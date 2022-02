Martin Gelin: Trayvon Martin blev symbolen för alla svarta som avhumaniseras

Trayvon Martins grå collegetröja hänger rakt framför mig. Jag kan se skotthålen, försöker räkna dem. Sju, åtta små hål i bomullstyget. Vid hjärtat, magen, över bröstet. Nedanför i glasmontern står hans Nike Air Jordan-skor, oklanderligt välskötta. På en liten piedestal bredvid vilar en oöppnad burk med Arizona Iced Tea och en oöppnad påse med godiskulorna Skittles.

Trayvon Martin hann inte ens äta godiset han var ute och köpte kvällen då han dödades av en ambulerande kvartersvakt som tyckte att han såg ”misstänkt” ut i sin grå collegetröja.

Vi får nog utgå från att 17-åriga Trayvon Martin dödades för att han var svart; det finns faktiskt ingen annan trovärdig förklaring.

Hans död för tio år sedan och frikännandet av gärningsmannen gav upphov till landsomfattande protester i USA. Det var början på den rörelse som snart blev känd över hela världen som Black lives matter. Omkring 30 miljoner deltog i protesterna här i USA sommaren 2020, efter att ytterligare två svarta amerikaner dödats under kontroversiella omständigheter: George Floyd och Breonna Taylor. Tusentals demonstrationer ägde rum i åtminstone 50 olika länder.

Trayvon Martin och hans grå tröja fick symbolisera alla de svarta barn, kvinnor och män som konstant misstänkliggörs och avhumaniseras i USA och i resten av världen.

Utställningen lyckas med det alla historiska museer försöker åstadkomma men så sällan gör. Den får besökaren att tänka: det här har faktiskt hänt

Hans tröja avslutar den ambitiösa och oförglömliga utställningen ”Make good the promises: Reconstruction and its legacies” på National Museum of African American History i Washington. Utställningen sätter Trayvon Martins död i en historisk kontext, visar hur systematiskt, oavbrutet våldet mot svarta har varit i USA. Den lyckas med det alla historiska museer försöker åstadkomma men så sällan gör. Den får besökaren att tänka: det här har faktiskt hänt. Den här personen har faktiskt existerat.

Bakom mig brister en kvinna ut i gråt vid montern med Trayvon Martins kläder.

Kanske är det inte bara tröjan, utan den ackumulerade anstormningen av känslor efter att ha vandrat genom utställningen, som gör det plågsamt verkligt hur det rasistiska våldet löper som en röd tråd genom USA:s historia.

”Reconstruction” är det amerikanska samlingsnamnet på den period av reformer som vidtogs för att läka USA:s rasistiska sår efter inbördeskriget. Det syftade ursprungligen på de tolv åren 1863–1875, då svarta rättigheter stärktes i USA. Fyra miljoner svarta amerikaner hade precis befriats från slaveriet och under de följande decennierna kämpade de för grundläggande mänskliga rättigheter, rösträtt, skolor, en bit land att odla på.

Över hela den amerikanska södern möttes de av fruktansvärt våld och dödlig terrorism, men även nya byråkratiska regelverk för att diskriminera, segregera och upprätthålla slaveriets hierarkier.

Utställningen visar hur det här gick till. ”Det har skett en medveten förfalskning av vårt lands historia som har avhumaniserat svarta och förminskat deras roll i berättelsen om USA”, skriver kuratorn Paul Gardullo utställningskatalogen. Målsättningen är att korrigera seglivade myter om USA sedan inbördeskriget.

En Ku Klux Klan-dräkt från samma period, med en bisonliknande ansiktsmask med horn, för tankarna till stormningen av kongressen 140 år senare

Vi får exempelvis se kyrkbänkarna från den första svarta kyrkan på Edisto Island i South Carolina, där svarta familjer efter inbördeskriget tilldelades den mark där de tidigare arbetat som slavar. Under den rasistiske presidenten Andrew Johnson upphävdes många av de skydd och institutioner som skulle hjälpa svarta i södern; familjerna i Edisto fråntogs sin mark och fick i stället återvända till att arbeta på jordbruksfälten under brutala vita landägare. En Ku Klux Klan-dräkt från samma period, med en bisonliknande ansiktsmask med horn, för tankarna till stormningen av kongressen 140 år senare.

