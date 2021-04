Martin Nyström: Det här är passionsmusik som inte liknar någon annan

I sex års tid har den danske tonsättaren Bent Sörensen arbetat på sin ”St Matthew Passion”, det verk som han allra helst har velat komponera under sitt liv. För ganska exakt ett år sedan skulle det ha uruppförts i Oslo Domkyrka, under Oslo internationella kyrkomusikfestival, men då ställdes det in på grund av pandemin. Men i veckan var det dags - i en digital sändning från årets upplaga av samma festival. Och det var väl värt att vänta på.

I ett strålande framförande av Ensemble Allegria, Det Norske Solistkor och fyra sångsolister under ledning av Grete Pedersen fick vi uppleva en passionsmusik som inte liknar någon annan. Underskönt glidande och svävande likt en vandring i dimma, in och ut ur ljuset – till textfragment på engelska av bland andra Edith Södergran, Anna Akhmatova och Sören Ulrik Thomsen. För Sörensen är dimman en metafor för det som suddar ut gränser och smälter samman. Det handlar om Kristus kärleksförklaring, säger han i en kommentar. Men också om passionen man känner för sin älskade: ”Därför blir korsfästningen och döden i det närmaste förbisprungna för att förhållandevis fort nå fram till uppståndelsen.” Och till de mysteriöst löftesrika slutorden. ”...the sound of my footsteps goes on in the mist.”

Motsatsen till Sörensens gestaltning hittar man i den tyske poeten B. H. Brockes passionslibretto från 1712 som snart därefter tonsattes av ett stort antal kompositörer. Här är konkretionen av det som händer Jesus under Golgatavandringen och på korset så närgången – ”Himmel vad händer? Skall de djävlarna spika upp Guds son på korset!” – att man som lyssnare kan börja tvivla på hur det kommer att sluta. Det piskas och hamras, ben krossas. Jesus skall tömmas på blod, för vår skull. Och hans belägenhet på korset liknas vid ett ”bottenlöst slemmigt moras” som vill svälja honom. Ja, till och med experter på barockepoken har kallat det smaklöst.

Men två riktigt betydande tonsättningar har denna ”Brockes-Passion” givit upphov till - en djärvt teatral av G. Ph. Telemann från 1716 och en mera värdig och stram av G. F. Händel från året innan, vilken nu kommit i en lysande inspelning (Alpha) med ensemblen Arcangelo under ledning av Jonathan Cohen. Och med den underbara sopranen Sandrine Piau i den ledande rollen som Dotter Sion, dramats medspelare och kommentator, vars sinnliga och stundtals visaktigt enkla melodik anger tonen för hela verket.

När årets Grammys delades ut för några veckor sedan gick priset för bästa körskiva till den amerikanske tonsättaren Richard Danielpours ”The passion of Yeshua” (Naxos) som anlägger ett spännande judiskt/hebreiskt perspektiv på passionsdramat. Samtidigt som det sätter de två kvinnorna, Miryam och Miryam Magdala, i förgrunden. Musiken är mestadels lyrisk, färgsatt med breda, svepande penseldrag som bitvis påminner om Leonard Bernsteins. Och får sin initiala laddning av profeten Jesajas fråga i Gamla testamentet: ”Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar?”

Om vikten av att ta emot, men också att minnas passionsberättelsen kretsar renässanstonsättaren Loyset Compères milt självlysande motett-cykel ”Officium de Cruce” som nu finns på albumet ”And the sun darkened” (Bis) med vokalkvartetten New York Polophony. I nio satser, från gryningen till solförmörkelsen, får man följa de ”timmar” som dramat delats in i. Och som slutar med bönen: ”Må denna död för evigt vara i mitt minne”.

Under denna, för andra året i rad, inställda påskhögtid minns jag särskilt Sven-David Sandström. Sveriges främste tonsättare av passionsmusik – med en Matteuspassion, en Johannespassion och oratoriet ”Ordet – en passion” till text av Katarina Frostenson. När jag 2006 – inför uruppförandet av det sistnämnda verket – intervjuade honom i DN menade han att passionsdramat, historien om Jesu lidande och död, egentligen handlar om det totala överlämnandet, det man skulle vilja känna i all kärlek: ”Att våga älska och finnas till. Att känna glädjen: det här är din stund!”

I ”Ordet – en passion” är Jesu ord utspridda på alla stämmorna. hans namn är som en vågrörelse. Och hans kärlek går, som texten säger, ”genom världen som en annan.” På korset sker sedan det oerhörda att hans kropp perforeras och sprängs – inifrån – av ett jublande ”ja”! I intervjun ville Sven-David Sandström till sist också lyfta fram hur han här har gjort tvärtemot Bach och dennes rofyllda slut: ”Den sista textraden är helt otrolig, vänta lite, ha ha ha, hur är den nu? Jo: Jag kastade en eld över världen, och se, jag vaktar den, tills den brinner.”

