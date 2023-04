Martin Nyström: Harry Belafonte gjorde calypso till en mobiliserande väckarklocka

I början av 1973 spred sig Harry Belafontes utrop ”Day-O!” som en farsot över Sverige, det kom från hitten ”Banana boat” och hördes överallt. Men det var inte hans förtjänst utan den norske komikern Rolv Wesenlunds, hans rollfigur i tv-serien ”Fleksnes fataliteter” hade gjort Belafontes utrop till sitt, för sina få ögonblick av triumf.

Att det fanns en bön om verklig befrielse i ”Day O!” fanns inte i min värld på den tiden. Och ännu mindre att hamnarbetarnas slit med att lasta bananer i Belafontes sång var en metafor för slaveriet. Hans musik var före min tid. Och att när den slog igenom sågs som ett seriöst hot mot Elvis rock ‘n’ roll, det hade jag heller ingen aning om.

Harry Belafonte föddes som Harold George Bellanfanti Jr i Harlem i New York 1927, föräldrarna hade karibiska rötter, i Jamaica och Martinique. I slutet av 1940-talet gick han i en teaterskola i New York tillsammans med bland andra Marlon Brando och Sidney Poitier. Fick roller inom teatern, i musikaler och i film. Och sjöng mycket jazz.

Men det som avgjorde hans framtid, berättar han i sin självbiografi ”My song” från 2011, var när han hörde Woody Guthrie och Leadbelly på Village Vanguard i New York. Genom dem förstod han att folksånger kan bli drivkrafter för samhällsförändring. Belafonte ville omedelbart resa till Library of Congress i Washington för att lyssna till de tusentals fältinspelningar som Alan Lomax hade samlat in och arkiverat. Och på sina två första album, ”Mark Twain and other folk favorites” (1954) och ”Belafonte” (1956), kom resultatet – och stora framgångar. Med det tredje albumet, ”Calypso” (även det från 1956), blev han ett världsnamn. Det var den första lp-skiva som sålde i mer än en miljon exemplar. Betydligt mer än Elvis debutskiva från samma år. Det spekulerades om huruvida det var Belafonte eller Elvis som skulle staka ut den musikaliska framtiden.

Harry Belafonte hittade ett musikaliskt hem i den hybridartade calypson från Trinidad och gjorde den till en mobiliserande väckarklocka. ”Wake up!” är det utrop som han inleder sitt ikoniska livealbum från Carnegie Hall 1959 – där han också ger ett glödande ursinne åt Leadbellys ”Cotton fields”. Belafonte hade studerat den afroamerikanska musiken och dess rötter i field hollers och worksongs. ”Day-O!” och ”Wake up!” – det var dags att omsätta dessa rop till politisk aktivism.

Från 1960-talet och framåt var Belafonte en av de stora världsunderhållarna med hittar som ”Matilda”, ”Jamaica farewell”, ”Island in the sun”, ”Brown skin girl” och ytterst sofistikerade sceniska framträdanden. I en amerikansk kommentar beskrivs Belafonte som: ”slinking easily about the stage, like a stalk of tall grass bending in the wind.” Ja, som ett smidigt, dansant och högt vajande gräs.

Men sin främsta roll gör han ändå genom att sprida sitt socialpolitiska, antirasistiska och humanitära budskap – som en av de mest framträdande företrädarna för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Han var rådgivare, god vän och förtrogen med Martin Luther King med vilken han organiserade marschen till Washington för arbete och frihet 1963. Och han var huvudakten i ”En gränslös kväll på Operan” i Stockholm 1966 som arrangerades till förmån för King och medborgarrättsrörelsen. En föreställning där också Hasse & Tage, Monica Zetterlund och Alice Babs medverkade. Och som tv-sändes i Sverige, Norge och Finland.

Belafonte engagerade sig också i den revolutionära utvecklingen i Latinamerika, i kvinnorättsfrågor, i kampen mot apartheid och aids och för ett förbud mot kärnvapen. I samband med Irakkriget 2006 kallade han president Bush för ”världens störste terrorist”.

Harry Belafonte kommer dessutom att minnas som initiativtagare till solidaritets- och välgörenhetsprojektet ”USA for Africa. We are the world.” där ett fyrtiotal av landets främsta sångare och musiker medverkade. På den berömda videon står han som en i kören. Initiativet var ett kollektivt rop efter en ny gryning, en ny dag. Ett samfällt och rungande: ”Day-O!”



