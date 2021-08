Martin Jönsson om Nanci Griffith: En mild naturkraft har tystnat

Beskedet i fredags om att den Grammis-belönade sångerskan och låtskrivaren Nanci Griffith gått bort, 68 år gammal, togs emot med stor sorg i inte minst musikerkretsar, där Jason Isbell, Rosanne Cash, Kathy Mattea, Gretchen Peters, Kelly Willis, Lyle Lovett, Emmylou Harris och många andra artister vittnade om vilken enorm betydelse hon haft, som inspiration och banbrytare. Rodney Crowell skrev på Instagram att hon ”lämnar ett enormt tomrum efter sig. Hon var en benhård kämpe mot sociala orättvisor och en ständig förmedlare av hopp. And man could she sing and play guitar.”

Den som hört Griffiths röst glömde henne inte: den var kristallklar och intim, på ett sätt som lyfte fram karaktärerna och scenerna i hennes novelliknande texter från drive-in-biografer och ”five and dime stores”. Där många andra Texas-låtskrivare var kärva i tonen lät Griffith som inlindad i bomull, men hennes texter var precis lika skarpa.

Hon hade på många sätt ett hårt liv, med upprepade cancersjukdomar och depressioner, vilket kontrasterade mot hennes milda uppsyn och änglalika röst. Hon föddes i Seguin, Texas, in i en dysfunktionell familjerelation där föräldrarna snart skildes. Hennes pappa tog med henne, 14 år gammal, på en konsert med Townes van Zandt, vilket förändrade hennes liv. Hans sånger grep tag på djupet - och sex år senare gjorde hon själv sina första framträdanden på klubbarna i Austin.

Countrysångerskan Kathy Mattea, som fick en stor hit med Griffiths ”Love at the Five & Dime”, beskriver i radiokanalen NPR det hårda klimat som fanns på den tidens musikscen, med en brutal jargong bland artister som van Zandt, Guy Clark och Steve Earle, men hur ”Nanci stod pall, som en av få kvinnor, med sin unika röst och sina unika berättelser och blev en förebild för många”.

Det dröjde till andra hälften av 80-talet innan hon fick ett första kommersiellt genombrott, med en rad briljanta skivor på bolaget MCA: ”Lone star state of mind”, ”Little love affairs”, ”One Fair Summer evening”, ”Storms” och ”Late night grand hotel”. Hennes version av ”From a distance” blev hennes första listframgång - men ännu större när Bette Midler tolkade den, några år senare.

Vissa hade svårt att kategorisera Griffith: hon sågs ibland som för mycket folk för countryscenen och för mycket country för folkscenen. Hon gav också själv tydligt uttryck för bitterhet för att hon inte ansågs som tillräckligt ”autentisk” för folkmusikpuritanerna. Det milda uttryck som fanns i hennes musik dömdes av vissa ut som för polerat. Själv hävdade hon att hon var en ”folkabilly”, bortom de vanliga etiketterna.

För den som i dag lyssnar på de album hon gjorde som helt baserades på andras sånger, mestadels i folktraditionen (som ”Other voices, other rooms” och ”Other voices too”) verkar kritiken obegriplig; man hör bara några av de finaste och mest genuina tolkningar man kan tänka sig av Dylan, Woody Guthrie, van Zandt, John Prine och andra.

John Prine, även han en udda figur på både folk- och countryscenen, blev på många sätt hennes själsfrände. De turnerade tillsammans under flera år och gjorde många odödliga duetter, inte minst på Prines ”Speed of the sound of loneliness”.

Griffith drog sig tillbaka från musikscenen 2013, med vacklande hälsa och en besvikelse över både samhällstillstånd och musikbransch. Prine kontaktade henne så sent som i början av 2020, kort före hans egen död i covid-19, och försökte övertala henne att komma tillbaka, för att det var så många - ”en helt ny generation artister”, som behövde ”hennes erfarenhet, vänskap, humor och hennes unika hantverk”.

Men så blev det inte. Dödsbeskedet kom från hennes agent, utan vidare förklaring eller detaljer - på begäran av Griffith själv ska det kommuniceras först efter en vecka.