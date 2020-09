Martin Jönsson: I Fox News kan Donald Trump predika för kören utan att bli ifrågasatt

Fackböcker

Brian Stelter

Hoax: Donald Trump, Fox News, and the Dangerous Distortion of Truth

Atria, 368 sidor.

Glenn Kessler, Salvador Rizzo, Meg Kelly

Donald Trump and his assault on truth

Scribner, 384 sidor.

Jonathan Karl

Front row at the Trump show

Penguin Random House, 368 sidor.

Howard Kurtz

Media madness – Donald Trump, the press and the war over the truth

Regnery, 256 sidor.