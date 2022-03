Martin Gelin: Putins desperata krig illustrerar att vi lever i den inkompetenta nationalismens tid

Det finns otaliga förklaringar till den ryska arméns motgångar i Ukraina. Vissa är banala. Financial Times korrespondenter i Ukraina rapporterade i veckan att den ryska armén använder sig av billiga kinesiska radioapparater som vem som helst i Ukraina kan avlyssna. Fler av militärens taktiska manövrar blir därmed helt offentliga.

Det går att nämna många andra exempel på strategiska haverier för den ryska militären, men efter drygt tre veckors krig i Ukraina är det klart att det inte alls var så enkelt att krossa ett land som Vladimir Putin verkade tro.

”Jag är inte säker på att det finns mycket till strategi”, säger Tor Bukkvoll på norska försvarets forskningsinstitut till New York Times.

Därmed verkar det inte bara vara de som underskattat Putins brutalitet som haft fel den här vintern, utan även de som överskattat hans strategiska briljans.

Putins invasion är inte bara brottslig, den verkar stundtals planlös. Det är oförenligt med den gängse bilden av Putin som Moskvas Machiavelli, som de senaste åren ofta har påståtts styra hela den europeiska nationaliströrelsen som marionettdockor. Vi vet inte hur kriget kommer sluta, men det är alltmer tveksamt om Putins rykte som briljant taktiker kan återupprättas.

Det gör honom inte till något undantag i dagens globala politik. Putin är snarare den tydligaste illustrationen av att vi lever i den inkompetenta nationalismens tidsålder.

Från Donald Trump i USA, till Bolsonaro i Brasilien och de franska nationalisternas mestadels havererade kampanjer inför valet där i april, ser vi en global våg av nationalister som kombinerar grandiosa löften med taktiska misslyckanden.

Även Xi Jinpings image som strategiskt geni har fått sig en törn. Mycket tyder på att Kina, trots den nära relationen med Putin, hade sämre underrättelseinformation om invasionen av Ukraina än USA hade.

Foto: Omer Messinger/TT

Månaden före kriget lanserade Kina en stärkt antidemokratisk allians med Putin och skickade ut meddelanden om att ”vänskapen mellan de två staterna inte känner några gränser”. Strax därpå fick Kina backa, när de lade ner sin röst angående Rysslands krig i FN:s säkerhetsråd; tydligen fanns det ändå en gräns för vänskapen.

Det går förstås att spekulera i att Xi visst kände till Putins planer och i hemlighet stöder invasionen, men det är svårt att se hur det skulle gynna Kinas långsiktiga geopolitiska mål.

”Kinas proryska ställning har eskalerat ett skifte i Europa mot att betrakta Peking som en säkerhetsrisk snarare än en handelspartner”, skriver Kina-experten Bethany Allen-Ebrahimian i Axios.

Det brukar vara klokt att förhålla sig skeptisk till svepande globala teorier om nationalismen. Varje despot produceras av lokala faktorer, i länder med olika förutsättningar. Men det globala mönstret av inkompetenta nationalister har ett par naturliga förklaringar.

Om det är något de har gemensamt – Putin och Trump, Bolsonaro och Le Pen, Xi och Modi – så är det att alla är beroende av alternativa nyhetssystem. De kräver en stadig ström av antivetenskapliga fördomar och myter om yttre och inre fiender, om allt från homosexualitet till klimatförändringar och invandring, för att hålla den nationalistiska mytologin vid liv.

Det betyder att de flesta nationalistiska despoter förr eller senare blir höga på sin egen desinformation. De börjar omge sig av sykofanter som lojalt nickar åt deras mest äventyrliga förslag och bygger allt högre murar mot sanningen. Till slut går de vilse i sina inhemska, insulära träsk av alternativnyheter.

Stephen Kotkin, en av USA:s främsta experter på rysk historia, säger till The New Yorker att just det här är problemet med inte bara Putin, utan alla auktoritära nationalistledare:

”Ger de honom någon information som han inte vill höra? Det verkar osannolikt. Tror han att han vet bättre än alla andra? Det verkar väldigt sannolikt. Tror han på sin egen propaganda och konspirationsteorier? Så verkar det också. Det är därför despoter är allsmäktiga och ömtåliga på samma gång.”

