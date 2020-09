Martin Gelin: Därför kan ett inbördeskrig stå för dörren i USA efter valet

USA-valet 2020

Sommaren 2020 pågår ett decentraliserat inbördeskrig i USA. De extrema politiska motsättningar som präglat landet under både Donald Trump och Barack Obamas styre har har till slut exploderat.

I kölvattnet av coronapandemin växte två protestvågor i landet. Först var det republikaner och högerpopulister som demonstrerade mot lokala restriktioner för affärsverksamheter och social distans. Demonstrationerna blev ofta våldsamma. I Michigan stormade en beväpnad högerextrem milis in i kongressbyggnaden, vrålande om att restriktionerna för social distans var ”tyranni”, med skyltar som kallade delstatsguvernören Gretchen Whitmer för Hitler. Flera svarta ledamöter i delstatsregeringen tvingades ha säkerhetsvakter för att kunna gå till och från jobbet.

Men dessa protester bleknade jämfört med den landsomfattande protestvåg som växte fram efter att en video offentliggjorts där en vit polis dödade George Floyd, en svart obeväpnad man, i Minneapolis. Videon visar hur polisen kväver Floyd till döds.

Det var ett av tusentals fall de senaste åren i USA där en vit polis dödat en svart man, men den här gången blev reaktionerna betydligt starkare än vanligt. I tusentals amerikanska städer tågade enorma demonstrationer mot polisvåld och diskrimineringen mot svarta, men även mer generellt mot Donald Trumps främlingsfientliga regering och ett nationellt brottssystem som ofta tycks utformat för att bibehålla det vita USA:s makt över svarta.

Som så många gånger tidigare i amerikansk historia är det just frågor om svartas rättigheter som skapar de mest explosiva konflikterna

Protesterna gav utlopp för tre månaders frustration över Trump-administrationens pandemirespons och tre års ackumulerad vrede mot Trump i allmänhet. Men de handlade även om tre århundraden av systematisk rasism mot svarta. Som så många gånger tidigare i amerikansk historia är det just frågor om svartas rättigheter som skapar de mest explosiva konflikterna. När Högsta domstolen, i det berömda rättsfallet Brown mot Board of Education, förbjöd segregerade skolor 1954 tvingades president Eisenhower skicka militär för att skydda svarta elever som försökte gå till de ”vita” skolorna i Södern.

Den här gången skickade Trump i stället militär mot fredliga demonstranter som protesterade mot rasism. I Washington instruerade Trumps justitieminister Bill Barr polisen att skicka skjuta projektiler med tårgas mot fredliga demonstranter, för att Trump skulle kunna besöka en kyrka och ta en bild med Bibeln.

Konsekvent försökte Trump piska upp starkare känslor, med uppmaningar till polisen att ”bli tuffare” och retorik lånad från den öppet rasistiska presidentkandidaten George Wallace 1968: ”When the looting starts, the shooting starts”.

I Buffalo i norra delstaten New York knuffade en polis brutalt en fredlig demonstrant, 75-årige Martin Gugino, så att han föll baklänges och slog huvudet i trottoaren. Gugino, som varit fredsaktivist hela sitt liv, tvingades in på akutvård och var sängliggande i åtminstone två veckor. Efter att bilder från attacken väckte en folkstorm mot polisen påstod Donald Trump grundlöst att Gugino var en våldsam radikal från antifa. Polisen som knuffat 75-åringen fick sparken, men 57 av hans kollegor blev så upprörda av detta att de också sade upp sig i stöd för kollegan.

Det blev en påminnelse om att demonstranterna även protesterade mot den strafflöshet som präglat polisen här i flera decennier och som i många delstater är lagstadgad.

Minst 140 journalister har attackerats av polis under kravallerna; en siffra som vore otänkbar i en välfungerande demokrati

Mest oroväckande var polisens systematiska våld och trakasserier av presskåren och juridiska observatörer. Minst 140 journalister har attackerats av polis under kravallerna; en siffra som vore otänkbar i en välfungerande demokrati. När jag själv besöker demonstrationerna känner jag mig mindre trygg ju synligare jag bär min pressbricka. Åtminstone två svenska journalister skadades av polisen.

I mina hemkvarter i Brooklyn, ett fridfullt område där jag bott i två decennier, körde en stadsjeep från New York-polisen rakt in i en folksamling med unga demonstranter, många i tonåren. Det påminde om den högerextrema terrorismen i Charlottesville, där en antirasistisk motdemonstrant dödades 2017. Men här var det vår egen polis som stod för våldet. När nyhetssajten Pro Publica granskade 400 våldsamma kravaller under sommaren visade det sig att poliserna i nästan samtliga fall bar skulden för att eskalera våldet.

Foto: Roberto Schmidt/AFP

Många jämför turbulensen med sommaren 1968, då kravaller präglade USA:s storstäder under protester mot rasdiskriminering och Vietnamkriget.

