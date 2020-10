Martin Nyström: Frank Zappa döpte om hela världen

Få rockmusikaliska gömmor är så outtömliga som Frank Zappas. Efter hans död 1993, endast 52 år gammal, har det getts ut ett 50-tal album, varav flera i boxformat. Bland annat ”The Hot Rats Sessions” som kom i vintras och som på sex cd har samlat allt det grundmaterial som till slut blev albumet ”Hot Rats” från 1969 – mitt eget första och mest omvälvande möte med Zappas musik. Framför allt det instrumentala mästerverket ”Peaches en regalia” där han verkligen framträder som en tonsättare. Inte bara med rötter i jazz, blues, doo-wop och rock utan också i konstmusiken av bland andra Igor Stravinsky, Anton Webern och Edgar Varèse.

Världsdirigenten Kent Nagano, som samarbetade med Zappa, har jämfört dennes oförsonligt kreativa åsidosättande av musikens regler och ritualer med Beethovens.

I Sverige 1979. Foto: Arne Jönsson

Arbetet med ”Hot Rats” var ett laboratorium under ledning av Zappa där musikens beståndsdelar plockades isär och sattes ihop på ett nytt och oförutsägbart sätt. Just ”Peaches en regalia” spelade Zappa in live med ett antal olika musikerkonstellationer genom åren och jag kan den utan och innan. Ändå har den överraskat mig varje gång med sitt ojämförliga uttryck för ren och skär musikalisk lycka. Trots att den är så genomfabricerad och resultatet av en experimenterande dissektion.

Zappa hade tidigt attraherats av laboratorier. Hans far arbetade där de gjorde giftgaser och var under en period försökskanin för kemiska experiment. I sin självbiografi ”The real Frank Zappa book” från 1989 berättar han om hur hans far brukade komma hem med tre fyra olika plåster på huden. Och med olika kemiska ämnen till sin son att leka med: ”En sak som jag gillade var att hälla ut kvicksilver på golvet och slå på det med en hammare, så det skvätte över hela stället. Jag levde i kvicksilver”.

Frank Zappa Frank Zappa föddes den 21 december 1940 i Baltimore. Han dog av prostatacancer den 4 december 1993 i Los Angeles. Efterlämnade hustrun Gail Zappa och barnen Moon, Dweezil, Ahmet och Diva. Släppte ett 60-tal album med sitt band Mothers of Invention och under eget namn av vilka två belönades med en Grammy. Regisserade dessutom egna filmer och videor. Zappas orkesterverk har dirigerats av storheter som Pierre Boulez, Zubin Mehta och Kent Nagano. 1990 utnämndes Zappa av Tjeckoslovakiens president Vaclav Havel till landets kulturambassadör i USA. Zappa har också fått gator uppkallade efter sig i Baltimore, på Sicilien och i Berlin. Och minnesmonument resta i Tyskland och i Litauen. Ett flertal vetenskapliga upptäckter har fått namn efter Zappa. Bland annat en bakterie, ett virus, en mollusk, en manet, en fiskart, en spindel, en fossil och en asteroid. Visa mer

Vid sex års ålder kunde han tillverka krut och plocka isär gasmasker för att se hur de var gjorda: ”Jag växte upp med giftgaser och explosiva ämnen. (…) Brydde jag mig ett skit om matte?” Vid tolv års ålder blev han intresserad av trummor, eller snarare av ljudet av saker som man kan slå på. Han fick en virveltrumma efter visst tjat men nöjde sig inte med den utan attackerade snart även hemmets möbler.

