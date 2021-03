Martin Jönsson: Äventyret Bulletin är nog över

När författaren Klas Östergren lämnade Svenska Akademien gjorde han det med ett elegant Leonard Cohen-citat: ”I'm leaving the table, I'm out of the game.” När Ivar Arpi på måndagen slutade som chefredaktör på opinionssajten Bulletin gjorde han det med ett citat från countrysångaren Johnny Paycheck: ”Take this job and shove it, I ain't working here no more.”

Det säger en del om tonläget internt på Bulletin. I synnerhet om man vet hur resten av den där Paycheck-texten går. Vi pratar om utskällningar och grova personangrepp, såväl inåt som utåt. Enligt tidningen Journalisten skrev Bulletins IT-chef i ett meddelande till personalen i fredags om Arpis ”obefintliga visdom”. Enligt samma tidning skriver Bulletins vd Pontus Tholin att han ”välkomnar” måndagens massuppsägningar från redaktionen – för att samtidigt meddela att han även själv kommer att avgå, från sin post som vd.

Kaoset är totalt – och fullständigt absurt. Bulletin har funnits som sajt i precis fyra månader. Under den tiden har två grundare, två chefredaktörer och en vd avgått eller meddelat sin avgång – och av de skribentnamn som påstås ingå i ”Bulletin-teamet” har mer än hälften slutat eller helt enkelt inte producerat något den senaste tiden.

Det är en total implosion. Det är inte första gången en nysatsning havererar, men jag har aldrig sett det ske så snabbt, så öppet och helt baserat på interna konflikter. Skiten är hembränd, för att tala med Johnny Paycheck.

Nu talar ägarsidan om en ”reboot”, alltså en omstart av Bulletin. Det påminner om hur det lät när Christian Ager-Hanssen körde Metro i botten och sedan försökte låtsas att det fanns en affärsplan och en ljus framtid. Men den fanns inte där och den finns inte här. Det är mer sannolikt att sajten går samma väg som Metro, med rekonstruktion eller konkurs, än mot en seriös omstart, med nya skribenter och chefer.

Nej, äventyret Bulletin är nog över. Den hann aldrig lämna några större journalistiska avtryck utöver de högtravande ambitionerna, men det är tråkigt att den aldrig ens fick chansen.

Skulden för det får nog både ägare och redaktionell ledning dela. De förra för sin uppenbara inkompetens i ägarfrågor, de senare för att de för sent insåg omfattningen av den.

