Martin Jönsson: Larry King gjorde något som nästan inga andra tv-intervjuare gör

King, som nådde ikonstatus med sin show Larry King Live på CNN under 25 år, beskrev alltid sig själv som en enkel kille från Brooklyn. Han halkade in i yrket med en radioshow på en restaurang i Miami där han helt enkelt intervjuade vem som helst som råkade komma in i lokalen. Under drygt 65 år i yrket fortsatte han med det: att intervjua alla, verkligen alla.

Frånsett hängslena och hans enorma glasögon hade Larry King ett yrkesknep och en unik egenskap. Den sistnämnda var att lyssna, det förstnämnda att inte förbereda sig. Det hade gjort honom fullständigt omöjlig i dagens intervjushow-format. I ett söndermallat programformat som, säg ”Skavlan”, är gästerna fullständigt sönderresearchade, varje fråga uppgjord, varje svar välrepeterat, varje ”spontan” ögonbrynshöjning noga repeterad.

Larry King var inte sådan. Hans käpphäst var att han inte skulle veta mer än publiken. Därför gjorde han inte minutiösa förberedelser, snarare kunde han vara påfallande okunnig även om berömda gäster. I stället ställde han raka, konkreta frågor – helst bara en enstaka mening, aldrig mer än ett par. ”Vad, var, vem, när och varför – det räcker för mig”. Men – och detta framstår i dag som smått unikt – han lyssnade oerhört noga på svaren. Han drev sällan eller aldrig en linje i sina intervjuer och avskydde dem som gjorde sig till uttolkare av sina intervjupersoner: i stället reagerade han på vad de faktiskt sade, med blixtsnabba och relevanta följdfrågor.

Det gjorde att hans intervjuer nästan alltid blev intressanta, vem som än satt på andra sidan. Han visste inte ens själv var de skulle landa, eller vilka frågor han skulle ställa senare i intervjun. Han jobbade på instinkt – och det höll spänningen vid liv.

Men man kan lyssna på nästan vilket avsnitt som helst av framför allt hans tidiga radioshower och fastna direkt

Utan Larry King Live, som sändes under 25 år, hade Ted Turners nyhetskanal CNN aldrig fått samma genomslag. Han avskydde vad efterträdaren Piers Morgan gjorde med programformatet – och sade det ofta och gärna direkt till honom. Lika mycket avskydde han det alltmer politiserade – och pr-styrda – formatet på många intervjuprogram i tv.

Många av hans intervjuer har blivit smått ikoniska: Frank Sinatra, Michail Gorbatjov, Vladimir Putin, Muhammad Ali och många andra. Men man kan lyssna på nästan vilket avsnitt som helst av framför allt hans tidiga radioshower och fastna direkt. Larry King var genuint nyfiken på den han pratade med. Det höll som yrkeshemlighet i mer än sex decennier.

