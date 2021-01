Martin Jönsson: Kom ihåg Marty Barons motto: Demokratin dör i mörker

Demokratin dör i mörker. Det var mottot som Marty Baron myntade för The Washington Post 2017. ”Det låter som en replik ur en Batmanfilm”, kontrade kompisen Dean Baquet, chefredaktör på konkurrenten The New York Times syrligt. Men det är ett motto att bära med sig, i debatten om medierna i trumpismens och högerpopulismens samtid. Bra journalistik handlar inte om ideologi eller perspektiv, det handlar om demokrati: att baxa fram det som helst vill vara dolt i det fungerande civilsamhällets ljus och kalla det för vad det är.

Få har betytt mer för det inom amerikansk journalistik än Baron. Under hans dryga åtta år som chefredaktör för The Washington Post har tidningen varit oundgänglig som nyhetskälla – och en effektiv motpart till propagandamaskineriet på sociala medier och populistiska skräpsajter.

Det var verkligen inte någon självklarhet – och det är heller inte bara Barons förtjänst. När han tillträdde vid årsskiftet 2012–2013 var tidningen i en djup, djup kris. Familjen Graham hade misskött den berömda tidningens ekonomi till den grad att den stod på randen till konkurs. I augusti 2013 klev Amazon-miljardären Jeff Bezos in som ägare. Det möttes med stor skepsis av redaktionen, men inte av Baron: han förstod att det behövdes en total make-over av företaget – och en massa pengar.

Bezos och Baron lyckades: den omgörning tidningen åstadkom på kort tid, till ett modernt, teknikdrivet digitalt varumärke, är helt enastående – och det var Baron och hans team som garanterade att det också innebar en journalistisk förnyelse.

Han heter egentligen Martin, men det säger ingen: han är ”Marty” med hela journalistbranschen. Hans CV sträcker sig från Miami Herald och Los Angeles Times via Boston Globe till WaPo-skrapan på K Street. Få, om någon samtida publicist, har satt lika stor prägel på kvalitetsjournalistiken i USA; inte minst med fokus på den grävande journalistiken.

Han blev känd för många i och med filmen Spotlight, där han porträtterades närmast kusligt likt av Liev Scheiber (mumlandet! skägget! lågmäldheten!), i berättelsen om hur Boston Globes team av grävande journalister avslöjade hur katolska kyrkan dolt sexuella övergrepp av präster. Baron uppvaktades av den katolska maktapparaten som försökte förmå nykomlingen från Florida att förstå hur saker sköttes diskret i staden, men han backade det omstridda avslöjandet – något som gav tidningen ett Pulitzerpris.

Under hans tid på Washington Post har det blivit tio till, bland annat var tidningen först med avslöjandet om Donald Trumps ”Grab them by the pussy”-band. Han har inte varit oomstridd: i synnerhet under Black Lives Matter-demonstrationerna i fjol framfördes skarp kritik mot bristen på mångfald på redaktionen och på ett svagt ledarskap.

Men när han i dag meddelade att han går i pension var det bara välmotiverade hyllningar till hans gärning. Som mediekrönikören Margaret Sullivan twittrade: ”Det amerikanska folket är skyldigt honom en stående ovation”.

https://twitter.com/Sulliview/status/1354108703734116352

Hon har rätt. Han höll demokratin kvar i strålkastarljuset. Och hans avskedsord var en tydlig signal: ”Keep at it”.