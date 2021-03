Martin Jönsson: Amatörernas lekstuga kan ha sänkt Bulletin för gott

I en krönika för SVT:s Kulturnyheterna för ett par veckor sedan menade redaktören Per Andersson att sajten Bulletin liknade en ”låtsastidning gjort av en skolklass”. Det gillade inte Bulletins chefredaktör Ivar Arpi. En elak formulering? Möjligen, men frågan är om det är Bulletin eller skolklassen som ska känna sig mest kränkt av jämförelsen.

Det som nu utspelar sig kring Bulletin, senast speglat i ett häpnadsväckande reportage i tidningen Journalisten, är nämligen ett amatöristiskt haveri. En fars, för att citera en medarbetare, men utan anledning att skratta. Det vi har är, enligt artikeln i Journalisten, alltså en vd som på eget bevåg publicerar en egen krönika. En styrelseordförande som tystar tidningens politiska chefredaktör på ett möte. Försök från ägarna att tvinga den ansvariga utgivaren att återpublicera en indragen artikel. En delägare som skäller ut och hänger ut enskilda journalister på den egna redaktionen.

Lägg till detta de tidigare avslöjandena om omfattande plagiat – enligt delägaren Tino Sanandajis inlägg på Facebook handlade det om så många som 46 plagierade eller felciterade artiklar – så är det uppenbart att det amatörmässiga handhavandet är mer regel än undantag.

Att saker är lite svajiga i starten av en ny sajt kan man möjligen förstå. Men här handlar det om mer än så: här ser vi inför öppen ridå hur ägare som aldrig ägnat sig åt publicistik kör i diket, men också hur medieerfarna medarbetare på redaktionen gör det. Att redaktionen nu står upp mot sin styrelse och sina delägare, för att försvara utgivaransvaret, hedrar dem. Men det räcker inte för att skapa förtroende för den redaktionella produkten.

Ett av Bulletins problem är ju deras oerhört höga svansföring. Det var inte bara en ny aktör på mediemarknaden: en opinionssajt med profilstarka ideologiska röster. Enligt dem själva skulle Bulletin också visa på en helt annan kvalitetsnivå än det som finns medielandskapet i dag. Dåvarande chefredaktören Paulina Neuding gjorde jämförelser med ”quality press” som The New York Times och The Times och utlovade gräv och kvalificerad nyhetsjournalistik. Allt detta väntar läsarna dock fortfarande på: utöver de omfattande plagiaten och en del pliktskyldig allmänbevakning och rewrites har Bulletin hittills bara levererat opinionsmaterial.

Om man ska lyckas med mer än så krävs det något annat än det höga tonläge sajten präglats av: det krävs erfarna nyhetsjournalister, kostsamma satsningar på originaljournalistik – och professionella ägare. Inget av detta finns hos Bulletin. Det vi ser nu påminner mest om kaoset hos Metro, strax före konkursen där.

I ett brev till styrelsen skriver redaktionen att sajten nu riskerar att gå under, på grund av det interna kaos som råder. Det kan vara det första påståendet därifrån som man verkligen kan hålla med om. Amatörernas lekstuga kan ha sänkt verksamheten – redan efter några månader. Det förtjänar ingen, allra minst läsarna.

