Martin Hellström: Pippis 75-årsfirande rann ut i sanden under pandemin, men i år kan vi väl fira?

Det allra märkligaste beslutet från förra året gällande teater och publik drabbade Astrid Lindgrens värld. Räkneövningarna som föregick stängningen liknade en lektion i skolan kapad av Pippi själv och efteråt var det inte många som förstod hur pluttifikationen gått till. Det kändes som att det var Kling och Klang själva som utgjort ordningsmakten och tolkat reglerna: hela parkens föreställningar sågs som en enda och därför utgjordes publiken av fler än femtio personer. Det spelade ingen roll att 40 barn såg på Karlsson i ena änden och 48 såg Emil i andra änden, alla var de liksom på en och samma föreställning. Det är lika klart och lättbegripligt som att den som inte snusar är den som allra mest saknar snus: Parken fick stänga.

En av Lindgrens figurer som drabbades var Pippi Långstrump. Det blev inte mycket av Pippis 75-årsfirande, för inte ens världens starkaste flicka rådde på pandemin. Förberedelserna startade redan under våren, bland annat med antologin ”Pippiperspektiv”. Flera av texterna klarar sig utan att ha ett jubileumsfirande att luta sig mot. Några är så fräscha att de håller till åttioårsdagen, medan annat var dagsaktuellt och vissnade lika snabbt som en jubilar-bukett. Många berättar i ”Pippiperspektiv” på ett intressant sätt om sina Pippi-intryck, medan andra såg chansen att tala mest om sig själva.

En annan som inte heller riktigt fick fira som det var tänkt är Lisa Källström som doktorerade under hösten på en avhandling om illustrationerna av Pippiberättelsen i Sverige och i Tyskland. Synd var det, för boken ”Pippi mellan världar” är värd en rejäl fest, för Källström visar att hur banbrytande Pippi än är inom pärmarna, måste hon utanpå tuktas för att passa de olika bokmarknaderna. Och spännande är också de skisser av Ingrid Vang Nyman som få sett tidigare. Varför användes de aldrig, och på vilka grunder skedde en omarbetning? På detta svarar Källström kunnigt i sin avhandling. Disputationen ägde rum på nätet, och på nätet finns också studien, lätt att ladda ner för alla och envar. Något gott för det uppkopplade livet med sig.

Ytterligare en person som fick svårt att fira var Ilon Wikland, som fyllde aktningsvärda nittio år under covidåret 2020, och som satt minst lika stort avtryck på Astrid Lindgrens värld som Lindgren själv. Många gånger är det hennes illustrationer man kliver in i, och under hennes jubileumsår kom boken ”Ilon Wikland. Ett konstnärsliv” av Enno Tammer. Den gjorde det möjligt att på ett smittsäkert sätt sjunka in i hennes bildvärldar. Ett stort grattis till oss alla är Enno Tammers vackra och välskrivna intervjubiografi. Här berättas förstås om samarbetet med Lindgren, men lika mycket utrymme ges till det konstnärliga skapandet före deras möte, och till de berättelser hon skrivit på egen hand. Boken lockar inte bara till Lindgren och Vimmerby utan kanske främst till Haapsalu i Estland, till Ilon Wiklands barndomshem och den stora utställningen med hennes bilder som finns där. Ännu går det inte, men man kan alltid drömma om en tid då det går, att resa dit.

I år fyller istället ”Pippi Långstrump går ombord” 75 år, liksom den första pjäsen om Pippi: ”Pippi Långstrumps liv och leverne. Teaterpjäs för barn”. Inte minst pjäsen och därigenom Pippis liv på scenen är nog så viktig som den första boken, så kanske kan vi få fira det i stället under 2021. Kanske kan det bli teater av Pippi igen, i Vimmerby liksom på många andra platser, 75 år efter urpremiären på Medborgarhuset (som också fyllde jämt förra året: 80 innehållsrika år som Astrid Hasselrot intresseväckande berättar om i jubileumsboken ”Medborgarhuset i Stockholmarnas hjärta”) i Stockholm i mars 1946.

