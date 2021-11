Martin Gelin: Det är svårt att föreställa sig någon som var mer älskad här i New York

För tio år sedan såg jag Stephen Sondheim hålla tal på ett litet evenemang där han lanserade en ny bok om musik och skapande.

Efteråt fick Sondheim en fråga om han mindes någon av sågningarna hans musikaler utsatts för.

Sondheim svarade med sitt karaktäristiska leende, med enbart vänstra mungipan:

– Om jag kommer ihåg dem? Jag kan sjunga dem.

Sondheim avled i fredags, 91 år gammal. Han fick lyckligtvis inte många sågningar under de sista decennierna av sitt långa liv. Men i början av karriären kritiserades han ofta för att skriva musikaler som var för intellektuella, för komplexa, som saknade minnesvärda melodier.

Globalt var Stephen Sondheim mest känd för ”West side story” och ”Sweeney Todd”.

Men här i New York var det de intima och småskaliga produktionerna som var mest älskade: ”Company”, ”A little night music”, mästerverket ”Sunday in the park with George”.

Det var likaså på intima, småskaliga pianobarer, snarare än i Broadways jättesalonger, som vi hittade själva hjärtat av New Yorks egen Sondheimkultur, som nog måste kallas en egen kategori i stadens uteliv.

Under sena nätter på pianobarer som Maries och The Duplex har avdankade Broadwaydivor trängts med aspirerande, nyanlända sångare som turas om att framföra perfekta Sondheimduetter.

Jag har sett ett dussintal av hans musikaler här, men mina starkaste Sondheimminnen är Judy Collins som sjunger ”Send in the clowns” på en liten bar i East Village, eller Larry Owens – en yngre stjärna – med en hjärtskärande personlig tolkning av ”Being alive” från ”Company” i en källare i Chelsea.

På söndagskvällar har den klassiska pianobaren Feinstein's på 54:e gatan samlat en liten klick Sondheimveteraner sedan tolv år tillbaka, där de sjunger hans mest älskade sånger i något som närmast framstår som en religiös ritual – ofta med en spontan cameo från en Broadwaystjärna som råkar titta förbi.

Den här söndagen var det förstås en särskild kväll på Feinstein's, när ett hundratal av kompositörens kollegor möttes för en trösterik kväll av sång och tårar.

Han var Broadways skarpaste penna och mest finurliga kompositör, men hade också det största hjärtat.

Värden Phil Geoffrey Bond, som förmodligen skulle vara ständig sekreterare om det fanns en amerikansk Sondheimakademi, inledde kvällen med att visa upp ett handskrivet brev han fått av Sondheim i fredags, där kompositören önskade lycka till med en gemensamt projekt de arbetar med. Brevet föll ner i Bonds brevlåda samma dag som Sondheim lämnade oss för gott. Det blev en påminnelse om att Sondheim var aktiv in i det sista. 91 år gammal arbetade han fortfarande dagligen på en ny musikal som var löst baserad på Luis Buñuels ”Borgarklassens diskreta charm”. För bara två veckor sedan besökte han generalrepetitionen för ”Company” här på Broadway, för att ge tummen upp.

Geoffrey Bond fortsatte sedan med att ödmjukt placera in Sondheim i historisk kontext:

– För oss fanns Sofokles, Shakespeare – och Sondheim.

Uttalandet låter säkert absurt i resten av världen, men på den här lilla ön är det ett påstående lika självklart som att solen går ner över Hudsonfloden varje kväll.

Sondheim var en gud i det sekulära New York, en Shakespeare för pianobarerna i West Village. Han var Broadways skarpaste penna och mest finurliga kompositör, men hade också det största hjärtat. Alla som jobbade med honom verkade dyrka honom, samtidigt som de beskrev honom som en hopplös perfektionist.

Under helgen har Sondheim hyllats i parker och pianobarer över hela staden, som om han vore en ovanligt omtyckt borgmästare.

Jag har faktiskt svårt att föreställa mig en enda person som var mer älskad i New York.