Några år senare läste han en artikel om en helt förskräcklig och totalt osäljbar musik på skiva, den värsta i världen, och tänkte ”Åh! Ja! Den är för mig!” Det var ”The complete works of Edgar Varèse , Volume 1”. Han köpte lp:n, med en man på omslaget som såg ut som ”en galen vetenskapsman”, och var överlycklig över att en sådan person äntligen hade gjort en skiva. Han kunde inte vänta på att få höra den – på familjens lo-fi-skivspelare som stod i det hörn av vardagsrummet där hans mor alltid stod och strök till schlagern ”The little shoemaker”. När hans ”snälla katolska mor” hörde vad som kom ut ur högtalaren såg hon på honom som om han hade blivit tokig. Och skivspelaren hamnade på hans pojkrum.

När Zappa fyllde femton fick han fem dollar av sin mor, vilka han spenderade på ett long-distance call till Varèse som bodde i New York. I det samtalet berättade Varèse att han arbetade på ett nytt stycke kallat ”Déserts” vilket lät oerhört spännande för Zappa som själv bodde i Lancaster ute i Mojaveöknen: ”Att Världens Störste Kompositör (som också ser ut som en galen vetenskapsman) arbetar i ett hemligt Greenwich Village-laboratorium på en ’låt om din hemstad’ (så att säga) kan göra dig rätt så upphetsad.”

Frank Zappa and The Mothers of Invention. Foto: TT

Den andra lp-skivan Zappa köpte var med Stravinskys ”Våroffer”. Och därefter en med Anton Weberns tolvtonsmusik. Vilka han älskade lika mycket. Liksom r & b-singlarna med Lightnin Slim och Slim Harpo eller doo-wop-gruppen The Jewels. I high school bildade han sitt första band – the Black-Outs – uppkallat efter effekten av att dricka för många pepparmintsnapsar. Det var det enda r'n'b-bandet i hela Mojaveöknen vid den tiden: ”Tre av killarna (Johnny Franklin, Carter Franklin och Wayne Lyles) var svarta, bröderna Salazar var mexikaner och Terry Wimberly representerade de övriga förtryckta folken i världen.”

Kommen till LA bildade han 1964 Mothers of Invention (namnet tillkom på mors dag) i en tid då alla skulle se ut som The Beatles och spela ”folkrock till döds” – vilket han avskydde. Hans skräckexempel är låten ”Needles and pins” med ”sitt fucking D-dur-ackord” där man ”vickar runt med fingret”. Ett år senare släpps debuten, dubbelalbumet ”Freak out!” – enligt konvolutet så ”freaky” att den kan ”döda din gräsmatta”.

Jag hörde Zappa live bara en gång, på Liseberg 1973, med ett band bestående av de mest fabulösa jazzrockmusiker. Och minns, bland mycket annat, hur han mitt i en låt instruerade musikerna med olika tecken och signaler. Vilket fick dem att omedelbart byta stil, eller ”dialekt” som Zappa själv kallade det. Han hade studerat dem med mikroskopisk noggrannhet och lärt dem koderna för musikens olika formler.

Laboratoriet hängde alltså med ända upp på scenen, där den blev ett slags teater, ibland även rent fysiskt. Som de happenings då publiken var så liten att den fick byta plats med bandet på scenen. Eller då lokalen var så sportarena-förskräcklig att han delade in publiken i fem körer för att samtidigt sjunga Elvis ”Harbor lights”, Iron Butterflys ”In-a-gadda-da-vida”, Stravinskys ”Våroffer”, Wagners ”Lohengrin” och Schuberts ”Ave Maria”.

Zappamasken från halloweenboxen. Foto: Carina Nyström

En teatral höjdpunkt för Zappa var de årliga och smått euforiska halloweenkonserterna på Palladium i New York. Nu har det släppts en cd-box, med tillhörande Frank Zappa-maskering, från 1981. Och här finns det mesta. Inte minst Zappas röst i mellansnacken, avspänt entonig, samtidigt som han märker ord för att uppmärksamma att det är ord det handlar om. Ord som inte självklart går att lita på. I synnerhet inte om de handlar om kärlek eller religion. Att en av hans många satiriska låtar om kärlek börjar: ”Oh no I don't believe it …” är typiskt. Liksom att religiösa ord som ”nirvana”, ”guru” och ”shanti” uttalas ”nervonna”, ”geroo” och ”shoontay”.

