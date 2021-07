Martin Nyström: Bob Dylans inspelningar framkallade ett oupptäckt Amerika

I veckan såg jag den nya Bob Dylan-dokumentären ”Odds and ends” (SF Anytime och Apple TV) och fastnade, ännu en gång, för det sällsamma som hände när Dylan och fyra av musikerna i The Hawks (sedermera The Band), mitt i ett framåtrusande popmusikaliskt 60-tal, stängde in sig i ett hus ett par timmars bilresa från New York för att ostörda av omvärlden öppna sig för den immigrantiskt färgade amerikanska musikkulturen och dess förflutna. En i många fall bortglömd vokabulär som de under några månader spelade sig igenom och erövrade som sitt eget innan det nådde omvärlden först i form av bootlegs och därefter med albumet ”The Basement Tapes”. I sin bok ”Invisible republic” från 1997 menar Greil Marcus, som också medverkar i dokumentären ”Odds and ends”, att där framkallades ett oupptäckt Amerika, som ändå alltid varit närvarande.

Tanken är besläktad med det som Jake Romm nyligen publicerade på nyhetssajten The Forward.com där han skriver om den den amerikanska kulturen – att den liksom landet självt inte är något statiskt eller fixerat, utan i ständig omvandling. Och är utrustad med en unik förmåga att absorbera det som finns runt omkring sig. Språkfilosofen George Steiner skulle sagt att den amerikanska kulturen alltid befunnit sig i ett läge av mesta möjliga översättningsbarhet. Och att detta är den främsta orsaken till dess ojämförliga vitalitet.

Som exempel nämner Romm kompositören Irving Berlin, en av de främsta bakom ”Great American Songbook”, den samling låtar som definierade den amerikanska populärmusiken under första hälften av 1900-talet. Irving Berlin skrev drygt tolvhundra sånger – däribland ”Alexander’s Ragtime Band”, ”Lets face the music and dance”, ”Cheek to cheek”, ”White christmas” och den inofficiella nationalsången ”God bless America”. Och var en ryskjudisk immigrant.

Ur ”Odds and ends”. Foto: Odds and Ends, LLC

Berlin föddes som Israel Isidore Baline 1888 i nuvarande Belarus. Och utvandrade 1893 med sin familj till New York på grund av en serie våldsamma och statligt understödda pogromer. Resten är en fantastisk historia om en tonåring i Lower East Side som uppfattar allt han hör i sin omgivning och som omsätter det i hit efter hit.

Men den sång som Romm särskilt lyfter fram - som ”en av de mest amerikanska någonsin” - är ”Russian lullabye” från 1927. Tanken på att ”hitta hem” i ett land som Amerika, vilket är i ett oavbrutet instabilt tillstånd av omvandlingar är inte lätt. Och att ”längta hem”, till det land därifrån man flytt, är lika svårt. Men i ”Russian lullabye” hittar Berlin luckan till ett unikt uttryck för en amerikansk nostalgi genom skildringen av en moder som sjunger för sitt barn om familjens hopp om att emigrera. En motsägelsefull, men därför också sann, känsla av nostalgi inför det ögonblick då man längtade efter att lämna sitt hemland. Ögonblicket som är nostalgins upphov.

”Russian lullabye” har tolkats av bland andra Ella Fitzgerald, Louis Armstrong och John Coltrane. Men det är, som Jake Romm också säger, i Jimmy Rushings version från 1959 som den typiskt amerikanska blandningen av judiskt, latin, blues, jazz och rock n’ roll fräser fram som starkast. En låt som skulle kunnat varit given på ”The Basement Tapes”.

