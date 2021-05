Martin Gelin: Pionjären WEB Du Bois kartlade vidden av den amerikanska rasismen

I affärstidningen Bloomberg Businessweek berättar en rådgivare på Bain & Company, ett stort konsultföretag i Boston, om den stora trenden i näringslivet just nu: ”Diversity is the new digital”. Mångfald är det nya digitala. Konsulten menar att Bain, som tjänat miljarder på rådgivning om digital omställning, nu ser mångfald som nästa stora inkomstkälla. Att konsulten själv är vit säger kanske sig självt.

Antirasismen har breddats och vuxit det senaste året. Även näringslivet i USA gör nu yrvakna försök att ta itu med en rasism som de precis tycks ha upptäckt. Det är ett framsteg för antirasismen att den engagerar fler än någonsin, men det riskerar också att trivialisera debatten om rasism.

I The Guardian säger den unga författaren Yaa Gyaasi att antirasistiska författare ”förvandlats till verktyg för självhjälp” för vita.

I USA ser vi hur just den vita medelklass som tågade entusiastiskt i demonstrationerna efter George Floyds död förra året samtidigt bosätter sig i stadsdelar med de mest segregerade skolorna i USA.

I liberala fästen som New York och Washington betalar vita barnfamiljer miljoner för att bo i skoldistrikt där barnen enbart har vita klasskamrater. I välbärgade kvarter i New York ordnas ”mindfulness mot rasism”, där gästerna får en chans att trappa ner från sina stressiga jobb genom att sitta i en cirkel och meditera bort sina vita privilegier. Säkert en läkande upplevelse, men förmodligen behöver rasismen bekämpas med lite mer konkreta åtgärder.

Kanske är det därför jag återvänt till WEB Du Bois litteratur det senaste året. Det är i alla fall svårt att tänka sig en författare som utgör en bättre motvikt till Bain-konsultens banala uttalande.

Abraham Lincolns proklamation om att alla slavar ska friges från 1 januari 1863. Foto: Alamy

Lyckligtvis har det aldrig funnits så många bra böcker att läsa om Du Bois. Åtminstone elva nya böcker har publicerats om honom de senaste åren, samtidigt som flera av hans klassiker kommit i nya utgåvor med förord och essäer av samtidens tongivande antirasistiska röster.

WEB Du Bois var författare, historiker, sociolog och offentlig intellektuell som blev en pionjär i forskningen om rasism i USA vid förra sekelskiftet. Han publicerade mer än trettio böcker, hundratals essäer, dikter och pjäser.

Du Bois var den första svarta sociolog som publicerades vetenskapligt och den första svarta amerikanen med doktorsexamen från Harvard. Under 80 yrkesverksamma år publicerade han en litteratur som skapade den moderna antirasismens vokabulär. Det går inte att förstå samtidens USA utan att läsa honom.

Du Bois föddes 1868 i västra Massachusetts, tre år efter inbördeskrigets slut. Han tillhörde den första generation svarta som växte upp efter slaveriet. Han blev sociolog eftersom han var övertygad om att statistik och vetenskap var de mest effektiva verktygen för att blottlägga och bekämpa rasismen. Metodiskt och tålmodigt kartlade han rasismens matematik, gjorde den tydligare än någon annan forskare.

Rasismen fanns även i ögonblicket då ett spädbarn slutar andas i din famn

När han flyttade till Georgia i den amerikanska södern för att studera såg han med egna ögon hur brutal segregationen var. I en minnesvärd essä skriver han om ett skyltfönster där en butik sålde en avhuggen hand från en svart man som nyligen lynchats – en souvenir för att visa vem som bestämmer i Södern.

Under åren i Georgia avled hans förstfödda son Burghardt, knappt ett år gammal. De vita läkarna i delstaten ville inte behandla honom. Det var både en personlig och politisk tragedi. Sonen blev ett offer för rasismen i Georgia. Det övertygade Du Bois att det inte går att mäta rasism enbart i siffror och diagram, utan även i personliga livsöden, i våra mest intima stunder. Rasismen fanns även i ögonblicket då ett spädbarn slutar andas i din famn.

I ett nytt förord till Du Bois klassiker ”The souls of black folk” visar Ibram Kendi hur åren i Södern förändrade Du Bois och på sikt även amerikansk litteraturhistoria. Du Bois hade initialt sagt att rasism bara kan botas ”med mer kunskap och vetenskap”. Men efter åren i Georgia skrev han i stället att det inte längre räcker att vara ”en sansad och neutral forskare, medan svarta lynchas, mördas och svälter”.

Han såg sociologins akademiska distans som otillräcklig för att väcka verkligt engagemang. I stället ville han skriva med skönlitteraturens känsloregister, poesins bildspråk och aktivismens patos.

