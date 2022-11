Martin Gelin: Geografi har aldrig varit viktigare för livschanserna i USA

I ett klassiskt amerikanskt tv-ögonblick gästade den burduse högerdebattören Bill O’Reilly komikern Jon Stewarts Daily Show. Det är 2011, Barack Obama är president och Bill O’Reilly har fått nog av allt snack om vita privilegier.

Han pratar om sin uppväxt i en relativt anspråkslös villaförort en dryg timme utanför New York och ryter ifrån mot alla som säger att han haft det lätt i livet för att han är en vit man:

–Jag kommer från Levittown på Long Island! Vi hade inga vita privilegier!

Jon Stewart:

–Får jag fråga en sak. Fick svarta bo i Levittown?

Det fick de visserligen inte, erkänner O’Reilly.

Institutionaliserad bostadssegregation är i dag den viktigaste orsaken till att svarta amerikaner lever i snitt sex år kortare liv än vita amerikaner.

Geografi har blivit avgörande för amerikaners socioekonomiska öde. Det har aldrig funnits ett tydligare samband mellan det postnummerområde som amerikaner föds i och deras ekonomiska och akademiska framgångar. Sambandet stärks av att allmänna skolor i USA finansieras av de lokala skatteintäkterna i det omedelbara närområdet.

Juristen Sheryll Cashin menar att det uppstått ett geografiskt kastsystem, som blir tydligast i storstäder och villaförorter, samt inte minst i skolorna.

Redan när allmänna skolor infördes i USA i början av 1800-talet utestängdes svarta från klassrummen. 1855 blev Massachusetts, på initiativ av slaverimotståndaren Charles Sumner, den första delstaten att genomföra en lag som försökte integrera vita och svarta skolelever. Det väckte högljudda protester över hela USA.

Den inflytelserika tidningen New York Herald skrev i en ledare: ”Nordstaterna håller på att afrikaniseras. Sammanslagningen har påbörjats. Gud hjälpe Massachusetts!”

1954 förbjöd Högsta domstolen formellt segregerade skolor i det historiska domslutet Brown v Board of Education, ett av medborgarrättsrörelsens största framsteg. Men den vita motreaktionen var omedelbar.

Över hela Södern demonstrerade hundratusentals vita familjer med hot om våld mot svarta skolbarn som försökte ta sig in på ”deras skolor”. Bilder och nyhetsklipp från perioden visar hårt beväpnade vita män i Södern som vrålar rasistiska skällsord till svarta skolbarn.

I Arkansas följdes en 15-årig svart flicka som gick till skolan av en mobb av vita vuxna som vrålade: ”Lyncha henne! Lyncha henne!”

Delstatsguvernören Orval Faubus tog ställning för demonstranterna och lovade att ”blod kommer flyta på våra gator” om svarta barn försöker ta sig in i ”vita” skolor.

Vita studenter hånar Dorothy Counts, den första svarta eleven i delstaten som tilläts gå på High School i North Carolina, 1957. Foto: TT

President Dwight Eisenhower tvingades till slut skicka nationalgardet till Arkansas för att tvinga delstaten att acceptera svarta skolbarn i vita bostadsområden.

”Little children, facing an army”, skrev James Baldwin om scenerna i Arkansas, där små svarta skolbarn i vita spetsklänningar och duvblå kostymer tvingades eskorteras av nationalgardet bara för att ta sig till skolan.

Varje gång svarta gör framsteg i USA, varje gång svarta amerikaner får tillträde till nya rum, svarar vita amerikaner med två sorters motreaktioner.

Den rasistiska backlashen tar sig dels uttryck i högerextremt våld, men även i en byråkratisk extremism, där politiska reformer snabbt genomförs med målet att utarma de offentliga rum där vita inte längre tillåts utestänga svarta.

Den vita backlashen växer alltid i proportion till de svarta framstegen.

När svarta i Södern försökte rösta på 1930-talet – ett oacceptabelt brott enligt den vita majoriteten – var det främst de själva som riskerade sina liv. Medborgargarden och vita terrorgrupper tände eld på deras hem, eller lynchade dem, ibland tillsammans med deras familjer.

I dag är måltavlan för rasismen hela den mångfaldens demokrati som definierar 2000-talets USA.

Efter att Joe Biden och Kamala Harris utropats till segrare i presidentvalet 2020 sade en svart man vid en vallokal i Detroit: ”We used to pick cotton, now we pick presidents.”

Det är just denna svarta agens som de vita nationalisterna vägrar acceptera. Det logiska slutmålet för den utvecklingen blir därmed en attack på själva demokratin, den största gemenskapen i USA.

I konstnären Jacob Lawrences klassiska ”Migration series” föreställer panel nummer 51 en bild på tre brinnande lägenhetshus, kanske i Chicago, Pittsburgh eller Harlem.

Husen ser välbekanta ut för den som besökt industristäderna i norra USA. De brinner för att vita invånare har satt eld på dem. De har satt eld på dem för att det är svarta som flyttat dit.

I texten under panelen skriver Lawrence pedagogiskt: ”Svarta amerikaner som hoppades hitta bättre bostäder försökte flytta in i nya områden. Det resulterade i att deras nya hem bombades”.

Sällan har den terror som väntade svarta amerikaner på flykt från Södern summerats så koncist. Lawrence skapade Migration series som en del av ett offentligt finansierat konstprojekt just för att kartlägga ”the great migration” då runt fem miljoner svarta amerikaner flydde söderns terrorvälde för industristäder i norr, i mitten av 1900-talet.

