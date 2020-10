Martin Hederos har blivit en helt egen genre

Instrumentalmusik Martin Hederos ”Osebol, musiken” (Teg/Bengans) Visa mer

Ett tag funderade jag på att helt enkelt klistra etiketten ”Hederosmusik” över de här två skivorna, i stället för genrerna som står ovan. Pianisten/keyboardisten Martin Hederos har blivit något av ett fenomen i Musiksverige. Lusten att spela verkar vara konstant. Listan börjar bli lång: Han hade i mitten av 90-talet garagerockande Nymphet Noodlers, var med och bildade Soundtrack Of Our Lives, har haft duosamarbeten med bland andra Nino Ramsby, Sofia Karlsson, Mattias Hellberg, Sarah Riedel. Var med och bildade Tonbruket och har dessutom spelat med Weeping Willows, Ulf Lundell, Fire! Orchestra, Johnossi, Thunder Express med flera. Plus att han gjort egna soloalbum, liksom musik för tv. Puh!

Nu kan han lägga ytterligare två Hederosprojekt till cv:t.

Albumet ”Osebol, musiken” är låtarna från scenföreställningen han gjort tillsammans med författaren Marit Kapla. Den utgår från hennes Augustvinnande bok ”Osebol”, döpt efter hennes värmländska hemby. Martin Hederos är själv värmlänning och uppvuxen i en (annan) by, så han var given för jobbet. Det här är 27 minuter med stillsam pianomusik. Det går att höra drag av Jan Johansson, Harold Budd och Erik Satie om man så vill. Som alltid med Hederos är det inkännande och välspelat. Men musik som är skapad för ett speciellt sammanhang kräver ofta något extra för att den ska klara sig fullt ut på egen hand. Och här får jag svårt att riktigt hålla intresset vid liv hela vägen.

Kvintetten Hederosgruppen bildades i stället när Martin Hederos hade tråkigt eftersom Tonbruket tagit en paus. Så han drog samman lekkamraterna Josef Kallerdahl (bas), Emil Strandberg (trumpet), Andreas Sjögren (saxofon), Konrad Agnas (trummor) för att ge sig ut på upptäcktsfärd inom jazzen. Skivan ”Storstrejk” är inspelad vid bandets tredje session. Den här musiken har inga som helst problem att stå på egna ben! Det formligen rycker i det här gänget av spelglädje. Albumet rör sig från det lugnt sakrala via finurliga melodier till stökiga orgelgrooves. Plötsligt letar sig en folkmelodi in i en av låtarna. Det här är jazz som är öppen och kommunicerande, mot såväl medmusiker som lyssnare. Det är också ett tydligt kännetecken för den 48-årige musikanten Martin Hederos.

Bästa spår: ”Brudmarsch från Norra Råda” (Osebol, musiken), ”Kattens tassar” (Storstrejk)

