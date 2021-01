Martin Gelin: När fascismen kommer till USA klär den sig inte i uniform och läderstövlar

USA-valet 2020

”I slaget mellan sagan och verkligheten vinner alltid sagan” säger Camilla Parker Bowles, hertiginna av Cornwall, i ett avsnitt av brittiska ”The Crown”.

Sällan har en amerikansk president omgivits av så många sagor, så många myter, som Donald Trump.

Mer än 1.200 böcker har publicerats om Trump i USA. Inte sedan mordet på JFK har vi sett en liknande litterär svallvåg. För amerikanska liberaler handlar det om ett jämförbart nationellt trauma.

De tråkigaste av dessa böcker är skildringarna inifrån Vita huset. Journalistiskt åstadkommer de sällan något mer än att bekräfta vårt första intryck av Donald Trump. Han svär och förolämpar medarbetare, sida efter sida. Han var den vi trodde att han var: 2000-talets mest endimensionella despot.

Mer intressanta var böckerna som inte stirrat sig blinda på Trump som person, utan skildrade de faktiska konsekvenserna av Trumps politik, som Michael Lewis ”The fifth risk”, en alarmerande redogörelse av hur mycket av statsapparaten i princip varit lamslagen sedan 2016.

Ingen av Trump-böckerna skildrar, av naturliga skäl, den händelse som kommer att definiera Trump: attacken på kongressen den 6 januari.

Där kulminerade till slut de tre krafter som burit fram trumpismen som politiskt fenomen: hans auktoritära vision, öppna rasism och den alternativa verklighet av högerradikala konspirationsteorier som driver många av hans mest hängivna anhängare.

De böcker som varnat för just detta, av författare som Timothy Snyder, Anne Applebaum, Ta-Nehisi Coates och Brian Stelter, kommer att åldras med mer värdighet än böckerna om Trumps person.

Den historiska attacken på kongressen var ingen överraskning för den som läst dessa författare. Men tyvärr har uppskattningsvis hälften av de 1.200 böckerna om Trump i stället ägnat sig åt att bibehålla samma, seglivade myt om Trump-väljare som bortglömda arbetarmän på landsbygden.

Den i vanliga fall läsvärda Financial Times-journalisten Martin Sandbu faller i just den fällan i nya boken ”The economics of belonging”. Han visar hur gigekonomin, stagnerade löner för lågutbildade och minskad social rörlighet skapat en brist på hopp och tillhörighet, social vilsenhet, pessimism och längtan efter trygghet. Det är inget fel på den ekonomiska analysen, men problemet uppstår när han drar sin politiska slutsats: att dessa faktorer skapat högerpopulister som Trump.

I själva verket är en klar majoritet av Trumps väljare rikare än medelamerikanen. Redan 2016 vann Hillary Clinton flest låginkomsttagare, medan Trump vann fler välbärgade. 2020 förstärktes det väljarmönstret markant, inte konstigt med tanke på att Trumps skattepolitik främst gynnade den rikaste procenten i USA.

Statsvetarna Diana Mutz och Larry Bartels har visat att Trumps väljare överlag bör betraktas som ”högstatusamerikaner”, som inte slår i underläge utan tvärtom försöker hålla fast vid befintliga privilegier.

Efter valet i november konstaterade tre statsvetare på Boston University att Trumps väljarstöd är högst ”bland de lokalt förmögna, vita väljare vars inkomst är hög i den region där de bor”.

Attacken på kongressen organiserades inte heller av arbetarmän, oroade över låga löner eller handelstullar på sojabönor. Den organiserades av välbärgad övre medelklass från konservativa villaförorter.

Ett större sällskap flög dit med privatjet från Dallas. Andra var bostadsmäklare, läkare, jurister, pensionerade polischefer, direktörer för mellanstora företag. Från mina hemkvarter i Brooklyn reste sonen till en berömd domare i det lokala rådhuset (lönen är offentlig: 210.000 dollar).

Mannen som stal Nancy Pelosi talarpodium bor i en exklusiv villaförort utanför Tampa där hans fru arbetar som läkare.

Jake Angeli, känd för bisonhornen, har sedan han häktades inte ätit på fyra dygn, eftersom fängelset ”vägrar servera ekologisk mat och han blir sjuk om han äter något annat”, enligt hans mamma.

En bild i tumultet på en orakad man i brun byggarbetarjacka framstår kanske som en rustik arbetargrabb, men det visar sig vara Brad Rukstales, vd för en pr-firma utanför Chicago.

Ändå lever den seglivade myten om Trumps arbetarväljare kvar. Framför allt bland europeiska bedömare som gång på gång upprepar misstaget att projicera Europas politiska karta på USA. Bekvämt dras paralleller mellan Frankrikes gula västar och Trumps röda kepsar, trots att de två ländernas politik rör sig i olika galaxer.

