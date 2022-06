Martin bekräftar planer på Jon Snow-serie

Fakta. ”Game of thrones”

”Game of thrones” är namnet på HBO:s succéserie som pågick under åtta säsonger med start 2011. Till en början byggde serien på bokserien ”Sagan om is och eld”, i vilken ”Kampen om järntronen” (”Game of thrones” på engelska) är den första boken. Eftersom bokserien inte är färdig (bok sex och sju saknas) fick tv-serien avslutas genom att författaren George RR Martin skissade upp hur han tänkt sig slutet för tv-skaparna.

De serier som bekräftats vara under utveckling är följande:

”House of the dragon”: Tio avsnitt har spelats in. Serien har premiär i augusti. Bygger på Martins roman ”Eld & blod” och utspelar sig några hundra år före händelserna i ”Game of thrones”.

”The sea snake”: Gick tidigare under namnet ”Nine voyages” och sägs kretsa kring den stora sjöfararen Corlys Velaryon. Serieskaparen Bruno Heller är inblandad. Utspelar sig tidsmässigt ungefär som ”House of the dragon”.

”The hedge knight”: Steven Conrad sägs jobba med den här avknoppningen som handlar om en väpnare och en riddare. Bygger på novellerna i ”Tales of Dunk and Egg”, utspelar sig 90 år före händelserna i ”Game of thrones”.

”Ten thousand ship”: Utspelas tio tusen år före ”Game of thrones” och kretsar kring prinsessan Nymeria. Amanda Segel arbetar på manuset.

”Snow”: Till skillnad från övriga projekt ryktas det i ”Snow”:s fall snarare handla om en uppföljare till ”Game of thrones” än en föregångare. Sägs kretsa kring rollfiguren Jon Snow.

Animerade tv-serier: Minst två animerade serier är under utveckling.

Källor: The Hollywood Reporter, Not a Blog, Entertainment Weekly