sy skulle vara en värdig vinnare av debutantpriset, Camera d'Or.

En av favoriterna när det gissas om Guldpalmen är ”The zone of interest” av brittiska regissören Jonathan Glazer (”Sexy beast”, ”Under the skin”). Det är en stark skildring av familjen Höss gemytliga tillvaro – vägg i vägg med koncentrationslägret Auschwitz.

Rudolf Höss (Christian Friedel) var kommendant i Auschwitz. Han och hustrun Hedwig (Sandra Hüller, känd från ”Min pappa Toni Erdmann”) ses i filmen leva ett harmoniskt borgerligt liv med många barn och en vacker trädgård. Bakom en hög mur ligger lägret.

Ur Jonathan Glazers ”Zone of interest”. Foto: Cannes

Det är ständigt närvarande, som en sorts konstant mullrande. Skott hörs, rop i nöd och i kommandoton, och ur en skorsten bolmar röken. Glazers film – han skrev manus med inspiration från nyss avlidna författaren Martin Amis roman med samma namn – påminner om ”Sauls son” (2015). Den utspelade sig inne i Auschwitz. Här är vi hela tiden utanför murarna, men som László Nemes Oscarbelönade film är det en skildring som tvingar oss att se koncentrationslägret som arbetsplats. Det är svårt att uthärda. Död produceras. Det bekommer inte Rudolf och Hedwig Höss mer än om det varit konserver.

I en scen leker en av de små sönerna med tennsoldater i sitt rum när ljud utifrån når in. En expedition har företagits utanför murarna. En av lägerfångarna har misshagat befälet. ”Dränk honom i floden!” lyder kommandot. Ömkliga ”Nej! Nej” hörs när offret släpas mot sin död.

Pojken lyssnar. Muttrar sedan till sina tennsoldater: ”Det gör vi inte om igen.”

Inför ”The zone of interest” gör man också den obehagliga reflektionen att det i dag är lättare än på länge att koppla bilder av fanatism och blodtörst ur historien till vår tid. Utom tävlan visas ”Bread and roses”, en skakande, med mobiltelefoner smygfilmad, dokumentär om kvinnligt motstånd i Afghanistan, från dagen då talibanerna tog över. Kvinnor kämpar med förtvivlans mod för den framtid som tagits ifrån dem. Sarah Mani är regissör, amerikanska stjärnan Jennifer Lawrence en av producenterna.

Bild 1 av 2 ”Bread and roses” Foto: Cannes Bild 2 av 2 ”Bread and roses” Foto: Cannes

Som det ofta är i Cannes får man gå från tungviktare som ”The zone of interest” till det fluffigaste av det fluffiga, eller som det också heter, Wes Anderson. Hans ”Asteroid City” är i huvudsak förlagd till en typiskt Andersonskt artificiell, stiliserad och färgsprakande mini-mini-stad utslängd i en öken någonstans i sydvästra USA 1955. Framstående juniorastronomer med familjer ska samlas där för prisutdelning.

”Asteroid city”. Foto: Cannes FF

Samtidigt är allt det som utspelar sig en pjäs, om vars tillkomst Bryan Cranston rapporterar i realtid i ett svartvitt tv-inslag. Om jag fattar rätt. ”Asteroid City” är en parad av 1950-talistiska bilar, diners, solbrillor och kläder, brukade av ett pärlband av stjärnor: Tom Hanks, Matt Dillon, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Margot Robbie – äh, släng in ett namn bara, någonstans finns hen med. Vad kan man säga? Wes is more. Reaktionerna har pendlat mellan övermäktigt och underbart.

”Fallen leaves” är finska regissören Aki Kaurismäkis första film på sex år (hans senaste var ”Ljus i natten”). Fåordig, supig ung man (Jussi Vatanen) möter fåordig ordentlig ung kvinna (Alma Pöysti, känd från ”Tove” och ”Händelser vid vatten”), fåordig kärlek spirar. Med komplikationen att hon haft en alkoholiserad far och inte vill en man med plunta ständigt till hands.

Tomt stirrande på sunkiga barer. Lakoniska repliker. Kaurismäki har nu gjort spelfilm i fyrtio år. Filmälskare vet hur en Kaurismäki ser ut, här finns inga överraskningar. Men man påminns om vilken njutning det är när allt stämmer i en av Kaurismäkifilm.

Jussi Vatanen och Alma Pöysti i ”Fallen leaves”. Foto: Cannes FF

På visningar har dialogen fått många skratt. Vatanen ber en kompis om att få låna en jacka inför ”ett viktigt möte”:

– En kvinna?

– Ja.

– Hon måste vara desperat.

”Fallen leaves” är samtidigt varm. Den lakoniska stilen till trots är Aki Kaurismäki en engagerad regissör. Varje gång någon slår på radion hörs rapporter om ryska attacker på civila mål i Ukraina, och, komiskt eller ej, man känner för det tystlåtna paret.

En lapp med ett viktigt telefonnummer på avvägar; ”Oh no!” hördes då från bänkraden bakom mig.

Blott en timme och tjugo minuter långa ”Fallen leaves” toppar för närvarande kritikerlistan i Cannes.