”Make good the promises” är en överväldigande utställning, med mer än 300 historiska objekt som ger en oförglömlig bild av rasismens kontinuitet. Utställningen utgör bara en bråkdel av de åtta våningar som omfattar Smithsonians National Museum of African American History and Culture.

Det är förmodligen det viktigaste museum som öppnat i USA på 2000-talet och det är faktiskt ofattbart att det tog så här länge att ge den svarta amerikanska historien ett eget museum. Så har kongressen också förhandlat om finansieringen för projektet sedan 1980-talet.

Själva byggnaden, ritad av den brittisk-ghananske stjärnarkitekten David Adjayae, är en radikal estetisk markering i Washingtons stadskärna, som annars domineras av nostalgisk neoklassicism och sliten brutalism. Adjaye har sett till att husets kantiga siluett rimmar med Washington-monumentet som står alldeles intill.

Om du lägger huvudet på sned så passar Washington-monumentets spetsiga topp liksom in i husets fasad, en subtil visuell påminnelse om att berättelsen om svarta amerikaner är oskiljaktig från landets födelse. Kanske ville Adjaye även påminna om att USA:s första president George Washington själv ägde slavar. Det gjorde även elva av Washingtons efterträdare som presidenter, såväl som mer än 1300 kongressledamöter.

Kommer USA någonsin att kunna läka de såren? Museets labyrintliknande utställningar tar besökaren mellan hopp och förtvivlan. I museets permanenta huvudutställning rör vi oss från 1500-talets slavskepp och hela vägen fram till dagens antirasistiska folkrörelse och Trayvon Martins tröja. Vi får se flisor från slavskeppen, bojorna som användes för att låsa fast afrikanska kvinnor och män under den livsfarliga transporten över Atlanten, den rasistiska propagandan som användes för att motivera slaveriet.

Varje framsteg för svarta i USA möts av brutala motreaktioner – kanske är just detta själva urkraften i den amerikanska berättelsen

Mest smärtsamt är ett besök till ett avskilt knäpptyst rum som är ett kapell för Emmett Till, 14-åringen som brutalt mördades av vita män i Mississippi 1955. Hans brott var att han påstods ha busvisslat efter en vit kvinna. I kapellet står Emmett Tills begravningskista upplyst som ett religiöst monument. Där i den lilla turkosa kistan låg hans lemlästade kropp efter att den fiskats upp ur floden där hans mördare försökte gömma den. Historien kommer plågsamt nära.

Två motsägelsefulla tankar dröjer sig kvar när jag lämnar museet.

Å ena sidan är det en dyster påminnelse om att så mycket av den amerikanska historien har präglats av rasistiskt våld. Att varje framsteg för svarta i USA möts av brutala motreaktioner. Kanske är just detta själva urkraften i den amerikanska berättelsen.

30 miljoner protesterade efter George Floyds död 2020. Men året därpå vann Glenn Youngkin, en republikan i Virginia, ett viktigt val genom att skrämma vita småbarnsföräldrar med att deras barn kommer att tvingas läsa Toni Morrison om demokraterna får bestämma.

Tio år efter Trayvon Martin, sju decennier efter Emmett Till, finns det fortfarande inget mer effektivt sätt att vinna val i USA än rasistisk signalpolitik.

Men det finns också ett hopp i den här byggnadens själva existens. Det tog alldeles för lång tid, men nu står museet faktiskt här. Generationer av amerikaner kommer att vandra längs denna magnifika fasad, de kommer att fälla tårar i Emmett Tills kapell, de kommer att tvingas konfronteras med landets verkliga historia.

Det är svårt att överskatta hur viktigt det är i en tid då konservativa aktivister försöker förbjuda böcker och undervisning som riskerar att blottlägga just dessa blodiga sår i den amerikanska historien.



Utställningen ”Make Good the Promises: Reconstruction and Its Legacies” pågår på Smithsonian National Museum of African American History and Culture i Washington DC till den 21 augusti. Utställningskatalogen innehåller historiska essäer av bland andra Eric Foner och Kimberlé Crenshaw.