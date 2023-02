Martin Gelin: Därför har Kinas charmoffensiv i väst blivit ett politiskt fiasko

För fem år sedan tillbringade jag en tid i Kalifornien för att skriva om Kinas växande inflytande i Hollywood, Silicon Valley och i den bredare amerikanska kulturen.

Massiva reklamkampanjer från statliga kinesiska medier syntes då över hela USA.

I Hollywood träffade jag kinesiska investerare som pitchade dramaserier om Tang-dynastin till HBO, nyanlända rapmoguler från Chongqing som försökte slå sig fram i den kaliforniska musikscenen och unga ingenjörer från Tencent och Alibaba som visade appar som tycktes ligga långt före amerikanska konkurrenter.

Det var en tid då det blev vedertaget att Kina inte längre kopierade andra länder, utan skapade själva framtiden.

Men det som då framstod som början på Kinas kulturella världsherravälde framstår nu snarare som dess kulmen. De senaste åren har Kina skurit sig av från omvärlden, lagt munkavle på flera av landets mest innovativa företagsledare (som Jack Ma och Jean Liu) och ägnat sig åt en aggressiv diplomati som mestadels varit kontraproduktiv, enligt flera nya böcker.

När Xi Jinping tog över som Kinas diktator för tio år sedan var ett av hans uttalade mål att utmana USA:s hegemoni. Inte bara ekonomiskt och militärt, utan även kulturellt, i det som brukar kallas soft power, den mjuka makt som ryms i ett lands värderingar och idéer, i kultur, universitet och civilsamhälle. I ett tal 2014 uttryckte Xi målet att ”expandera Kinas mjuka makt och bli bättre på att kommunicera Kinas berättelse för världen”.

Löftet ackompanjerades av astronomiska investeringar. Enligt en analys av David Shambaugh på Brookings Institution har Kina lagt mer än 150 miljarder dollar på nationellt varumärkesbyggande de senaste 15 åren. Kina lägger därmed fem gånger mer än USA på offentlig diplomati. De bränner mer pengar på pr än Coca-Cola, McDonald's och Walt Disneys sammanlagda årliga reklambudgetar.

I Sverige är det nu bara 14 procent som har en positiv bild av Kina. Förtroenderaset är allra störst i Kinas demokratiska grannländer, Sydkorea, Japan och Australien

Utöver det har Kina spenderat mer än tusen miljarder dollar på det globala infrastrukturprojektet Belt & Road, som ofta ackompanjerats av diplomatiska påtryckningar. Men satsningarna har inte gjort Kina mer populärt.

Den mest omfattande undersökningen av globala attityder gentemot Kina, från Pew Research, visar att Kina rasat drastiskt i förtroendemätningar i nästan alla demokratiska länder. I Tyskland har andelen av befolkningen med en negativ syn på Kina ökat från 37 procent till 71 procent det senaste decenniet. I Sverige är det nu bara 14 procent som har en positiv bild av Kina. Förtroenderaset är allra störst i Kinas demokratiska grannländer, Sydkorea, Japan och Australien.

I boken ”Overreach” (Oxford University Press) skriver den erfarna diplomaten Susan Shirk, i dag Kina-forskare på University of California, om ”en bred internationell backlash” mot Kina, där Xi Jinpings så kallade vargkrigardiplomati fått i princip hela väst att se Kina som ett hot, inte som en samarbetspartner.

Många tror att den här backlashen bottnar i en rasistisk reaktion på pandemin. Det har utan tvekan vimlat av nationalister i väst som sett pandemin som en ursäkt att rikta chauvinistiska utspel mot Kina. Republikanerna i USA talar fortfarande om ”Wuhan-viruset”.

Men Kinas förtroenderas började inte med pandemin, utan redan 2017. Det var året då Xi Jinping gjorde det klart att han tänkte sitta kvar som diktator på obestämd framtid, samtidigt som omvärlden möttes av en stadig ström rubriker om det brutala förtrycket av demokratiaktivister i Hongkong och omskolningslägren i Xinjiang.

Förtroenderaset handlar inte om pandemin, utan om mänskliga rättigheter och demokrati.

Xi Jinping har nu ägnat drygt tio år åt att ”kommunicera Kinas berättelse för världen”, som han uttrycker det. Berättelsen beskriver västvärldens liberala demokratier som kaotiska och opålitliga, medan Kinas samhällsordning bygger på ”harmoni och stabilitet”.

Men den berättelsen imploderar varje gång Kinas diplomater uttrycker sig med en banal chauvinism som snarare påminner om Donald Trumps trollarméer. I Sverige har Kinas ambassad gått till personangrepp på journalister. I Frankrike talar ambassadören om att förvandla Taiwan till ett gigantiskt ”omskolningsläger” för 24 miljoner människor.

Xi Jinping inledde sitt senaste möte med Joe Biden med en tondöv varning att ”den som leker med elden kommer att förgöras av den”. Sådan retorik får inte Xi att framstå som en stabil statsman, utan som en karikatyr av filmskurkarna i Kinas egna svulstiga actionfilmer.

