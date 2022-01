Martin Gelin: Oförglömliga filmer av Arthur Jafa om klimatkris och slavhandel

Av de dussintals grupputställningar på temat politiskt motstånd som ägt rum i New York de senaste åren är en av de bättre ”The Slipstream: Reflection, resilience, and resistance in the art of our Time” på Brooklyn Museum (visas t o m 10/4).

Många äldre kulturinstitutioner i USA kan framstå som yrvakna i försöken att omfamna ett politiskt radikalt ögonblick. Men Brooklyn Museum har ett halvt sekel bakom sig av protestkonst – från Judy Chicagos ”Dinner table” till Jeffrey Gibson och Kehinde Wiley.

Av ett femtiotal verk på grupputställningen ”Slipstream” är det mest oförglömliga en nästan två timmar lång film av Arthur Jafa, ”akingdomecomehas”, där scener från svarta baptistkyrkor i USA klipps ihop med infernaliska skogsbränder i Kalifornien.

I filmens starkaste parti ser vi en pastor i en megakyrka vädja till församlingen att känna Guds förlåtelse och kärlek, samtidigt som Jafa klipper in bilder från skogsbränderna. Vi ser helikoptrar som desperat bombar vatten över Malibus brinnande kullar, hästar som flyr bränderna i panik, breda motorvägar där lågorna liksom dansar över asfalten, medan pastorn fortsätter att upprepa: ”Gud har inte glömt bort dig”.

Vi ser naturkatastrofer av bibliska proportioner, men här finns ingen gud.

Arthur Jafa har själv sagt att hans konst försöker fånga ”skönheten och skräcken” i USA (”the beauty and terror of America”) och det har sällan blivit så starkt som i denna film.

Under vintern har vi även kunnat se en annan ny film av Jafa, ”AGHDRA”, på Gavin Browns gamla galleri i Harlem (visades även på Louisianas Jafa-utställning i somras).

Det är en mer abstrakt, kryptisk film där Jafa, i samarbete med franska animationsgruppen BUF, skapat en havsmiljö som för tankarna till Atlantens stormande mörker.

Filmen påminner om en rad samtida verk från svarta konstnärer som utforskat havet och mer specifikt Atlanten som ett landskap för den afrikanska diasporans kollektiva minnen och trauman. Exempelvis Ingrid Pollards fotoserie ”Oceans apart”, Jesse Murrys sublima målning ”Middle passage” och framför allt Kodwo Eshuns afrofuturistiska film ”Hydra decapita”, som utgår från en skärva av JMW Turners klassiska ”Slave ship”.

Hos vita konstnärer får havet ofta representera stilla eftertanke, nostalgisk skönhet eller stormiga visioner om omvälvande förändring. För Jafa, Eshun och Murry framstår Atlanten däremot som dödens landskap, en påminnelse om att detta världshav även är en massgrav för slavhandelns offer.

De här två filmerna verkar peka ut en ny riktning i Arthur Jafas konstnärskap, som nu närmar sig det rent abstrakta. Han har sagt att filmerna delvis inspirerades av en resa till Tokyo där han såg klassiska Godzilla-filmer på bio med sin 16-årige son. När de diskuterade filmerna efteråt insåg Jafa att monstret var ett uttryck för Japans kollektiva trauma efter att ha atombombats av USA.

”Så jag började fundera på hur det skulle se ut om vi försökte förkroppsliga den svarta erfarenheten [i USA] i icke-narrativa termer”, berättade Jafa.

Resultatet är denna vidunderliga landskapskonst, där Jafa låter jordens element – hav och eld – bilda en poetisk fond och projektionsyta för århundraden av vit terror mot svarta; ett ämne lika stort som havet.