Nästa steg för honom är samtal med grönsaker, rent nonsens eller bara läten. Som i ”Prelude to a sexually aroused gas mask” där sångaren Roy Estrada låter som en ylande clown, en duschande tenor och ett snarkande monster – till en späd och bitterljuv melodi lånad från Pjotr Tjajkovskijs symfoni nr 6, ”Pathétique”. Zappa var en instinktiv anti-fundamentalist som fasade för det bokstavstrogna var det än uppträdde. Helst hade han velat skriva enbart instrumentalmusik – om det hade gått att försörja sig på.

Lite överallt på ”Halloween 81” hör man också prov på hur rösten eller rösterna liksom äts upp av eller spärras in i musiken (som i italiensk opera) – som om de vore instrumentala. Ett sätt för Zappa att sätta det semantiska ur spel och helt överlämna ”talet” åt musiken – där det kan säga något sant. Att Zappas melodik och rytmik överlag är influerade av talet är tydligt. Det gäller även hans gitarrsolon, de enda tillfällen då han på scenen tillät sig att ”förlora medvetandet”. Hans mångårige bandkollega Ian Underwood har sagt att det framför allt var i dem som han öppnade sitt hjärta, och blev ”varm, underlig och älskande.”

Foto: TT

Zappa avskydde också posörer och de som påstod sig vilja leka med identiteter. Något han gjorde narr av på albumet ”You are what you is”. Likheterna med David Bowie och dennes lekar med olika rockmusikaliska stilar stannar på ytan. Zappa tvivlade aldrig på vad som var äkta och inte äkta och var definitivt ingen postmodernist. Hans enda möte med Bowie, som skedde av en slump på en krog i Berlin där Zappa förstod att Bowie i hemlighet hade värvat hans gitarrist Adrian Belew, är mycket talande. Zappa slog sig artigt ned vid Bowies bord men valde därefter att endast svara honom: ”Fuck you, Captain Tom” ett antal gånger. En degradering, på namnets nivå (Bowie var ju känd som ”Major Tom”). Att ha rätten att benämna var livsviktigt för Zappa, han döpte eller döpte om det mesta runt omkring sig.

Vill man länka Zappa till en ism ligger nog strukturalismen närmast tillhands. Den ism som föregick postmodernismen och som hade sitt ursprung i den så kallade Pragskolan. Med språk- och litteraturvetare som Jan Mukarovsky och Roman Jakobson lanserades en syn på konstverket som menade att det ytterst består av en samling ”grepp”, vars uppgift är att stegra vår upplevelseförmåga, att inte bara ”känna igen” utan att verkligen ”se”. Att störa det automatiska i våra förnimmelser genom ”främmandegörande” tecken och signaler.

För Zappa fanns kanske en jordmån för detta teckentydande synsätt redan i hans tidiga barndom då hans sicilianska föräldrar talade italienska med varandra. Det var på samma gång ett modersmål och ett ”hemligt språk” som han inte förstod och gjorde allt för att avkoda. En paradoxal upplevelse som kanske ännu klingade i honom som vuxen när han hävdade att ”Det absurda är det enda verkliga”.

Frank Zappa, live 1988. Foto: TT

I Prag mötte också Zappa 1991 sitt kanske allra största fan – den tjeckoslovakiske presidenten och dramatikern Vaclav Havel som gick så långt att han utnämnde honom till tjeckoslovakisk kulturambassadör i USA. För Havel hade undergroundrörelsen mot diktaturen varit som en ”absurd fars” där Zappa hade spelat rollen som en av gudarna med sin musik. Och sade i en intervju efter Zappas död: ”Jag betraktade honom som min vän. Varje gång som jag känner för att fly bort från presidentskapet tänker jag på honom.”

Läs mer om musik och fler texter av Martin Nyström