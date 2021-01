Martin Hellström läser tre musikaler

Roald Dahl

”Matilda”

Ill. Quentin Blake, övers. Meta Ottosson, Rabén & Sjögren, 1988, från 6 år

”Matilda” är snart mest känd som musikal. I London har historien om att lära sig läsa för att fly från en imbecill vuxenvärld gått sedan 2010, och Dahls karikatyrer passar väl in i Dennis Kelly och Tim Minchin skapelse. En film är på gång, men pandemin kom emellan, och i väntan på Londonresor och biobesök är boken ett gott alternativ, för barn och för alla.

Gregory Maguire

”Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West”

Headline Review, 1995

Den är absolut mest känd som musikal. Stephen Schwartz adaption ges på Broadway sedan 2003, och även här väntas en film. ”Trollkarlen från Oz” utgör fond till Maguires svärtade version, och ”Wickeds” scensuccé visar att bearbetningen ofta är mer genial än förlagan, för vem hade till exempel kommit ihåg Frank L Baums bok utan Judy Garland-filmen? Maguire diktar självsäkert vidare, och visar att grunden inte behöver vara skaparens egen.

Val Emmich och Steven Levenson

”Dear Evan Hansen”

Penguin, 2017

Den har haft greppet om ungdomspubliken sedan 2016, och de engagerar sig i frågan om filmen kommer att bli gjord innan den första huvudrollsbäraren Ben Platt blir för gammal. Premiären var tänkt till 2020, som för ”Matilda” och ”Wicked”, och även här håller en roman längtan i schack. Den är skriven på musikalens manus, en felaktig turordning har vi lärt oss. Men landet Oz lär på nytt, att ingen ordning är given. Psykisk ohälsa och utanförskap gestaltas i en engagerande intrig i boken såväl som musikalen, och därför ger den en läsvärd längtan fram till filmpremiär.