Budskapen verkar oftast optimerade för att trumma fram nationalistiska energier på hemmaplan, men fungerar inte utomlands

I boken ”Beijing’s global media offensive” (Oxford University Press) konstaterar journalisten Joshua Kurlantzick att Kinas dyra propagandakampanjer mestadels varit kontraproduktiva. Budskapen verkar oftast optimerade för att trumma fram nationalistiska energier på hemmaplan, men fungerar inte utomlands. Kampanjerna är ofta så genomskinliga ”att de orsakar omedelbara motreaktioner, vilket bara skapar ökat missnöje med Beijing”, skriver han.

Erich Schwartzel, Kalifornien-korrespondent för Wall Street Journal, har i många år skrivit alarmerande reportage om hur USA:s filmindustri viker sig för Kinas censurkrav. I boken ”Red carpet: Hollywood, China, and the global battle for cultural supremacy” (Penguin Random House) gör Schwartzel en ovärderlig, ofta tragikomisk skildring av naiva filmmoguler i Los Angeles som ivrigt säljer sina själar till högstbjudande kinesiska investerare. Men en av bokens teser är redan förlegad.

Berättelsen börjar med ett oturligt exempel, då Schwartzel påstår att den amerikanska actionfilmen ”Top gun: Maverick” som kom i fjol, censurerat Taiwans flagga från Tom Cruise berömda pilotjacka, för att blidka Kinas biopublik. När filmen faktiskt kom ut, försenad av pandemin, visade det sig att det inte stämde. Taiwans flagga satt kvar. Producenterna struntade i Kina, filmen förbjöds där, men blev en internationell kassasuccé ändå.

I stället för att illustrera att Hollywood kapitulerat för Kina visar ”Top gun” tvärtom att USA:s filmindustri lyft blicken bortom Kina för utländska marknader. Stanley Rosen, en forskare som länge granskat Kinas inflytande, sade nyligen att framgångarna för ”Top gun” visar att ”Hollywood inte längre behöver Kina”.

Statsvetaren Maria Repnikova försöker i den korta men läsvärda boken ”Chinese soft power” (Cambridge University Press) argumentera för att Kinas charmoffensiv trots allt lyckats i många delar av världen. Men hennes exempel är mestadels hämtade från auktoritära regimer i Afrika och Centralasien. Det hon beskriver är sällan kulturellt inflytande, utan ekonomiska och militära påtryckningar eller hot. Det är tveksamt om det bör kallas mjuk makt.

Xi Jinping under sitt nyårstal. Foto: TT

Förra året fick jag en chans att ta upp just det här med Joseph Nye, statsvetaren på Harvard som populariserade begreppet soft power på 1990-talet. Han poängterade att Kinas hot och påtryckningar mot mindre länder inte ska förväxlas med mjuk makt. Det är gammal vanlig hård makt, som inte speglar någon nyvunnet kulturellt inflytande utan bara befäster landets befintliga militära och ekonomiska styrka, menade Nye.

Mjuk makt handlar om samtycke, inte om tvång. De här distinktionerna är viktiga, för de mäter olika förmågor.

Xi Jinping ville göra Kina starkare och mer populärt. I stället har landet under hans styre blivit ”svagare men farligare” som The Economist nyligen sammanfattade det

Xi Jinping ville göra Kina starkare och mer populärt. I stället har landet under hans styre blivit ”svagare men farligare” som The Economist nyligen sammanfattade det. De dystra demografiska prognoserna och den inbromsade tillväxten har även fått tidningen att skriva om ”peak China”, en kulmen på Kinas framväxt. Det är kanske önsketänkande från väst, men det är tydligt att Xi Jinping inte alls lyckats stärka Kinas varumärke trots de enorma pr-resurserna.

Statliga investeringar i mjuk makt och kulturell diplomati kulminerade i de flesta västländer under kalla kriget och har dalat sedan dess. Men de har samtidigt ökat kraftigt i auktoritära regimer. Efter Kina är det förmodligen Qatar som spenderar mest på globalt varumärkesbyggande. Det går dock att ifrågasätta hur effektiva kampanjerna varit.

Militär och ekonomisk makt är lätt att kvantifiera. Det är svårare att mäta mjuk makt, men inte omöjligt. Flera globala institutioner gör årliga analyser som tar hänsyn till allt från de bästa universiteten och UNESCO-märkta platser till Palme d’Or-priser och OS-medaljer. Ingen rankning placerar Kina bland de tre högsta länderna. Grannländerna Sydkorea och Japan gör oftast bättre ifrån sig.

I stället för att lära sig av exempelvis Sydkoreas dynamiska kultur och framgångsrika varumärkesbyggande försöker Kina nu frenetiskt stoppa koreansk musik och underhållningskultur från att erövra landet, med allt mer absurda förbud. Det är ett recept på stagnation och ett symptom för hur Xi Jinping avskärmat Kina.

Häromåret återupplivade Xi en gammal slogan från Mao: ”Vi har vänner över hela världen”. Frasen går att läsa på statliga propagandaskyltar och i de globala pr-kampanjerna.

Men sanningen är att Kina i dag har färre vänner i hela den fria världen än de hade när Xi Jinping tillträdde.

Läs fler texter av Martin Gelin