Många journalister tror att allt som signalerar landsbygd betyder arbetarklass. Pickup-truckar får nästan alltid symbolisera rejäla arbetarmän, men genomsnittspriset för en pickup i USA är 56.000 dollar, nästan dubbelt så mycket som en Tesla eller populära hybridbilar, de ständiga symbolerna för bortskämda storstadsliberaler.

De fattigaste vita amerikanerna på landsbygden röstar inte alls; de sätter sig sannerligen inte på plan till Washington för att bo på Hilton vid Dupont Circle och storma kongressen.

”Tanken att politiskt våld kommer från ekonomisk desperation är bekväm, men falsk. I USA:s historia har politiskt våld ofta kommit från respektabla personer från den bildade medel- och överklassen. Tron att bara fattiga begår politiska våldshandlingar är en myt som ofta kultiveras av just de eliter som tjänar på våldet”, skriver Adam Serwer i The Atlantic.

Så vilka är då eliten som tjänar på denna saga?

När ekonomen Arthur Laffer, rådgivare åt republikanska presidenter i fyra decennier, nyligen tillfrågades om hur kongressattacken påverkade hans syn på Trump svarade han: ”Den kommer inte förändra mina skattenivåer”. Den som vill skriva en hederlig bok om trumpismen bör kanske sätta Laffer på omslaget, i stället för den obligatoriska gruvarbetaren i Kentucky.

Myten om Trumps arbetarväljare hänger även ihop med referenserna till högerextremisternas lediga klädsel vid kongressattentatet. Den nämns i försök att trivialisera dem, få dem att verka oförargliga. Men att högerextremisterna bär mjukisbyxor är relevant av motsatt anledning.

När fascismen kommer till USA kommer den inte att klä sig i uniform och läderstövlar. Den kommer inte att imitera en monarki som aldrig funnits här. I stället kommer den att klä sig i det amerikanska folkets uniform: mjukisbrallor och keps. Det finns ingen motsättning mellan denna oförargliga klädstil och det blodiga allvaret i det attentatsmännen försökte åstadkomma: döda flera av USA:s mäktigaste politiker och bomba demokraternas högkvarter.

”Det var en fars, men det var inget skämt” som historikern Simon Schama skrev efter kongressattacken.

”Det här är ingen demonstration eller protest. Gå dit för att kriga. Vi får vår president eller så dör vi” skrev högerextremisterna som planerade attacken, med hjälp av åtminstone tre republikanska kongressledamöter, enligt den pågående utredningen.

Vi står inför en våldsbejakande extremiströrelse som är redo att dö för det de tror på. De hundratals böcker om Trump som fastnat i sagan om otrygga arbetarväljare har varit en distraktion från detta hot.

New York Times konservativa kolumnist David Brooks skrev nyligen att Trumps 74 miljoner röster måste betraktas som ett symptom för en epistemologisk kris i USA – en kris för kunskap och själva förståelsen av omvärlden. Problemet är alltså inte politisk polarisering, utan att demokratin slutar fungera när den ena sidan helt slutar acceptera verkligheten.

77 procent av Trumps väljare tror att Biden fuskade sig till valsegern, utan att det finns några som helst bevis för detta. 50 procent anser att de som stormade kongressen, med rörbomber och gevär, som bokstavligen smetade sin avföring över den amerikanska demokratins heligaste sal, måste benämnas som ”patrioter” och inget annat. Två kvinnor som stormade kongressen sade att de motiverats av att ”det står i Bibeln att Trump ska vara president”.

En av de mest minnesvärda böcker jag läst under Trumps sista månader som president handlar inte om Trump, eller ens om USA. Den brittiska historikern Julia Lovells ”Maoism: A global history” beskriver i stället personkulten kring Mao, som består, eller snarare fått nytt liv, i dagens Kina.

Särskilt är det en scen som sticker ut, där Lovell skildrar stora sällskap av maoister i dagens Peking som samlas för att sjunga gamla kampsånger från kulturrevolutionen. De är övertygade om att dessa sånger kan bota sjukdomar, både fysiska och psykiska. Det är personkulten upphöjd till ett slags magi, en vidskeplighet så djup att dess anhängare tror att den gör dem odödliga.

Var det inte så de måste ha känt sig, de vita männen som stormade kongressen, som så självsäkert brottade ner poliser och misshandlade journalister, övertygade om att det inte skulle få några som helst konsekvenser? Bar de inte på denna sköld av magi, totalitarismens uråldriga saga om en närmast gudomlig kraft i den starka ledaren?

Under veckan då Joe Biden installeras som president har 25.000 soldater från nationalgardet skickats till Washington för att säkra en fredlig maktöverlämning.

Rapporterna om gradvisa truppförstärkningar påminner om mina första år i USA. Upptrappningen inför Irak-kriget, känslan av att det skulle eskalera.

Nu är det Trumps väljare som hotar USA.

Massförstörelsevapnet är, precis som då, lögnen själv.

Läs fler av Martin Gelins artiklar i DN.