Martin Hägglund är djupt samtida och helt orädd inför tankehistoriens jättar

Sakprosa Martin Hägglund ”Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet” Volante, 489 sidor Visa mer

Hur ska man förklara genomslaget för Martin Hägglunds bok ”This life” som nu finns på svenska, ”Vårt enda liv”? Boken hyllas i tidskrifter och stora medier. Jag kan inte erinra mig att en svensk filosof förut åstadkommit något liknande. Med tanke på religionskritiken kanske någon minns Ingemar Hedenius angrepp på präster och dogmatik i ”Tro och vetande” (1949), men hans räckvidd stannade vid Sveriges gränser.

I en kommentar i tidskriften ”The Philosopher” menar Jensen Suther att svaret finns att hämta i tidsandan, särskilt i USA. Socialism, ett icke-ord i amerikansk debatt under hela 1900-talet, har det plötsligt blivit möjligt att tala om. En ny generation av unga, tänkande människor har besvikna gett upp hoppet om den amerikanska drömmen, vilket inte är så konstigt. De unga kongressledamöterna Alexandria Ocasio-Cortez och Rashida Tlaib, invalda 2018, är medlemmar av Democratic Socialists of America, en organisation som 2013 hade en medelålder på 68 år – 2017 var den 33 år.

Suther knyter an till Hegel, en av Martin Hägglunds viktigaste inspirationskällor, som i en berömd passage talade om filosofin som ”sin tid fattad i tankar”. Det är träffande. Hägglund är framför allt en djupt samtida tänkare vars idéer framträder i en tid då energin och livskraften lämnat det stora västerländska civilisationsprojektet. Det är en tid då unga människor välter statyerna över de män (ja, män) som förde oss hit. De gör det därför att de på goda grunder anser att erövringen av världen var omoralisk och brottslig.

Samma unga generation tycker sig genomskåda det förljugna och banala i det konventionella livet, så mycket mer som de inser att det inte går att leva detta liv utan att inordna sig i en kapitalistisk världsordning som producerar djupa samhällsklyftor och föröder planeten.

De har förlorat tron. Det är inte första gången i historien det händer, men det händer varje gång på nya sätt och ingen vet var det slutar.

Jag tycker det är omöjligt att inte tänka så när jag läser Martin Hägglund. Han må vara en förnekare av evigt liv, men hans budskap handlar i sitt innersta om tro och om att visa att vi har något att leva för. Det är ingen liten sak och det är därför detta är en verkligt stor bok.

Den är också fantastiskt underhållande. Hägglund är komplett orädd inför tankehistoriens jättar. Jag fnissar och skrockar. Sociologen Max Weber missförstod livet självt. Adorno hade några bra saker att säga om det kapitalistiska samhällets tomhet men kan inte skilja på ”fritid” och genuint ”fri tid” som människor enligt Marx har i frihetens rike, där vi kan förverkliga oss själva. Exit Adorno. Sagt i en annan tid, till exempel 1980-talet, skulle detta ha mottagits som överspända banaliteter av en akademisk nörd. Men i en tid när lögnen och orättvisorna utbreder sig och de evangeliska fanatikerna korrumperar religionens kärleksbudskap från sina regeringsstolar i Brasilien, USA, Australien, Polen – då går det plötsligt att säga också oväntade saker med trovärdighet.

Det beror också på hur Hägglund säger det. Genomgående hos recensenterna framhålls precisionen och skönheten hos hans prosa, som också är mycket lättillgänglig. Jag instämmer. Han för en personlig dialog med Nietzsche, Hegel, Marx, Heidegger. Man kan säga: han läser deras texter, som den litteraturvetare han är. Han vecklar ut dem, talar med dem, som om de befann sig i samma rum.

Framför allt tar han den enskilda människans liv på djupaste allvar, eftersom det är vårt enda liv. Från teologiskt håll uppfattas det förstås som en plågsam tanke och några kritiker tycker att hans egen teologiska bas är tunn. Men för den som arbetar med ”sin tid fattad i tankar” är det viktigt att utgå från de människor som lever just nu. Teologerna borde kunna hämta tröst i att Hägglund faktisk skriver om tro. Där finns något att knyta an till.

Det finns för övrigt något av Luther över Hägglund. Två unga, allvarliga, nordeuropeiska reformatorer på femhundra års avstånd från varandra som var för sig genomskådat förfallet i sin samtid: egoismen, omoralen, överklassens cyniska slöseri, bristen på riktning och mening som hotar att förgifta både själarna och, numera, även jorden och klimatet.

Men där slutar också likheterna. Martin Hägglund tar i stället vid där Nietzsche konstaterar att ”Gud är död”. Det enda som finns bortom döden är minnet av godheten i de handlingar vi kunde utföra medan vi levde. Den fråga Hägglund ställer är följaktligen ”Hur borde jag leva mitt liv?”. Ett viktigt svar finner han i Karl Olov Knausgårds ”Min kamp”. Han uppfattar hela detta mäktiga och spretande verk som en bekännelse till tanken att varje människa bör, som Knausgård uttrycker det, ”fästa blicken”. På vad? På det alldeles vanliga livet. Knausgård, som Hägglund läser honom, använder tretusen sidor till att visa att ett liv inte bara är värt att leva utan att det ställer oss inför alla de frågor som vår egen frihet rymmer.

