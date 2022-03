Martin Nyström: Gary Brookers röst ägde en episk kraft

När nyheten når mig att Gary Brooker i Procol Harum är död är jag just i färd med att läsa biografin över Keith Richards. Om då en ung Richards blev så förbluffad över att höra blueslegendaren Robert Johnsons flerstämmiga gitarrspel på skiva att han trodde att denne måste ha haft ”tre hjärnor”, som om Johnson vore en bluesens Bach. Vilket påminner mig om Benny Andersson, som när jag intervjuade honom i DN 2017 om komposition, reducerade sina viktigaste inspirationskällor till de överraskande låtkonstruktionerna hos Beatles och basgångarna hos Bach.

Ja, det är något särskilt med släktskapet mellan rockmusiken och Bach. Och ingenstans är det så uppenbart som i Procol Harums debutsingel ”A whiter shade of pale”. En låt som toppade singellistorna 1967 när den psykedeliska eran nådde sin höjdpunkt under ”Summer of love”. Och som ännu lär vara den mest spelade låten i brittisk radio och på brittiska uteställen genom tiderna.

När Brooker bildade Procol Harum 1966 var det med en vision av att förena Ray Charles, Bob Dylan och klassisk musik – en musik fylld av gospelmättade hammondorgelklanger, drömlikt surrealistiska stämningar och buren av gravitetiskt vandrande ackordgångar.

Procol Harum 1967. Från vänster: Matthew Fisher, Keith Reid, Bobby Harrison, Dave Knights och Gary Brooker. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Den direkta inspirationen till ”A whiter shade of pale” var därför inte överraskande Bachs ”Air”, i en version som Brooker hört i en reklam för ett cigarrmärke. Han hade länge haft Bach i sig och när han hörde den stegvis fallande basgången i ”Air” blev det en avgörande gnista för honom. Resultatet blev en låt som, enligt senare analyser, inte exakt citerar Bach. Men som skapar ”en känsla av Bach” genom att också påminna om en del andra av dennes verk.

För Brian Wilson i The Beach Boys blev låtens barockartat gravitetiska karaktär så starkt dominerande att han fick för sig om att vara med på sin egen begravning när han hörde den första gången. Textens ikoniska öppningsrad ”We skipped the light fandango” annonserar att något sällsamt kommer att utspela sig, men riktigt vad är det få som har varit överens om. Tolkandet fortsätter än i dag. Och själva låttiteln, som talar om ”en vitare nyans av blekhet”, har blivit ett nytt begrepp i det engelska språket.

Ser man till Brookers biografi händer det något avgörande redan 1956 vid 11 års ålder då han mister sin far. Fadern var yrkesmusiker i Felix Mendelssohn's Hawaiian Serenaders där han spelade pedal steel guitar, och som huvudsakligen var verksamma i kuststaden Southend-on-Sea dit familjen också flyttade efter några år i London.

Fadern hade tidigt fått sin son att traktera piano, kornett och trombon men också influerat honom så starkt med sin egen musik att denne länge trodde att all musik kom från Hawaii.

Med dessa svajigt exotiska klanger i sig bildar Gary Brooker redan som tolvåring en egen skifflegrupp, för att bidra till familjens försörjning, innan han likt så många andra tonåriga musiker i början av 60-talet blir bergtagen av rock’n’roll. Och därefter av det psykedeliska.

Det är också genom denna musikaliska skolgång som Brooker utvecklar sin omisskännliga röst, lika delar färgad av bluesens grynighet och av en engelsk melankoli med rötter ända tillbaka till John Dowland.

En röst som också äger en episk kraft, som kan förmedla en berättelse. Vilket gjorde filmregissörer som Martin Scorsese och Alan Parker till två av hans största fans. Och att generationskamrater som Bill Wyman, Ringo Starr, George Harrison, Jeff Beck, Alan Parsons och Eric Clapton ville spela med honom långt efter det att Procol Harums storhetstid var över.