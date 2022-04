Martin Jönsson: Chris Bailey var en banbrytare med röst och själ som en galen irländsk poet

En vacker junidag 1993 ringde telefonen hemma hos musikjournalisten Lennart Persson i Malmö. ”Hej, det är Michael Hutchence. Jag behöver få tag på Chris Bailey och har hört att du har kontakt med honom.”

Hutchence var sångare i INXS, som då stod på toppen av sin karriär: de var list­etta i Sverige och drog fulla hus överallt. Två dagar senare skulle de spela på ett utsålt Cirkus i Stockholm och Hutchence hade hört att Chris Bailey numera bodde i Sverige och ville ha honom som förband. Mycket riktigt: Lennart Persson fick tag på Bailey och som oannonserad uppvärmare klev han ut på Cirkus scen, i sliten jeansjacka och ostyrig frisyr. I en halvtimme körde han sina egna låtar, en gammal Elvis-låt och Larry Williams ”Dizzy Miss Lizzy”, till vildsint eget gitarrkomp. Allt inför en publik av unga tjejer som började bua högljutt redan efter några minuter. De hade ingen aning om vem Bailey var, utan ville bara höra – och kanske framför allt se – Michael Hutchence.

Historien säger en del om Bailey, men framför allt om vilken respekt han åtnjöt bland andra artister från Australien. Han och hans band The Saints var på många sätt först. De visade att ett band från världens avkrok kunde ge ut skivor och turnera i England och USA, utan att ge avkall på något av sin attityd.

The Saints bildades av Bailey och Ed Kuepper, som träffades på en kvarsittning i skolan i Brisbane. De gjorde sina första spelningar i ett övergivet hus mittemot stadens polisstation och lät pressa upp sin första singel, ”I’m stranded” i 500 exemplar som de själva sålde. Singeln, som kom ut i juni 1976, räknas som en av de första punksinglarna, fem månader före Sex Pistols ”Anarchy in the UK”.

Kaoset var ofta Chris Baileys sällskap genom livet.

De försökte få skivkontrakt, men nobbades av alla. Det var först när engelsk musikpress börjat hylla debutsingeln som brittiska EMI ringde till sin filial i Australien och beordrade dem att omedelbart skriva kontrakt med det där bandet, som de förstås tidigare vägrat befatta sig med.

Michael Hutchence var inte den ende som inspirerades av Bailey och The Saints. Artister som Paul Kelly, The Go-Betweens och Nick Cave har alla vittnat om hur det var The Saints som tände stubinen som senare blev en explosiv australiensisk musikvåg. Och hur det var Baileys röst och stil som stod i centrum.

Det finns en fantastisk bild, tagen av Rennie Ellis som visar hur Nick Cave står vid scenkanten på en liten klubb i Melbourne. The Saints har just genomfört ännu en kaotisk spelning och Bailey, lindrigt nykter, sitter på scengolvet med ryggen mot publiken. I ett rörande inlägg på sociala medier i veckan, dagarna efter beskedet om Baileys död, skriver Nick Cave själv om den bilden: hur den kvällen förändrade hans liv för alltid, bara genom att se vad musik och konst också kunde vara. Anti precis allting och ändå helt fantastisk.

Kaoset var ofta Chris Baileys sällskap genom livet. Framgångarna musikaliskt, med några av 80- och 90-talets bästa album i gränslandet mellan keltisk soul och snäsig rock, åtföljdes alltid av kollapsande skivbolag, ekonomisk kris och ett alltför grundligt utforskande av livets återvändsgränder.

Men ingen kunde ta ifrån honom rollen som banbrytare. Med rösten och själen hos en galen irländsk poet, med charmen hos den som inte bryr sig om ifall han misslyckas och med en osviklig känsla för de vackraste melodierna.

Chris Bailey 1957–2022 Australisk ­musiker, född i Kenya och med irländska rötter. Grundare av The Saints och senare soloartist. Som The Saints, i olika inkarnationer, gav han ut elva studioalbum, som solartist en handfull. Hans ”Just like fire would” har spelats in av Bruce Springsteen. Bodde i Malmö på 90-talet och hade starka band till Sverige. Visa mer

Läs mer: The Saints sångare Chris Bailey död