Det som Hägglund särskilt uppehåller sig vid är något som vi, trots att han själv inte tycker om sådana begrepp, skulle kunna kalla det själsliga. Knausgård låter sin familj i bilen, två vuxna och två barn, liknas vid en ”biomassa” på cirka etthundranittio kilo kött. Som sådan är den föga märklig. Men ”i tiden” omfattar den, genom de generationer bakåt föräldrarna haft kontakt med och de i framtiden som barnen ska få kontakt med, inte mindre än åtta generationer, tvåhundra år, ”med allt vad det innebar av skiftande kulturella och samhälleliga förhållanden, för att inte tala om hur många människor”. På motorvägen färdas ”en hel liten värld”.

Vi finns var och en av oss, om vi förmår fästa blicken, mitt i denna världs centrum. Det är också i den som vi kan förverkliga alla våra möjligheter. Samtidigt är det just köttet i den som är det viktiga. Hägglund fäster sig vid Luthers djupa sorg inför den unga dottern Magdalenas död. Pappa vet att hon är i himlen, hos Gud, och åt detta borde han ju glädjas. Luther skriver rentav till en vän att hon på detta sätt ”undslapp köttets makt”. Men: ”Ändå är kraften i vår naturliga kärlek är så stor att vi är oförmögna att göra detta utan att gråta och sörja i våra hjärtan”. Köttet, skriver Luther, ”vägrar att foga sig”.

Här finns en ledtråd till Hägglunds betydelse. Han letar fram de textställen hos filosofer och författare – till listan kan läggas Augustinus, Kierkegaard, Proust, C S Lewis (boken saknar nästan helt referenser till kvinnliga tänkare) – som visar att det är just för att vi bara har ett enda liv som vi kan komma i kontakt med det allvar och den betydelse i vår existens som det religiösa språket så länge var nästan ensamt om att uttrycka. Det är fortfarande tro, men det är ”sekulär tro”.

Den människa som finns i världens centrum och har förstått sin frihet bör förverkliga sina inneboende möjligheter, menar Hägglund, dels kärleken till skapelsen och det levande, dels också sina egna inneboende möjligheter. Här övergår boken i den knepigare andra del där ”andlig frihet” ska förverkligas. Nästan all kritik mot verket som jag sett gäller denna del, där Hägglund i detalj utvecklar sin tro på ”demokratisk socialism” i en stil som ligger Marx tankar mycket nära. Kritiken, exempelvis hos en politisk teoretiker som Jodi Dean i Los Angeles Review of Books, gäller bland annat att hans vision framstår som konventionell, kalkerad på en liberal livsform (böcker, reflexion, borgerliga arbeten) och därför i en viss mening inte alls särskilt radikal. Också sympatiserande läsare, som exempelvis Lea Ypi vid London School of Economics undrar hur Hägglund tänker sig att socialismens framtidstillstånd ska uppnås. Räcker det med att ändra det ekonomiska systemet? Måste inte också statens institutioner ifrågasättas? Vad menas med att ”folket” ska ”äga produktionsmedlen”?

Hägglund verkar inte utesluta något. Han går all in för sin socialism. Men han är, jag skulle vilja säga befriande, vag om hur ”frihetens rike” ska förverkligas som historisk verklighet. Han antyder att det är en fråga om generationer, kanske århundraden. Som pedagogiskt redskap använder han i stället Martin Luther King, vars texter han gör en närläsning av. Den avslöjar en mer socialistisk och stridbar förkunnare än ickevåldspredikanten King, snarare en svart arbetarledare som överväger generalstrejk som vapen och som visste att han inte kunde vara offentlig med hela sitt budskap. Han mördades ändå. Exemplet kan te sig udda, men är förmodligen valt för en amerikansk publik där ras är oskiljbart från klass och där slaveriet är en klangbotten som aldrig går ur, i synnerhet inte år 2020.

När allt kommer omkring – vad vet vi om framtiden? Edmund Burke tyckte att den franska revolutionen 1789 var ”det mest oerhörda som inträffat” i historien. Med frihet och mänskliga rättigheter åt alla som ett erkänt fast inte alltid efterlevt ideal. En sådan värld kunde Burke inte föreställa sig och hade han kunnat det skulle han inte velat ha den. Vi som lever nu vet bättre. Kanske morgondagens människor vet bättre än vi?

Bokens första rader handlar om Hägglunds släkt i Ångermanland, om landhöjningens långsamhet och om människolivets förgänglighet, som han bejakar. Hans humanistiska forskning vägleder nu människor världen över, hjälper dem att fästa blicken, forma sina liv och föreställa sig en annan värld.

Läs fler texter av Sverker Sörlin och fler av DN:s bokrecensioner

Läs mer:

Viola Baos recension av det engelska originalet

Svensk på lista över världens främsta tänkare

Intervju med Martin Hägglund: ”Allt handlar om vad vi gör med vår ändliga tid tillsammans”