Han utvecklade därmed en litterär hybridform, som lät honom vara både forskare och medborgarrättskämpe. I klassiska essäsamlingar som ”The souls of black folk”, ”Darkwater” och ”Dusk of dawn” förenade han det personliga och det vetenskapliga, det intima och det globala.

När han på ålderns höst utsågs till hedersdoktor på Humboldt-universität i Berlin motiverades det just med att han åstadkommit ”en unik syntes av vetenskaplig forskning och politisk aktivism”.

Bland alla nya böcker om Du Bois är Martin Gelins favorit Kwame Anthony Appiahs ”Lines of descent”.

De nya böckerna om Du Bois speglar just denna intellektuella bredd. I ”Visualizing Black America”, från Princeton Architectural Press, sammanställs Du Bois banbrytande grafik, där han skapade ett nytt formspråk för att presentera statistik om rasism och diskriminering. Två nya Du Bois-biografier, av Elvira Basevich och Reiland Rabaka, betonar i sin tur hans feminism och hans strid för kvinnlig rösträtt. När han grundade NAACP, än i dag den viktigaste svarta medborgarrättsorganistionen, inspirerades han av National Association of Colored Women, som grundats av Ida B Wells och Harriet Tubman femton år tidigare.

I den digra skörden av böcker om Du Bois är min favorit Kwame Anthony Appiahs ”Lines of descent: WEB Du Bois and the emergence of identity”. Medan många andra Du Bois-biografier försöker pressa in honom i ett ideologiskt eller disciplinärt fack omfamnar Appiah i stället det han kallar Du Bois ”disciplinära schizofreni”. Han skriver att Du Bois ”uppfann ett nytt sätt att skriva om rasism i USA”, där han kombinerade forskarens vetenskapliga auktoritet med det personliga vittnesmålets känslomässiga sprängkraft. Det är en prosastil som känns igen hos så många av de stora svarta amerikanska författare som vandrat i Du Bois fotspår – från Ellison och Baldwin till Morrison och Coates.

Amerikanska rasister har aldrig gjort skillnad på identitetspolitik och ekonomisk fördelningspolitik. Det vore därför orimligt att antirasister skulle göra en sådan uppdelning.

Appiah, själv en av vår tids tongivande filosofer, menar att Du Bois skapade ett nytt sätt att skriva om svart identitet. I dag är identitetspolitik ett begrepp som nästan bara används av dess kritiker. Det beskrivs gärna som en distraktion, en samling världsfrånvända petitesser och Twitterdebatter om Oscarsnomineringar. Men Du Bois visade att identitetspolitik uppstod för att prata om lynchningar, massmord, kolonialism och tortyr. Det handlar om svarta män i Södern som dödades för att de försökte rösta. Det handlar om 13-åringar som skjuts ihjäl av poliser hundra år senare.

Ändå ser vi ständigt hur begreppet ”identitetspolitik” används för att attackera modern antirasism.

I Financial Times skriver den i vanliga fall insiktsfulla Simon Kuper: ”Glöm identitetspolitiken – nu är det ekonomin som är viktigast”. Men det är en falsk motsättning, som bygger på missförståndet att det skulle löpa en vallgrav mellan identitetspolitik och något slags ”seriös”, riktig politik, som handlar om ekonomi eller infrastruktur och materiella förhållanden.

Amerikanska rasister har aldrig gjort skillnad på identitetspolitik och ekonomisk fördelningspolitik. De gör ingen distinktion mellan vardagens trakasserier och den strukturella rasism som tar sig uttryck i bostadspolitik, brottspolitik och skattepolitik. Det vore därför orimligt att antirasister skulle göra en sådan uppdelning.

Du Bois litteratur påminner om att hela USA förblir en gåta, en ogenomtränglig labyrint av motsägelser, för den som vägrar se hur rasismen satt sin prägel på nästan alla avgörande politiska förändringar sedan inbördeskriget. De mönster han beskrev återkommer gång på gång.

Så fort en viss mängd svarta får tillgång till en offentlig institution i USA så börjar de vita fly därifrån, eller orsaka våldsamma uppror och sabotage. Konflikterna ser annorlunda ut i dag än på Du Bois tid, men det är samma rasism. I New York flyttar vita småbarnsföräldrar lika ivrigt som någonsin till skoldistrikten med lägst andel svarta elever. I Washington stormas kongressen i ett försök att rädda en rasistisk president, som förlorat ett val med sju miljoner röster. I Georgia försöker vita politiker, med allt mer invecklade knep, förhindra svarta från att rösta. I takt med att väljarkåren blir allt mindre vit trappas attackerna på själva röstsystemet upp.

Där hörs ett eko från Du Bois varningar om att demokratin inte kan överleva om USA inte lyckas tämja rasismen som politisk kraft.

