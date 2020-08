Martin Gelin: Årets mest hyllade bok i USA om rasism bygger på grumlig tes

Sedan Donald Trump blev president har jag regelbundet fått frågor om boktips som förklarar rasismen i USA. Det är överlag klokt att undvika opportunistiska skvallerböcker och snabbt ihopkrafsade skrivbordsprodukter och i stället återvända till historieböckerna.

Jag brukar därför tipsa om Isabel Wilkersons Pulitzerbelönade mästerverk ”The warmth of other suns”, som skildrar de sex miljoner svarta amerikaner som migrerade från den amerikanska södern till industristäderna i norr under 1900-talets första hälft. Boken fångar inte bara nyanserna i rasismen som levd verklighet, utan även faktumet att rasismen aldrig varit isolerad till sydstaterna; den lever och frodas även här i norr, i New York, Chicago, Philadelphia.

Den lär oss något om hur rasismen ständigt muteras, hittar nya skepnader, överlistar antikroppar, som det mest infernaliska virus.

Jag hade därmed höga förväntningar på Isabel Wilkersons nya bok, ”Caste – The origins of our discontents”, ett försök att förklara den amerikanska rasismens historia. Många har påpekat att bokens tajming var perfekt, då den anlände under de antirasistiska protesternas sommar 2020. Men att skriva om rasismen i USA är ett säkert kort: det blir aldrig inaktuellt.

Boken har höjts till skyarna av en i princip enhällig amerikansk kritikerkår. New York Times kallar den ”en omedelbar amerikansk klassiker”. Bitvis är ”Caste” en mästerlig, pedagogisk historik över USA:s rashierarki, men bokens grundtes är förvånansvärt svag.

Wilkerson vill att vi betraktar rasismen i USA som ett kastsystem, jämförbart med Indien och Nazityskland. Hon skriver att USA är uppdelat i tre kaster: vita högst upp, asiater och latinamerikaner i mitten, svarta längst ner. Denna struktur beskriver hon som kronisk, som USA:s själva ”skelett”.

Hon påpekar att det engelska ordet caste uttalas likadant som cast, det vill säga skådespelarna i en pjäs eller film; i ett kastsystem har vi så att säga våra förbestämda roller. Wilkerson observerar helt korrekt att Donald Trumps valseger måste förstås som en reaktion på just vita amerikaners oro över att denna maktordning höll på att upphävas. Trumps slogan ”Make America Great Again” blir då en vädjan om att återställa det gamla kastsystemet, där även den fattigaste vita amerikanen står över den mest framgångsrika svarta amerikanen.

Wilkerson återvänder till de svarta sociologer som var pionjärer med att använda begreppet kastsystem för att skildra Söderns segregation på 1940-talet. Men i dag är det nog ett begrepp som förvirrar mer än det klargör förståelsen av samtidens rasism. Var hamnar exempelvis Kamala Harris, demokraternas vicepresidentkandidat, i Isabel Wilkersons kastsystem? Harris mamma kommer bokstavligen från Indiens högsta kast, brahminerna. Men hennes pappa är svart jamaican, så här i USA tillhör Harris, enligt Wilkersons bok, den lägsta kasten.

När jag läser boken i en park i Brooklyn är det en äldre latinamerikansk kvinna och en ung flicka, kanske tio år gammal, som rotar runt i papperskorgarna efter tomburkar. De kånkar på varsin gigantisk plastpåse med burkar på ryggen, som Sisyfos med sin stenbumling i uppförsbacken.

Enligt Wilkersons tes befinner de sig högre upp i USA:s hierarki än exempelvis Oprah Winfrey, som är god för tre miljarder dollar. Det illustrerar bristerna i en tes där rasismen helt isoleras från andra socioekonomiska faktorer. I bokens värsta parti antyder Wilkerson att fattiga svarta amerikaner kanske rentav mår bättre än välbärgade svarta, eftersom de så sällan träffar vita amerikaner att de slipper deras subtila vardagsrasism.

Amerikaner är kanske bäst i världen på att skriva om rasism, men de kan slående ofta vara fullkomligt blinda för klass och de ekonomiska omständigheter som formar en människas livschanser. Det är talande att de enda två kritiska recensionerna om den här boken har skrivits av britter.

När jag häromåret intervjuade juristen och aktivisten Bryan Stevenson, det närmaste vi kommer en Martin Luther King i dagens USA, sade han att den värsta diskrimineringen i USA sker just i skärningspunkten mellan rasism och klass, bland svarta och latinamerikaner som dessutom är längst ner på den ekonomiska stegen.

En bok som gör anspråk på att vägleda oss genom samtidens rasistiska landskap kan inte bara ignorera det.

Läs fler krönikor och andra texter av Martin Gelin

Läs mer: Hur mycket av våra friheter är fläckade av slavars blod?