Det var inte alltid brandbomber som användes för att skrämma svarta, men dynamiken i bostadssegregationen i USA var konsekvent även under de kommande sju decennierna.

Svartas ankomst till kusterna och storstäderna i norra USA möttes av ett våldsamt motstånd och en panikartad rädsla från många vita familjer. Människorättsjuristen Bryan Stevenson, vars egna föräldrar flydde South Carolinas segregation för det relativt toleranta Delaware, har beskrivit de miljontals svarta som migrerade norrut då som ”flyktingar från terrorism”.

Bränder efter raskravaller i Chicago, 1968. Foto: Art Shay/TT

Men ofta togs de emot som om de själva vore våldets förövare, snarare än dess offer.

Den vita majoritetsbefolkningen såg inte den svarta migranten som en överlevare att beskydda, utan som ett slags smittbärare för våldets epidemi. Även de svarta familjer som riskerat livet för att fly från våld och terror sågs av den vita befolkningen bara som potentiellt våldsamma personer, som om de för evigt själva präglats av det terrorvälde de flytt från. Parallellerna till vår tids migrationsdebatter är tydliga.

Den vita backlashen mot det kollektiva frigörelseprojekt som sprang ur den svarta migrationen från södern bidrog även till framväxten av en ny form av boende: suburbia, den amerikanska villaförorten.

Vita amerikaner kunde inte acceptera att svarta skulle bli deras grannar. I stället byggdes nya bostadsområden, massiva byggnadsprojekt som krävde expanderade motorvägar och omfattande nya ekosystem av subventioner och bidrag, avsedda specifikt för att miljontals vita familjer på bara ett par decennier skulle kunna fly från storstäderna och slå sig ner i nya, idylliska villaområden, på tryggt avstånd från det urbana infernot.

Detta gjordes lika entusiastiskt i norr som i Södern, även i storstäder som vi i dag förknippar med tolerant liberalism: Boston, San Francisco, Los Angeles och New York ser ut som de gör på grund av bostadssegregationens regelverk.

Levittown utanför New York blev känd just som ”America’s first suburb”, USA:s första villaförort.

Efter att Högsta domstolen gjort formell segregation i bostadskvarter olagligt 1917 skrev tusentals städer och bostadsområden över hela USA nya regelverk som i praktiken gjorde det omöjligt för låginkomsttagare och en stor majoritet av svarta att bo bland vita.

Stadsförvaltningar ritade röda varningslinjer runt svarta bostadsområden som försågs med varningstexten ”Do not lend”, avsedd för banker och mäklare. Det gav namn till begreppet ”redlining” som än i dag används för de regelverk som utestänger svarta från bostadsmarknaden.

I mitten av 1900-talet fann det redlininglagar i 75 procent av alla bostadskvarter i amerikanska städer – från Oakland till Atlanta.

När städerna började integreras flydde den vita medelklassen stadskärnorna, under det som kallades ”white flight”, den vita flykten.

Det skräckvälde som Jacob Lawrence skildrat, där vita brandbombade svarta områden, behövdes då inte längre. Villaförorternas vita familjer började i stället mota bort nyfikna svarta familjer genom aggressiva byråkratiska regelverk. Segregation behövde då inte upprätthållas genom terroristnätverk som Ku Klux Klan, utan kunde skötas med pedantiska klausuler i bankernas låneansökningar och de lokala villaägarföreningarnas diskriminerande kontrakt.

Det rasistiska motståndet mot integrerade skolor, bostadsområden och offentliga miljöer kom inte längre från den vita arbetarklass som var oroliga över sin egen sköra status. Motståndet kom främst från den välkammade medelklassen, som nu ville ha golfbanorna, simbassängerna och villaförorternas parker för sig själva.

Historikern Kevin Kruse har beskrivit segregationen i Atlanta på 1950-talet som ett slags pilotprojekt för det som skulle bli USA:s nya högerradikala konservativa rörelse.

Han beskriver Atlanta som en stad som ”banade väg för villaförorternas motstånd till storstädernas kollektivtrafik, subventionerade lägenhetshus och andra potentiella samband med stadskärnans svarta majoritet”.

Det bidrog också till den geografiska och politiska klyftan mellan stad och landsbygd, eller rättare sagt mellan stadskärna och villaförort, som präglat amerikansk politik sedan dess.

Vita villaförorter ville inte ha någonting att göra med stadskärnornas mångfald, varken socialt, kulturellt, politiskt eller ekonomiskt. De utvecklade i stället ett slags parallella samhällen, nya småstäder i utkanten av de befintliga storstäderna.

Kruse beskriver denna ”vita flykt” som en ideologisk bro mellan 1950-talets öppna rasism och segregation till 1960-talets mer subtila diskriminering i bostadspolitik och offentliga rum. Födelsen av den amerikanska villaförorten blir därmed ett slags utträde ur den amerikanska gemenskapen, en flykt från det offentliga och från mångfaldens demokrati.

Denna vita flykt skulle mer än någon annan socioekonomisk faktor forma den nya högern i USA. I dagens amerikanska politik ser vi en röd tråd från 1950-talets vita flykt till den våg av så kallade valförnekare som vann politiska ämbeten i mellanårsvalet i USA i år. Mer än 210 Republikaner som vann val har förnekat att Joe Biden är en legitim president.

Valet var en stor besvikelse för Republikanerna och framför allt för Donald Trump. Men det gick bäst för partiet i just de villaförorter som växte fram ur 1950-talets segregation – inte minst i Levittown, Bill O’Reillys gamla villaförort på Long Island.

