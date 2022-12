Martin Jönsson: Jim Stewart byggde soulmusikens främsta katedral

Han såg ut som en bankman, snarare än som en skivbolagsmogul. Faktum är att han var en bankman, anställd på First Tennessee i Memphis, och studerade juridik på kvällarna. Men musikintresset fanns där: han spelade fiol i countrybandet Canyon Cowboys. Framför allt var han dock intresserad av möjligheterna att spela in musik, inspirerad av hur Sam Phillips på Sun Studios byggt upp ett imperium i en annan del av staden.

Första inspelningen gjorde Stewart 1957 i en bekants garage, med lånad utrustning. Kort därpå startade han och storasystern Estelle bolaget Satellite Records i en lagerlokal i Brunswick, efter att Estelle tagit lån på hennes och makens hus för att finansiera satsningen. De gav ut några singlar med måttlig framgång, det var först när de flyttade verksamheten till Memphis som det började hända saker.

Han älskade musiken, men föraktade den bransch som gång på gång svikit honom

De hyrde för 100 dollar i månaden en nedlagd biograf i stadens södra delar, som till största delen hade svart befolkning. Jim Stewart, som tidigare mest lyssnat på western swing, hade precis blivit knockad av Ray Charles ”What I’d say” och förstått var framtiden låg. ”Det blåste en ny vind och vi var smarta nog att följa den i stället för att gå mot den”, konstaterade han själv i Robert Gordons Stax-bok ”Respect yourself”. Hans förändrade musiksmak, i kombination med att lokala musiker och låtskrivare i stadsdelen drogs till den nya studion, blev upprinnelsen till en total kursändring: mot rhythm’n’blues, soul och gospel. Resultatet blev Stax Records, ett ikoniskt skivbolag som blev Söderns ”Soulsville”, som en parafras till Berry Gordys hit­fabrik Motown, ofta kallad Hitsville.

Det finns många förklaringar till framgången. En var studion i sig, med ett enormt studiorum som i dag återuppbyggts i Staxmuseet på samma plats. En annan var musikerna. På Stax fanns ett husband, lett av organisten Booker T Jones, som hade ett unikt sound. Till mångas förvåning var det inte bara svarta musiker, utan ett integrerat band, vilket i sig var en viktig markering i en stad som plågades av brutal rasism och där kampen för de svartas rättigheter på många sätt hade sitt epicentrum.

Al Bell, som anställdes för att sköta bolagets marknadsföring, beskriver i Gordons bok Stax som ”en plats med stolthet och full frihet, där alla var lika mycket värda”. Stax blev hem både för artister som drev den människorättsliga kampen, som The Staple Singers, som för den modernaste, svängigaste, sexigaste och mest själfyllda dansmusiken, från Sam & Dave till Isaac Hayes.

Bolagets största stjärna var Otis Redding. Därför var det ett hårt slag när Redding och hans band dog i en flygkrasch i december 1967. Mordet på Martin Luther King i Memphis fem månader senare var nästa tragedi. Båda händelserna lade ett mörkt raster över både musiken och vardagen i staden.

Parallellt med detta började bolaget få ekonomiska problem. Jim Stewart var, sin utbildning till trots, inte så noga med att läsa det finstilta i alla avtal – han byggde dem hellre på ett handslag. Detta ledde till att han blev blåst på rättigheterna till sina egna inspelningar till de stora skivbolag och distributörer han arbetade med. Han lyckades starta om flera gånger och sålde alla sina egendomar på auktion för att få in pengar, men till slut gick Stax i konkurs 1976.

Stewart var bitter över motgången och höll sig i många år borta från all uppmärksamhet. När han valdes in i Rock and roll hall of fame för 20 år sedan valde han att stanna hemma och skickade sina döttrar för att ta emot utmärkelsen. Han älskade musiken, men föraktade den bransch som gång på gång svikit honom.

Studiolokalerna på 926 East McLemore Avenue såldes efter konkursen till en kyrka, vilket på ett sätt var rimligt, efter alla år som soulmusikens främsta katedral. I dag finns Staxmuseet i de gamla lokalerna, för alla soulälskare att vallfärda till.