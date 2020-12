Martin Hellström: Teatertörstande tonåringar i min närhet ratar de strömmade alternativen

Jag har nog rekord i antalet lästa teaterartiklar i Dagens Nyheter. Det började på en hyfsat aktiv högstadiebibbla som höll sig med både Östgötacorren och rikspress. Corren läste jag hemma, DN i skolan. Inte för att dra mig undan, tvärtom, jag ingick i många sammanhang som ofta samlades kring teaterprojekt, och på biblioteket fann jag tidningen som dagligen skrev om teater. Från hösten 1993 till studentvåren -98 läste jag allt som Leif Zern, Ingegärd Waaranperä, Pia Huss och de andra skrev. DN blev en teaterteoretisk skola som vägde upp problemen med att se teater. Det fanns en chans att spela, och sätta upp själv, men färre till att vara publik.

Nu är det likadant igen, inte bara för en teatertörstande småstadstonåring utan för alla. En ungdomsuppsättning brukar även i vanliga fall ha runt femtio i salongen. De har alltså kunnat spela vidare, medan proffsen ställt in. Därför har jag detta år återigen sett fler amatörpjäser, än yrkesverksammas föreställningar.

Lite förvånar det mig. Mitt fjortonårsjag hade tittat, jag såg ju allt som sändes på 90-talets teveteater

Abstinensen börjar tillta. Och när man som jag är fjättrad vid datorn mest hela dagen har man ett lågt intresse för streamade och lajvsända föreställningar. Nästan alla som har råd att skänka bort sitt arbete sysslar med det, och i takt med ett ökat utbud minskar suget. De skådespelande ungdomar jag känner bryr sig inte heller. De struntar i tipsen jag skickar. Lite förvånar det mig. Mitt fjortonårsjag hade tittat, jag såg ju allt som sändes på 90-talets teveteater. Men jag hade å andra sidan inte en telefon fylld med hela världens coronaprojekt. Jag behövde inte välja i ett ständigt tillgängligt och obegränsat utbud.

Vissa filmer intresserar de sig dock för, de förbjudna. Länkar sprids särskilt mellan de som gillar musikal, mellan de som skulle följt med på ”Lizzie” på Östgötateatern, ”Måndag hela veckan” på Värmlandsoperan, ”Come from away” på Östgöta och ”Camera” på Spira i Jönköping under 2020. Och det kan jag bedöma av deras miner när den första ställdes in: de tycker inte att en inställd föreställning är en föreställning.

Med en kamera, från en plats, och med publikens hörbara reaktioner

Efter hand blev de luttrade, och de besvarade covidreglerna med att bryta mot andra lagar. Länkarna de skickade blev allt fler, till ”pokeH*miltonGo” eller ”MatildaPokemonLondonGo”, trots att West End under hela pandemin släppt gratisinspelningar. De vill inte ha dem. De vill inte ha det klippta och välgjorda, utan piratfilmen. Med en kamera, från en plats, och med publikens hörbara reaktioner. I det finns känslan av Teater med stort T.

I den förra brist-perioden var DN substitutet. Den här gången är det fjortisar med Youtubekompetens som kan deala nya förvillande kodord till teaterupplevelser där bilden rör sig i takt med filmarens entusiasm.

Och det är långt mer autentiskt än allt som lagts upp på Dramaten Play.