Efter att Martin Luther King Jr mördades i april samma år hade upplopp brutit ut i flera svarta städer. Olof Lagercrantz rapport från kravallerna, publicerad i Dagens Nyheter i april 1968, skulle ha kunnat publiceras i dag:

”Människor är rädda. De svarta tror att de skall bli utrotade. De vita tror att de svarta tänker göra uppror och att ett inbördeskrig kanske står för dörren. I alla länder finns en beredskap för alarm, men ingenstans i sådan utsträckning som i Förenta staterna. Polisen rustar upp. Nationalgardena rustar upp. Enskilda förser sig med vapen. Miljoner nya lås sätts in i amerikanska dörrar varje dag denna vår. Hyreshusen i storstäderna liknar borgar där portvakterna först efter noggrann granskning hissar ned vindbryggan.”

Men 2020 är inte 1968. Richard Nixon, som vann valet då, var en utmanare, inte den sittande presidenten. När det stormar i landet och regeringen uppfattas som tafatt eller inkompetent i hanteringen av konflikterna så drabbar det generellt den sittande presidentens parti.

Framför allt har USA:s politiska klimat och demografi förändrats radikalt sedan dess. Den ”tysta majoritet” som Nixon vädjade till, den skötsamma, underförstått vita medelklass som inte deltog i demonstrationer utan satt hemma i tv-soffan och följde oroligheterna, är inte längre en majoritet.

Redan i början av 2010-talet var det färre än 50 procent av amerikaner som var vita och kristna.

Donald Trump har sedan 2015 återanvänt Nixons slogan, men han vann presidentvalet med bara 46 procent av rösterna. Sedan han svors in som president 2017 har han aldrig haft stöd av mer än 50 procent.

Black lives matter och andra antirasistiska rörelser har samtidigt varit framgångsrika som opinionsbildare. När rörelsen grundades 2013 sade 50 procent att USA ”gjort tillräckligt” för att stoppa diskriminering mot svarta. Två år senare var det bara 32 procent som sade samma sak. Samtidigt ökade antalet som ville göra mer för att stoppa diskriminering, från 46 till 61 procent.

När de antirasistiska demonstrationerna började i slutet av maj var det många politiska tyckare som slentrianmässigt påstod att det skulle gynna Donald Trump. I stället vände opinionen radikalt åt andra hållet. Joe Biden dubblade sin ledning i genomsnittet av opinionsmätningar. I Gallups förtroendemätning föll Trump på en månad från 49 till 39 procent. Opinionsmässigt var det Trumps största kris sedan sommaren 2017, då han kritiserades för kommentarerna om det högerextrema terrordådet i Charlottesville, där han tycktes försvara nynazisterna som demonstrerade.

Opinionsläget inför valet kommer att svänga fram och tillbaka många gånger, men det är anmärkningsvärt att de två största svackorna i Trumps opinionsstöd båda inträffat under landsomfattande debatter om rasism och diskriminering. Det pekar på att det kan bli svårt för Trump att bli omvald så länge USA har en nationell debatt om dessa frågor.

Men ju mörkare opinionsläget är för Trump inför höstens val, desto mer sannolikt är det att Trump och republikanerna tar till radikala åtgärder för att hindra demokraternas kärnväljare från att rösta. Dessutom tyder mycket på att Trump själv kommer att ifrågasätta eller vägra acceptera valresultatet om han förlorar.

Under de mest turbulenta veckorna av kravaller i början av juni tillkallades 1.300 soldater för att skydda Trump i Vita huset. Bilderna från Washington påminde om en militärdiktatur. På Lincolnmonumentets vita stentrappa stod nationalgardet i prydliga rader, med hotfulla blickar över demonstranterna. Det var inte en bild på en demokrati, utan en bild på en auktoritär regim.

Donald Trump ägnade mycket av sommaren åt frenetiska attacker på poströstande, den röstmetod som experter ser som i tryggast under pandemin. Trump har gjort dussintals falska anklagelser om att demokraterna ägnat sig åt röstfusk, trots att ingen givetvis kunnat rösta i presidentvalet än. Sakta men säkert skapar han en berättelse om ett ogiltigt presidentval.

Republikanerna har dessutom trappat upp landsomfattande försök att göra det svårare att rösta. I Wisconsin tvingade lokala republikaner delstaten att genomföra ett primärval trots riskerna från pandemin, samtidigt som de stängt mer än 70 vallokaler i svarta bostadsområden.

Åtminstone 300 andra kontroversiella röstlagar har genomförts av republikaner som kan göra det svårare att rösta

Enligt Brennan Center, som kartlägger hot mot rösträtten i USA, har 17 miljoner väljare strukits ur röstlängderna de senaste åren.

Högsta domstolen i Florida ogiltigförklarade i början av sommaren ett diskriminerande lagförslag som skulle tvinga tidigare fängelsedömda att betala alla personliga skulder för att få rösta. Men åtminstone 300 andra kontroversiella röstlagar har genomförts av republikaner som kan göra det svårare att rösta.

Opinionsutvecklingen under året tyder på att demokraterna har goda chanser att vinna stora segrar i höstens presidentval, så länge valet kan gå någorlunda hederligt till.

Den goda nyheten för Trump är att det inte finns mycket som tyder på att valet kommer att gå hederligt till.

Om Joe Biden utropas till segrare lär vi se fler exempel som liknar de milisgrupper som stormade kongressbyggnaden i Michigan i våras.

Om Trump lyckas sitta kvar under tvivelaktiga omständigheter lär de landsomfattande protesterna som präglade USA sommaren 2020 bara framstå som en mild aptitretare för demonstrationerna 2021.